Ennyi volt, nem tudta megszokni Európát, hazaköltözik Szíriába a népszerű influenszer

A most 36 éves Salma Naddaf már több mint tízmillió követővel rendelkezik a TikTokon, ahol egy érzelmes videóban jelentette be, hogy bár 2014-ben családjával a polgárháború elől Dániába költözött, ám nem bírja megszokni a skandináv államot, így hazamegy.

Az influenszer nehezen viselte a kulturális különbségeket és aggódik a gyermekei jövője miatt.

Elfogadhatatlan, hogy a gyermekeim olyan környezetben nőjenek fel, ahol a szokások és hagyományok nem olyanok, mint a mieink”

– közölte.

A közösségi médiában népszerű Naddaf kiemelte, azt szeretné, ha gyerekei olyan közegben nőnének fel, amely tiszteletben tartja az értékeiket és szokásaikat.