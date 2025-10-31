Ft
TikTokon Salma Naddaf polgárháború Dánia influenszer Szíria

Ennyi volt, nem tudta megszokni Európát, hazaköltözik Szíriába a népszerű influenszer

2025. október 31. 06:58

Nem tudta elfogadni a kulturális változásokat.

2025. október 31. 06:58
null

A most 36 éves Salma Naddaf már több mint tízmillió követővel rendelkezik a TikTokon, ahol egy érzelmes videóban jelentette be, hogy bár 2014-ben családjával a polgárháború elől Dániába költözött, ám nem bírja megszokni a skandináv államot, így hazamegy. 

Az influenszer nehezen viselte a kulturális különbségeket és aggódik a gyermekei jövője miatt. 

Elfogadhatatlan, hogy a gyermekeim olyan környezetben nőjenek fel, ahol a szokások és hagyományok nem olyanok, mint a mieink”

– közölte. 

A közösségi médiában népszerű Naddaf kiemelte, azt szeretné, ha gyerekei olyan közegben nőnének fel, amely tiszteletben tartja az értékeiket és szokásaikat.

Nyitókép: Facebook

 

74bro
2025. október 31. 08:07
Ez a cikk nem teljes. Féligazság. A nő a dán óvodákban és iskolákban nyomuló LMBTQ ideológia kapcsán kritizálta a dán "szokásokat", a kiskorúak rovására elkövetett szexuális indoktrinációtól akarja megvédeni a gyerekeit. Ebből is látszik, a különböző kultúrák között, minden különbség ellenére, létezik egy közös részhalmaz értékrend, amit úgy is lehet nevezni: normalitás. Nem normális a fanatikus, kirekesztő vallásosság, de úgyanúgy nem normális a gyerekkor szexualizálása sem, politikai-ideológiai hatalmi játékok által vezérelve. Én se küldeném olyan óvodába a gyerekemet, ahol maszturbációs szobát alakítanak ki vállalkozó kedvű 4 éveseknek...
Chekke-Faint
2025. október 31. 08:01
Ez még a jobbik eset, hogy neem Európát kényszerítette a saját szokásaihoz. A legtöbb ezt akarja....DDD
borsos-2
2025. október 31. 07:57
Ez legalább nem kiirtani akar minket, hanem elhúz. Bárcsak a követői is követnék!
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. október 31. 07:57
minek jött ide eleve?
