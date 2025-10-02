Elszabadult a pokol Lengyelországban: betörték a tüntetők a külügyminisztérium bejáratát (VIDEÓ)

Páros lábbal szállt bele Orbán Viktorba Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja: végül saját magát égette le (VIDEÓ)
Egyetlen szó nélkül félvállra fektette a magyar miniszterelnök Tseber Rolandot.
A tüntetők és a rendőrség között dulakodás alakult ki.
„Szolidaritás Palesztinával” mottóval tartottak csütörtökön tüntetést a varsói külügyminisztériumnál, a tiltakozás során kitörték a bejárati ajtó üvegét, és vörös festékkel öntötték le a bejáratot – jelentette a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízió.
A tiltakozás során a rendőrség egy férfit vett őrizetbe.
A megmozduláson mintegy százan vettek részt, a tüntetők a „Szabad Palesztina” és „Stop a népirtásnak” feliratú táblákat tartottak kezükben.
Látható volt a csütörtökön az izraeli haditengerészet által feltartóztatott Global Sumud Flottillát jelképező tábla is. A tiltakozók Radoslaw Sikorski külügyminiszter lemondását követelő jelszavakat is skandáltak. Később a varsói miniszterelnöki hivatal, majd az elnöki palota elé is vonultak.
A Polskie Radio 24 közszolgálati rádiócsatorna korábban a varsói izraeli nagykövetség előtt tartott délutáni tüntetésről is beszámolt. Az épületet szintén vörös festékkel öntötték le.
A Polsat News szerint Lengyelország több mint húsz városában szerveztek tüntetéseket, „Riadó a Gázai övezetért! SOS a flottilláért” mottóval. A Global Sumud nemzetközi flottilla lengyel csoportjának négy tagja volt, köztük Franciszek Sterczewski, a fő lengyel kormánykoalíciós erő, a Polgári Koalíció parlamenti képviselője.
Maciej Wewiór, a lengyel külügyminisztérium szóvivője csütörtök délelőtt megerősítette: a flottilla összes lengyel résztvevőjét őrizetbe vették az izraeli hatóságok, a lengyel diplomácia konzuli támogatást biztosít nekik, hazatérésük azonban „eltart egy ideig”.
Radoslaw Sikorski későbbi sajtóértekezletén emlékeztetett: a tárca többször figyelmeztette a lengyel állampolgárokat, hogy ne utazzanak „a világ bizonyos részeibe”, például Iránba, Fehéroroszországba, Oroszországba, mivel ott „túszul ejtik a nyugati államok állampolgárait”. „És brutálisan megmondom azoknak, akik meg akarják szegni az ajánlásainkat, hogy nem rendelkezem túszokkal, akikért kicserélhetném őket,
vagyis a saját felelősségükre mennek oda”
– tette hozzá Sikorski.
A lengyel külügyi tárca honlapján elérhető, külföldi utazásokra vonatkozó figyelmeztetésekben a minisztérium azt tanácsolja a lengyel állampolgároknak, hogy ne utazzanak a Gázai övezetbe és Izraelbe.
A tüntetésről készült felvételeket itt tudja megtekinteni:
