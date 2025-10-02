Ft
10. 02.
csütörtök
háború izraeli háború Lengyelország tüntetés Varsó Radoslaw Sikorski Izrael gázai övezet Palesztina

Elszabadult a pokol Lengyelországban: betörték a tüntetők a külügyminisztérium bejáratát (VIDEÓ)

2025. október 02. 22:09

A tüntetők és a rendőrség között dulakodás alakult ki.

2025. október 02. 22:09
null

„Szolidaritás Palesztinával” mottóval tartottak csütörtökön tüntetést a varsói külügyminisztériumnál, a tiltakozás során kitörték a bejárati ajtó üvegét, és vörös festékkel öntötték le a bejáratot – jelentette a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízió.

A tiltakozás során a rendőrség egy férfit vett őrizetbe.

A megmozduláson mintegy százan vettek részt, a tüntetők a „Szabad Palesztina” és „Stop a népirtásnak” feliratú táblákat tartottak kezükben.

Látható volt a csütörtökön az izraeli haditengerészet által feltartóztatott Global Sumud Flottillát jelképező tábla is. A tiltakozók Radoslaw Sikorski külügyminiszter lemondását követelő jelszavakat is skandáltak. Később a varsói miniszterelnöki hivatal, majd az elnöki palota elé is vonultak.

A Polskie Radio 24 közszolgálati rádiócsatorna korábban a varsói izraeli nagykövetség előtt tartott délutáni tüntetésről is beszámolt. Az épületet szintén vörös festékkel öntötték le.

A tüntetők és a rendőrség között dulakodás alakult ki.

A Polsat News szerint Lengyelország több mint húsz városában szerveztek tüntetéseket, „Riadó a Gázai övezetért! SOS a flottilláért” mottóval. A Global Sumud nemzetközi flottilla lengyel csoportjának négy tagja volt, köztük Franciszek Sterczewski, a fő lengyel kormánykoalíciós erő, a Polgári Koalíció parlamenti képviselője.

Maciej Wewiór, a lengyel külügyminisztérium szóvivője csütörtök délelőtt megerősítette: a flottilla összes lengyel résztvevőjét őrizetbe vették az izraeli hatóságok, a lengyel diplomácia konzuli támogatást biztosít nekik, hazatérésük azonban „eltart egy ideig”.

Mindenkit óva intett Sikorski

Radoslaw Sikorski későbbi sajtóértekezletén emlékeztetett: a tárca többször figyelmeztette a lengyel állampolgárokat, hogy ne utazzanak „a világ bizonyos részeibe”, például Iránba, Fehéroroszországba, Oroszországba, mivel ott „túszul ejtik a nyugati államok állampolgárait”. „És brutálisan megmondom azoknak, akik meg akarják szegni az ajánlásainkat, hogy nem rendelkezem túszokkal, akikért kicserélhetném őket,

vagyis a saját felelősségükre mennek oda” 

– tette hozzá Sikorski.

A lengyel külügyi tárca honlapján elérhető, külföldi utazásokra vonatkozó figyelmeztetésekben a minisztérium azt tanácsolja a lengyel állampolgároknak, hogy ne utazzanak a Gázai övezetbe és Izraelbe.

A tüntetésről készült felvételeket itt tudja megtekinteni:

(MTI)

Nyitókép: X

 

Oszodibeszed
•••
2025. október 02. 23:06
Majd elmegy érettük az apukájuk, mint az óvodásokért vagy mint az antifa-gyerekekért; és az apák majd minden követ megmozgatva kimenetik a pityergő baloldali aktivistákat a szorult helyzetükből.
yalaelnok
2025. október 02. 23:03
Ami történt, az Lengyelország területének kevesebb, mint 1 billimod részének az egy billiomod részét érinti. Tehát, valóban nem túlzás azt mondani, hogy egész Lengyelország lángokban áll.
Dermedve
•••
2025. október 02. 22:30
Száz ember képes pokolt csinálni Lengyelo.-ban? Itt valami nem jól van összerakva!
kalyibagaliba
2025. október 02. 22:22
Vajon miért nem inkább a berepülő orosz drón "sereg" zavarja őket??? Mert tudják, hogy kamu?!
