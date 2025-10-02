Elszabadult a pokol Lengyelországban: betörték a tüntetők a külügyminisztérium bejáratát (VIDEÓ)

„Szolidaritás Palesztinával” mottóval tartottak csütörtökön tüntetést a varsói külügyminisztériumnál, a tiltakozás során kitörték a bejárati ajtó üvegét, és vörös festékkel öntötték le a bejáratot – jelentette a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízió.

A tiltakozás során a rendőrség egy férfit vett őrizetbe.

A megmozduláson mintegy százan vettek részt, a tüntetők a „Szabad Palesztina” és „Stop a népirtásnak” feliratú táblákat tartottak kezükben.

Látható volt a csütörtökön az izraeli haditengerészet által feltartóztatott Global Sumud Flottillát jelképező tábla is. A tiltakozók Radoslaw Sikorski külügyminiszter lemondását követelő jelszavakat is skandáltak. Később a varsói miniszterelnöki hivatal, majd az elnöki palota elé is vonultak.

A Polskie Radio 24 közszolgálati rádiócsatorna korábban a varsói izraeli nagykövetség előtt tartott délutáni tüntetésről is beszámolt. Az épületet szintén vörös festékkel öntötték le.