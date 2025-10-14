Elszabadulhat a pokol Ukrajnában, példátlan mozgósítás jöhet Oroszországban

A Defense Express ukrán katonai hírportál arról ír, hogy Oroszország kormánya jóváhagyta azt a törvénytervezetet, ami szerint a hadsereg a mozgósítási tartalék tagjait külföldi műveletekbe is bevonhatja, formális mozgósítás nélkül.

Ez az első olyan alkalom, hogy a Kreml nyíltan megengedi a tartalékosok bevetését a határokon túl anélkül, hogy hivatalosan mozgósítást hirdetne.

Mindez hamar hatályba léphet. Az intézkedés azokra a tartalékosokra vonatkozik, akik szerződést kötöttek az orosz védelmi minisztériummal a tartalékos katonai szolgálatra.