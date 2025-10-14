Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
10. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború mozgósítás Oroszország tartalékos törvénytervezet

Elszabadulhat a pokol Ukrajnában, példátlan mozgósítás jöhet Oroszországban

2025. október 14. 07:27

Engedélyezte a tartalékosok bevonását a vezetőség, ami plusz két millió embert is jelenthet.

2025. október 14. 07:27
null

A Defense Express ukrán katonai hírportál arról ír, hogy Oroszország kormánya jóváhagyta azt a törvénytervezetet, ami szerint a hadsereg a mozgósítási tartalék tagjait külföldi műveletekbe is bevonhatja, formális mozgósítás nélkül.

Ez az első olyan alkalom, hogy a Kreml nyíltan megengedi a tartalékosok bevetését a határokon túl anélkül, hogy hivatalosan mozgósítást hirdetne.

Mindez hamar hatályba léphet. Az intézkedés azokra a tartalékosokra vonatkozik, akik szerződést kötöttek az orosz védelmi minisztériummal a tartalékos katonai szolgálatra. 

Becslések szerint körülbelül kétmillió fő tartozhat ebbe a kategóriába.

Ezt is ajánljuk a témában

A szám természetesen nem azonos a teljes mozgósítási potenciállal, amely az ország katonakorú lakosságát jelöli.

Emlékeztettek: a 2022-es „részleges mozgósítás” mintegy 300 ezer embert érintett, és komoly tiltakozásokat váltott ki Oroszországban. Ezt követően a hatalom a „csendes” vagy „kúszó” mozgósítás módszerét alkalmazta, amely önkéntes szerződéses toborzással és pénzügyi ösztönzőkkel próbálta pótolni a veszteségeket. 

Nyitókép: Makszim Sipenkov, tulajdonos: MTI/MTVA

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2025. október 14. 07:33
"Emlékeztettek: a 2022-es „részleges mozgósítás” mintegy 300 ezer embert érintett, és komoly tiltakozásokat váltott ki Oroszországban...." Emlékeztethetne valaki, már ami a komoly tiltakozásokat illeti.
Válasz erre
2
0
ihavrilla
2025. október 14. 07:32
Nem volt semmilyen mozgósítás.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!