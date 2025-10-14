Elszabadulhat a pokol Ukrajnában, példátlan mozgósítás jöhet Oroszországban

Macron kioktatta, utasította, végül megfenyegette Oroszországot
Ha már érdemben nem tud, hát így próbál jelentőségteljesnek tűnni a békért folytatott harcban.
Engedélyezte a tartalékosok bevonását a vezetőség, ami plusz két millió embert is jelenthet.
A Defense Express ukrán katonai hírportál arról ír, hogy Oroszország kormánya jóváhagyta azt a törvénytervezetet, ami szerint a hadsereg a mozgósítási tartalék tagjait külföldi műveletekbe is bevonhatja, formális mozgósítás nélkül.
Ez az első olyan alkalom, hogy a Kreml nyíltan megengedi a tartalékosok bevetését a határokon túl anélkül, hogy hivatalosan mozgósítást hirdetne.
Mindez hamar hatályba léphet. Az intézkedés azokra a tartalékosokra vonatkozik, akik szerződést kötöttek az orosz védelmi minisztériummal a tartalékos katonai szolgálatra.
Becslések szerint körülbelül kétmillió fő tartozhat ebbe a kategóriába.
A szám természetesen nem azonos a teljes mozgósítási potenciállal, amely az ország katonakorú lakosságát jelöli.
Emlékeztettek: a 2022-es „részleges mozgósítás” mintegy 300 ezer embert érintett, és komoly tiltakozásokat váltott ki Oroszországban. Ezt követően a hatalom a „csendes” vagy „kúszó” mozgósítás módszerét alkalmazta, amely önkéntes szerződéses toborzással és pénzügyi ösztönzőkkel próbálta pótolni a veszteségeket.
