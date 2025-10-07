„Elrabolja a gyermekeink gyermekkorát” – Dánia megálljt parancsolna a TikTok-nemzedéknek

Dánia megtiltaná a 15 év alattiak számára a közösségi média használatát – jelentette be Mette Frederiksen dán kormányfő a parlament keddi ülésének megnyitóján.

„A mobiltelefon és a közösségi háló elrabolja a gyermekeink gyermekkorát” – szögezte le a kormányfő, hangsúlyozva, hogy a 11 és 19 év közötti dán fiatalok 60 százaléka inkább otthon a négy fal között tölti a szabadidejét ahelyett, hogy a barátaikkal találkozna. Mint mondta, az erről szóló törvényjavaslatot nemsokára a törvényhozás elé terjesztik, pontos dátumot azonban nem említett. Hozzátette, hogy a javaslat mindazonáltal lehetőséget adna a szülőknek arra, hogy engedélyezzék ezen felületek használatát a 13 évet betöltött gyerekek számára.