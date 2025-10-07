Ft
törvényjavaslat gyermekkor tiltás Dánia közösségi média

„Elrabolja a gyermekeink gyermekkorát” – Dánia megálljt parancsolna a TikTok-nemzedéknek

2025. október 07. 17:27

A törvényjavaslat szerint a 15 év alattiak nem használhatnák a közösségi médiát.

2025. október 07. 17:27
null

Dánia megtiltaná a 15 év alattiak számára a közösségi média használatát – jelentette be Mette Frederiksen dán kormányfő a parlament keddi ülésének megnyitóján. 

„A mobiltelefon és a közösségi háló elrabolja a gyermekeink gyermekkorát” – szögezte le a kormányfő, hangsúlyozva, hogy a 11 és 19 év közötti dán fiatalok 60 százaléka inkább otthon a négy fal között tölti a szabadidejét ahelyett, hogy a barátaikkal találkozna. Mint mondta, az erről szóló törvényjavaslatot nemsokára a törvényhozás elé terjesztik, pontos dátumot azonban nem említett. Hozzátette, hogy a javaslat mindazonáltal lehetőséget adna a szülőknek arra, hogy engedélyezzék ezen felületek használatát a 13 évet betöltött gyerekek számára.

Világszerte több ország vezetett már be korlátozásokat a fiatalok közösségi média-felhasználásával kapcsolatban: Ausztrália például az elsők között, 2024 végén tiltotta meg a 16 évnél fiatalabbak számára a TikTok, az X, a Facebook és az Instagram használatát.

(MTI)

***

Nyitókép: William WEST / AFP

Zoli bácsi 3
2025. október 07. 18:25
Ez is olyan mint sok minden. Menet közben nem nagyon lehet megtiltani. Nem akarom leírni minek a megszakításához hasonlít. Hatalmas konfliktusok, harcok következnek belőle, de be kell vállalni. Úgy lehet kimaradni belőle, ha el se kezdik, és van más tartalmas szórakozás, foglalkozás. Az unokáimon látom, hogy lehetséges. Úgy nem lehet, hogy holnaptól tilos, társadalmi egyeztetés kell.
Válasz erre
0
0
mihint
2025. október 07. 17:54
Késő már, késő már: youtube.com/watch?v=8Aj1Tddo2P0
Válasz erre
0
0
hakapeszim
•••
2025. október 07. 17:44 Szerkesztve
Ezt már nem lehet visszacsinálni. Az enyém is beregisztrált a Facebookra, 11 évesen. Egyszerre három eszközt használ, és úgy tanul - kitűnő tanuló. Úgy jár a keze a telefonon, hogy szemmel nem lehet követni. Angolul tulajdonképpen az interneten tanult meg. Megállapodtunk, amíg jönnek az ötösök, tőlem úgy tanul, ahogy akar. Persze, figyelni kell, de ez egy más világ. És még csak most fog nagyot változni!
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2025. október 07. 17:42
Jó reggelt, baszd meg.
Válasz erre
0
0
