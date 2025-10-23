Ft
Németország rendőrség cenzúra Politico

Elképesztő okkal tartottak házkutatást egy német újságírónál

2025. október 23. 18:22

A Welt újságírójához egy ironikus komment miatt vonult ki a rendőrség.

2025. október 23. 18:22
null

A berlini rendőrség csütörtökön átkutatta Norbert Bolz, ismert konzervatív politikai kommentátor és volt egyetemi professzor otthonát egy 2024-ben írt közösségi média bejegyzés miatt, arra hivatkozva, hogy abban egy náci korszakból származó szlogen szerepelt – számolt be a Politico

Csütörtök reggel a rendőrök kopogtattak be Bolz otthonába, és kikérdezték őt egy X-en megjelent bejegyzésről, amelyben a nácikhoz kapcsolódó „Deutschland erwache!” („Németország, ébredj!”) kifejezés szerepelt. Bolz megerősítette, hogy ő írta a bejegyzést, és így elkerülte laptopja lefoglalását – nyilatkozta a Politicónak. 

„A barátságos rendőrök azt tanácsolták, hogy a jövőben legyek óvatosabb. Megfogadom a tanácsukat, és mostantól csak fákról fogok beszélni” 

– kommentálta szarkasztikusan Bolz egy másik X-bejegyzésben. Bolz rendszeresen publikál a WELT oldalán. 

A berlini ügyészség megerősítette, hogy a rendőrség „alkotmányellenes szervezetek szimbólumainak használatával” kapcsolatos nyomozás keretében házkutatást végzett.

Bolz ellen azért nyomoztak, mett megosztott egy bejegyzést a baloldali taz újságból, amelyben az állt: „Az AfD betiltása és petíció Höcke ellen: Németország felébred”, és az újságíró ironikusan hozzátette: „Jó fordítás a „woke” szóra: Németország felébredt!”

A Politico felidézi, hogy mindez azután történt, hogy februárban a müncheni biztonsági konferencián JD Vance amerikai alelnök ostorozta az európai vezetőket, azzal érvelve, hogy a szabad véleménynyilvánítás egyre nagyobb veszélyben van a kontinensen. 

Ezt is ajánljuk a témában

