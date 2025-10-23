Elképesztő okkal tartottak házkutatást egy német újságírónál

A berlini rendőrség csütörtökön átkutatta Norbert Bolz, ismert konzervatív politikai kommentátor és volt egyetemi professzor otthonát egy 2024-ben írt közösségi média bejegyzés miatt, arra hivatkozva, hogy abban egy náci korszakból származó szlogen szerepelt – számolt be a Politico.

Csütörtök reggel a rendőrök kopogtattak be Bolz otthonába, és kikérdezték őt egy X-en megjelent bejegyzésről, amelyben a nácikhoz kapcsolódó „Deutschland erwache!” („Németország, ébredj!”) kifejezés szerepelt. Bolz megerősítette, hogy ő írta a bejegyzést, és így elkerülte laptopja lefoglalását – nyilatkozta a Politicónak.

„A barátságos rendőrök azt tanácsolták, hogy a jövőben legyek óvatosabb. Megfogadom a tanácsukat, és mostantól csak fákról fogok beszélni”

– kommentálta szarkasztikusan Bolz egy másik X-bejegyzésben. Bolz rendszeresen publikál a WELT oldalán.