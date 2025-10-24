Ft
szexuális támadás Svédország migránsbűnözés kiutasítás

Elképesztő: nem tartott elég hosszan a kislány megerőszakolása, ezért nem lehetett kitoloncolni a migránst

2025. október 24. 20:30

A svéd társadalmat sokkolta egy ítélőtáblai döntés, amelyben egy 18 éves eritreai férfi csak három év börtönt kapott egy 16 éves lány megerőszakolásáért. A bíróság szerint a migráns nem követett el „kivételesen súlyos” bűncselekményt, mivel a támadás nem tartott elég sokáig ahhoz, hogy indokolja a kiutasítását.

2025. október 24. 20:30
null

Svédországban hatalmas felháborodást váltott ki, hogy a bíróság nem utasítja ki a migránst, aki egy 16 éves lányt erőszakolt meg, mivel a testület szerint a támadás nem tartott elég sokáig ahhoz, hogy „kivételesen súlyos bűncselekménynek” minősüljön. A La Derecha Diario beszámolója szerint az északi ország igazságszolgáltatása úgy ítélte meg: a cselekmény komoly, de nem elég hosszú ideig tartott ahhoz, hogy indokolja a kiutasítást.

A 16 éves Meya Åberget egy migráns támadta meg, miközben hazafelé tartott.
A 16 éves Meya Åberget egy migráns támadta meg, miközben hazafelé tartott.
Forrás: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

A migráns Svédországban maradhat

A döntést az Észak-Norrlandi Fellebbviteli Bíróság hozta meg, miután az eritreai menekült, Jazíd Mohamed bűnösnek vallotta magát Meya Åberg, a 16 éves svéd lány megerőszakolásában. Az eset tavaly szeptember 1-jén történt, amikor a lány a munkahelyéről tartott hazafelé. Miután lekéste a buszt, egy gyalogos aluljáróban támadt rá Mohamed, és szexuálisan bántalmazta.

A bíróság három év börtönre ítélte a férfit, de a kiutasítást elutasította, arra hivatkozva, hogy „a támadás időtartama” nem teszi lehetővé, hogy kivételesen súlyos bűncselekménynek minősítsék az esetet.

Ezt is ajánljuk a témában

A svéd törvények szerint menekülteket csak akkor lehet kiutasítani, ha „kivételesen súlyos” bűncselekményt követnek el, vagy ha komoly veszélyt jelentenek a közrendre és a biztonságra. A bíróság úgy ítélte meg, hogy Jazíd Mohamed nem jelent fenyegetést, így Svédországban maradhat, és börtönbüntetését is ott tölti le.

A nemi erőszak sok esetben kivételesen súlyos bűncselekménynek számít, ami indokolhatja a menekült kiutasítását. Ugyanakkor minden esetet egyénileg kell megítélni. A támadás jellege és időtartama alapján a bíróság úgy találta, hogy ez nem tartozik ebbe a kategóriába

– áll az ítélet indoklásában. A döntés heves közfelháborodást váltott ki Svédországban. Sok politikus és helyi lap szerint a bíróság a migráns jogi státuszát előbbre helyezte az áldozat sérelmének súlyánál. A kormányt egyre nagyobb nyomás éri, hogy szigorítsa a menekültek kiutasítását lehetővé tevő szabályokat, különösen a szexuális bűncselekmények esetében. A svéd közvéleményben újra fellángolt a vita arról, meddig terjedhet a menekültek jogi védelme olyan esetekben, amikor ők maguk sértik meg az ország törvényeit.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

csapláros
2025. október 24. 23:08
Mondjuk az ítélet felhívás ÖNBÍRÁSKODÁSRA, a lány rokonai összefogásával a migri kiherélésére. De egy sörétes puskával való kivégzés is megtenné, amolyan Ku-Klux-Klán sityakkal, a valamikori amcsi hagyományt felelevenítendő. Hasonló történne, amit egy fehér faszival művelnének aki egy arab csajszit kábítana és rabolna el, hogy azután megerőszakolja. A migrik tuti, hogy hajtóvadászatot indítanának és ennek addig nem is lenne vége, amíg - még súlyosabb megtorlásként - a faszinak el nem vágnák a torkát....
Válasz erre
0
0
Natila
2025. október 24. 23:01
Bolond svédek, ez van amikor az állam hadat üzen az állampolgárainak.
Válasz erre
1
0
Mike Oak
2025. október 24. 22:54
Ép hogy csak beverte
Válasz erre
1
0
szilvarozsa
2025. október 24. 22:41
Szerintem a migri kiherélése is beleférne egy percbe.
Válasz erre
1
0
