Elképesztő: nem tartott elég hosszan a kislány megerőszakolása, ezért nem lehetett kitoloncolni a migránst

Svédországban hatalmas felháborodást váltott ki, hogy a bíróság nem utasítja ki a migránst, aki egy 16 éves lányt erőszakolt meg, mivel a testület szerint a támadás nem tartott elég sokáig ahhoz, hogy „kivételesen súlyos bűncselekménynek” minősüljön. A La Derecha Diario beszámolója szerint az északi ország igazságszolgáltatása úgy ítélte meg: a cselekmény komoly, de nem elég hosszú ideig tartott ahhoz, hogy indokolja a kiutasítást.

A 16 éves Meya Åberget egy migráns támadta meg, miközben hazafelé tartott.

Forrás: Facebook