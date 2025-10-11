Eldőlt az első dominó: recseg-ropog a balliberális erők által kialakított rendszer

Európa-szerte változik a nemzetállamok migrációs politikája; Lengyelország nem egyezik bele az illegális migránsok kötelező szétosztásába – mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szombaton az M1 aktuális csatornán.

A szakember elmondta: az uniós migrációs paktum egyik leglényegesebb rendelkezése a migránsok kvóták szerinti elosztása, azaz, ha ismeretlen személyazonosságú bevándorlók érkeznek, akkor szét kell őket osztani az EU tagállamai között.

A tagállamok pénzzel megválthatják a befogadást, ha nincs válsághelyzet, erről viszont az Európai Bizottság dönt.

Hozzátette, hogy Lengyelország – Magyarországhoz hasonlóan – sok menekültet fogadott be Ukrajnából, külső határainak védelmére pedig uniós támogatást kapott. A lengyel elnök kiemelte, hogy a külső határok védelmére kell helyezni a hangsúlyt.

Ám ez Magyarországra nem vonatkozik – folytatta –, hiszen Magyarország saját forrásból évek óta eredményesen védi Európa külső határait, de ezért nem támogatást, hanem politikai támadásokat és pénzbüntetést kap.