Európa Lengyelország Magyarország Bakondi György migráció migráns paktum bevándorlás Európai Unió migrációs politika

Eldőlt az első dominó: recseg-ropog a balliberális erők által kialakított rendszer

2025. október 11. 20:50

„Európa-szerte változások kezdődtek” – fogalmazott Bakondi György.

2025. október 11. 20:50
null

Európa-szerte változik a nemzetállamok migrációs politikája; Lengyelország nem egyezik bele az illegális migránsok kötelező szétosztásába – mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szombaton az M1 aktuális csatornán.

A szakember elmondta: az uniós migrációs paktum egyik leglényegesebb rendelkezése a migránsok kvóták szerinti elosztása, azaz, ha ismeretlen személyazonosságú bevándorlók érkeznek, akkor szét kell őket osztani az EU tagállamai között.

A tagállamok pénzzel megválthatják a befogadást, ha nincs válsághelyzet, erről viszont az Európai Bizottság dönt.

Hozzátette, hogy Lengyelország – Magyarországhoz hasonlóan – sok menekültet fogadott be Ukrajnából, külső határainak védelmére pedig uniós támogatást kapott. A lengyel elnök kiemelte, hogy a külső határok védelmére kell helyezni a hangsúlyt.

Ám ez Magyarországra nem vonatkozik – folytatta –, hiszen Magyarország saját forrásból évek óta eredményesen védi Európa külső határait, de ezért nem támogatást, hanem politikai támadásokat és pénzbüntetést kap.

Azonban Európa-szerte változások kezdődtek

– mutatott rá Bakondi György, jelezve: Hollandia Ugandába szállítaná az illegális bevándorlókat, Olaszország Albániába, Nagy-Britannia Afrikába.

Bakondi szerint recseg-ropog a balliberális erők által kialakított rendszer

Kiemelte: a 2015-ben kormányon lévő balliberális erők által kialakított rendszer recseg-ropog, a nemzetállamok kezdik felismerni ennek negatív hatásait és számukra is hátrányos politikai következményeit, például a választásokon. Ezért a nemzetállamok szintjén már mutatkoznak a migrációs paktumtól eltérő megközelítések,

Csehországban a Babis-kormány megalakulásával pedig egy újabb szövetséges jelent meg

– közölte a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója.

Kitért arra: az Afrikából érkező migránsok eddig az olasz partokat célozták meg, de most már inkább a görög szigeteknél kötnek ki, amire Görögország is reagál, például szigorúbb határőrizettel és a migránsoknak járó juttatások csökkentésével.

Ezek a változások minden, Európába vezető migrációs útvonalon tapasztalhatók, így a balkánin is. Például a szerb rendőrség kiszorította az embercsempész bandákat, amelyek idővel a szerb-magyar határon is újból megjelentek. Az idei adatok a tavalyihoz képest jelentős növekedtek – figyelmeztetett Bakondi György.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: ROMEO BOETZLE / AFP

hegyaljai-2
2025. október 11. 22:09
"... Lengyelország – Magyarországhoz hasonlóan – sok menekültet fogadott be Ukrajnából," A valóság az, hogy Magyarország Lengyelországhoz hasonlóan korlátozás nélkül fogadott be menekülteket, de a sokaságuk Lengyelországot választotta.
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2025. október 11. 21:25
Deja vous. Ezt már egyszer végig éltem. Az előző kommunizmus is pont így recsegett-ropogott, düledezett 85 körül. Akkor még a rendszer erős volt, de épeszű ember már nem hitte el a szólamaikat, csak a néhány maradék agymosott kommunista idióta papolt még, meg persze a médiában kötelező volt. De, még mindig nem tűnt valószínűnek, hogy a közeljövőben összedől. 4 év múlva összedőlt az egész, mint egy kártyavár. Ez a mostani gyomorforgató woke kommunizmus is így fog járni. Hirtelen jön majd az összeomlás.
Válasz erre
4
0
LevEDIa
2025. október 11. 21:22
Tehát még mindig nem recseg-ropog eléggé, még mindig tart a finanszírozás. A kezdetektől azt szajkóztuk, a csempészek és a migránsok finanszírozását kell legelőször megszüntetni. Trump a Soros-csürhét próbálja az USA-ban megregulázni, de mi lesz az európai karjaival? Ezek olyanok, mint a farkas. Ha a kismalac legalább az egyik lábát beengedi, nem lehet kinn tartani, mivel az ajtó nyitva. Egy esély van a távoltartására, a leforrázás. A mese döntő többségében mindig tanulságot tartalmazott - ebben is pontos útmutatót ad, csak meg kell érteni, és végrehajtani.
Válasz erre
4
0
Kanmacska
•••
2025. október 11. 21:17 Szerkesztve
A migránsokat semmiképpen sem szabad befogadnunk, mert ha kialakul egy kétpólusú civilizáció itt, akkor a magyar államnak gyorsan vége lesz.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!