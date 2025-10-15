Ft
EU Menekültügyi és Migrációs Paktum Magyarország migrációs paktum migráns EU Finnország

Egyre többen követik Orbán Viktort: olyan dologra mondanak a nemet, amire korábban csak a magyar miniszterelnök

2025. október 15. 08:27

Nem sok dologban értenek egyet az európai országok az EU újraelosztási tervével kapcsolatban, abban viszont igen, hogy a szíriaiak hazatoloncolását meg kell kezdeni.

2025. október 15. 08:27
null

Az EU új migrációs újraelosztási terve, amelynek célja annak bizonyítása, hogy a blokk képes a felelősséget méltányosan megosztani, máris ellenállásba ütközik – számolt be az Euractiv. 

Ezen a héten az Európai Bizottság várhatóan közzéteszi első értékelését arról, hogy mely EU-országok szembesülnek a legnagyobb migrációs nyomással, és ki mennyivel tartozik az új „szolidaritási alap” keretében. 

Az új mechanizmus határozza meg, hogy az országoknak menekültkérelmezőket kell-e áthelyezniük, pénzzel kell-e hozzájárulniuk, vagy más formában kell-e támogatást nyújtaniuk. De három, az ügyben jártas tisztviselő megerősítette az Euractivnak, hogy a jelentés közzététele most elhalasztásra került.

Kedden már Belgium és Finnország is jelezte: nem vesznek át migránsokat más országoktól. 

A belgák jelezték: csak pénzügyileg fog hozzájárulni az EU tervhez, mivel befogadóközpontjai már tele vannak.

Nyilvánvaló, hogy nem fogadunk be más tagállamokból érkező migránsokat” 

– mondta Mari Rantanen finn belügyminiszter.

Lengyelország és Magyarország már kizárta a részvételt, és arra lehet számítani, hogy Csehország is így fog tenni. 

Szíria visszatér a napirendre

A miniszterek azt is megvitatták, hogy

a jelenlegi körülmények lehetővé teszik-e bizonyos kategóriájú szíriai állampolgárok visszatérését – vagy akár kényszerű deportálását. 

„Luxemburgban széles körű egyetértés volt abban, hogy meg kell kezdenünk a visszatéréseket Szíriába” – mondta Alexander Dobrindt német belügyminiszter, hozzátéve, hogy „körülbelül másfél millió szíriai már visszatért a szomszédos államokból hazájába. Most arról kell gondoskodni, hogy az EU, Európa is biztosítsa a visszatéréseket”.
 

Nyitókép: Vincenzo CIRCOSTA / AFP

bodosoldier-2
2025. október 15. 11:54
Tetves finnek,belgák,lengyelek.Mikor szavazni kellett miért kussoltatok?Meghúztátok magatokat Orbán háta mögött.Okádék az összes libsi bagázs.
Válasz erre
0
0
evpus
2025. október 15. 10:57
Egy megoldás van az, amit Orbán Viktor mond. Nem kell beengedni őket, mert utána nem tudod kirakni! Pláne akkor, ha állampolgárságot és családegyesítést is kap!! A hajókat nem kell engedni kikötni! Tűzparancs kell, amit az ausztrálok csinálnak.
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. október 15. 10:36
Nincs már egy kicsit késő ehhez?
Válasz erre
0
0
satrafa-2
2025. október 15. 10:33
Érdekes, hogy a cikk szerint a Szíriát környező országokból csak másfél millió szír tért haza. Csak Törökországban négy millióan vannak...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!