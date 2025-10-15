Egyre többen követik Orbán Viktort: olyan dologra mondanak a nemet, amire korábban csak a magyar miniszterelnök

Szíria ketyegő bomba: „Ha a kurdok kiválnának, az rémálom lenne Törökországnak” – szakértő a Mandinernek!
Aggódnak a szír demokrácia miatt, de az az igazság, hogy egyelőre az is kérdéses, egyben marad-e egyáltalán az ország.
Nem sok dologban értenek egyet az európai országok az EU újraelosztási tervével kapcsolatban, abban viszont igen, hogy a szíriaiak hazatoloncolását meg kell kezdeni.
Az EU új migrációs újraelosztási terve, amelynek célja annak bizonyítása, hogy a blokk képes a felelősséget méltányosan megosztani, máris ellenállásba ütközik – számolt be az Euractiv.
Ezen a héten az Európai Bizottság várhatóan közzéteszi első értékelését arról, hogy mely EU-országok szembesülnek a legnagyobb migrációs nyomással, és ki mennyivel tartozik az új „szolidaritási alap” keretében.
Az új mechanizmus határozza meg, hogy az országoknak menekültkérelmezőket kell-e áthelyezniük, pénzzel kell-e hozzájárulniuk, vagy más formában kell-e támogatást nyújtaniuk. De három, az ügyben jártas tisztviselő megerősítette az Euractivnak, hogy a jelentés közzététele most elhalasztásra került.
Kedden már Belgium és Finnország is jelezte: nem vesznek át migránsokat más országoktól.
A belgák jelezték: csak pénzügyileg fog hozzájárulni az EU tervhez, mivel befogadóközpontjai már tele vannak.
Nyilvánvaló, hogy nem fogadunk be más tagállamokból érkező migránsokat”
– mondta Mari Rantanen finn belügyminiszter.
Lengyelország és Magyarország már kizárta a részvételt, és arra lehet számítani, hogy Csehország is így fog tenni.
A miniszterek azt is megvitatták, hogy
a jelenlegi körülmények lehetővé teszik-e bizonyos kategóriájú szíriai állampolgárok visszatérését – vagy akár kényszerű deportálását.
„Luxemburgban széles körű egyetértés volt abban, hogy meg kell kezdenünk a visszatéréseket Szíriába” – mondta Alexander Dobrindt német belügyminiszter, hozzátéve, hogy „körülbelül másfél millió szíriai már visszatért a szomszédos államokból hazájába. Most arról kell gondoskodni, hogy az EU, Európa is biztosítsa a visszatéréseket”.
