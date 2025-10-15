Egyre többen követik Orbán Viktort: olyan dologra mondanak a nemet, amire korábban csak a magyar miniszterelnök

Az EU új migrációs újraelosztási terve, amelynek célja annak bizonyítása, hogy a blokk képes a felelősséget méltányosan megosztani, máris ellenállásba ütközik – számolt be az Euractiv.

Ezen a héten az Európai Bizottság várhatóan közzéteszi első értékelését arról, hogy mely EU-országok szembesülnek a legnagyobb migrációs nyomással, és ki mennyivel tartozik az új „szolidaritási alap” keretében.

Az új mechanizmus határozza meg, hogy az országoknak menekültkérelmezőket kell-e áthelyezniük, pénzzel kell-e hozzájárulniuk, vagy más formában kell-e támogatást nyújtaniuk. De három, az ügyben jártas tisztviselő megerősítette az Euractivnak, hogy a jelentés közzététele most elhalasztásra került.

Kedden már Belgium és Finnország is jelezte: nem vesznek át migránsokat más országoktól.

A belgák jelezték: csak pénzügyileg fog hozzájárulni az EU tervhez, mivel befogadóközpontjai már tele vannak.