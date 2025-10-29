Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa struktúra szállítmány jelenség Belgium

Egy névtelen levél, amely megrázta Belgiumot

2025. október 29. 09:41

A levél drámai hangon figyelmeztet: Belgium intézményei a szervezett bűnözés célpontjaivá váltak.

2025. október 29. 09:41
null
Téglásy Kristóf
Téglásy Kristóf
Drogkutató Intézet

„Antwerpen, Európa egyik legnagyobb kikötője, az elmúlt években nemcsak az áruforgalom, hanem a kokain-kereskedelem egyik legfontosabb kapujává vált. Itt dolgozik az a vizsgálóbíró is, aki 2025 októberében névtelen nyílt levélben fordult a belga hatóságokhoz – és valójában egész Európához. A levél drámai hangon figyelmeztet: Belgium intézményei a szervezett bűnözés célpontjaivá váltak, és az ország könnyen »drogállammá« süllyedhet, ha nem lép azonnal és határozottan. A levél szerzője nem vállalhatta a nevét. Már ez a tény is sokatmondó. Egy vizsgálóbíró, aki az állam nevében jár el, saját életét félti azok miatt, akiket elvileg üldöz. A levél szerint a belga hatóságok nem tudnak megfelelő védelmet nyújtani azoknak a jogászoknak, ügyészeknek és családjaiknak, akik a kábítószer-maffiák útját keresztezik. A bíró védett lakásban él, folyamatos rendőri felügyelet alatt. Úgy fogalmaz: »Az államnak kötelessége megvédeni saját alapjait. A jogállam nem elvont fogalom – emberek munkáján alapul.« Ez a mondat több, mint személyes segélykiáltás: rendszerszintű riasztás. A bíró szerint Belgium már nem azt kérdezi, hogy veszélyben van-e a jogállam, hanem azt, hogyan tudja megvédeni magát.

Antwerpen Európa fő kapuja Dél-Amerika felől: évente több millió konténer érkezik ide. A levél szerint a kikötőben évek óta virágzik az illegális gazdaság és a korrupció. A konténerek áthelyezése, a vámosok megvesztegetése, a „fehérre mosott” szállítmányok mindennapos jelenségek. Egyetlen áthelyezett konténer akár 100 ezer eurót is hozhat a résztvevőknek – állítja a bíró. Ekkora pénzáramlás mellett nem meglepő, hogy a szervezett bűnözés beférkőzött a logisztikai láncba, a vámszervekbe, sőt, a politikai döntéshozatal közelébe is. Innen nézve a »drogállam« nem szónoki túlzás, hanem a hatalmi kontroll elvesztésének pontos metaforája. A nyílt levél a „drogállam” definícióját is megadja: olyan ország, ahol az illegális gazdaság, a korrupció és az erőszak egyszerre bénítja meg az állami intézményeket. A szervezett bűnözés nemcsak a pénzt mossa tisztára, hanem az államot is beszennyezi. A pénzügyi rendszerbe beáramló kokain-milliárdok legális vállalkozásokban, ingatlanokban, logisztikai cégekben öltenek testet. Ezzel párhuzamosan nő a korrupció, terjed a félelem, és fokozódik az erőszak – utcai leszámolások, robbantások, családok elleni fenyegetések. Belgiumban mindhárom jelenség egyszerre van jelen. A bíró szerint ez már nem elszigetelt jelenség, hanem párhuzamos hatalmi struktúra, amely versenyre kel az állammal.

A bíró nem csupán vádat emel, hanem javaslatokat is tesz. Névtelenség biztosítása a vizsgálóbíráknak, külön biztosítási és segélyrendszer a fenyegetett jogászoknak, a börtönök kommunikációs csatornáinak szigorítása – hiszen több kokain-szállítmányt még mindig rabok irányítanak mobiltelefonról. Ezek az intézkedések egyetlen célt szolgálnának: helyreállítani a félelmet nem ismerő igazságszolgáltatás feltételeit. Mert ha a bíró fél, az állam is félni kezd. A levél másik üzenete a politikai elitnek szól. A bíró szerint az állam túl sokáig tagadta a probléma mélységét, és az intézkedések elmaradása miatt a szervezett bűnözés előnybe került. A kikötői korrupció nem új keletű, de az utóbbi években már az igazságszolgáltatásig gyűrűzött. A Financial Times elemzése is megerősíti azt, amiről már mi is többször írtunk: Belgiumban az elmúlt öt évben nőtt a kábítószerhez köthető erőszakos bűncselekmények száma, miközben az állam »reaktív« módon, nem stratégiai tervezéssel válaszol. Ez a bénultság a maffia legfőbb szövetségese.

Belgium példája figyelmeztetés egész Európának. A kábítószer-kereskedelem nem nemzeti, hanem nemzetközi hálózat. Az antwerpeni kikötőben lefoglalt szállítmányok gyakran holland, francia, német, sőt közép-európai címzettekhez tartoznak. A bűnözői struktúra mindig a leggyengébb láncszemet keresi – legyen az vámos, politikus vagy banki alkalmazott.
Ha egy uniós országban az igazságszolgáltatás félelemből hallgat, az a közösség egészének biztonságát veszélyezteti. Ha a jogász, a vámos, a bíró, az újságíró vagy a nyomozó félelemmel lép be a munkahelyére, a demokrácia már csak papíron létezik. Belgium most ezt a határt tapogatja. Mi pedig onnan nézve, ahol még nem robbantak autók a bírák háza előtt, jobban tesszük, ha tanulunk az ő hibájukból.

A levél zárása – amelyet több belga médium idézett – egyszerre kijózanító és reményt adó: »A jogállam addig él, amíg vannak, akik hisznek benne és dolgoznak érte. De azoknak, akik dolgoznak érte, tudniuk kell: az állam mögöttük áll.« Ez az üzenet nemcsak Belgiumhoz szól, hanem minden országhoz, ahol a bűn pénze gyorsabban mozog, mint az igazságé.

A jogállam védelme nem jogi technika, hanem politikai és erkölcsi kötelesség. Mert ha egyszer a bíróság falai közé is beszivárog a félelem, onnantól már nemcsak Belgium, hanem egész Európa kerül a »drogállam« árnyékába.”

Fotó: John MACDOUGALL / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement5
2025. október 29. 10:25
Magyarország intézményei a szervezett fideszbűnözés célpontjaivá váltak. Mészáros matematikus professzor meg a vejkó enélkül aligha lehetett volna sok százmilliárdos vagyon tulajdonosa. Titkos fideszbűnözői magántőkealapok se lennének.
Válasz erre
0
3
kbexxx
•••
2025. október 29. 10:25 Szerkesztve
Drognagyhatalommá válik.egy EU ország ahol a liberalizmus jegyében ,engedélyezve a könnyű drogok. Micsoda paradoxon .aki az állam nevében jár el, saját életét félti azok miatt, akiket elvileg üldöz. A hatóságok nem tudnak megfelelő védelmet nyújtani azoknak a jogászoknak, ügyészeknek, és családjaiknak, pont mint Bogota !! Biztos vannak már Scikáriók.vagy azoknak megfelelő gatlástalanok is .! A szervezett bűnözés ,felfegyverzését biztosítja Ukrajna új tàvlatai!.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!