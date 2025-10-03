Eddig bírta az Európai Bizottság: pénzt szabadít fel Magyarországnak, már azt is tudjuk, mikor

Lebukott az Európai Bizottság, kiderült az igazság: ezért nem fizeti ki a Magyarországnak járó százmilliókat
Már a Politico sem titkolja tovább.
A magyar kormány két hónapon belül 163,5 millió euróhoz juthat hozzá az EU által korábban befagyasztott forrásokból, ám a támogatások teljes felszabadításához még rendeznie kell az alapítványi egyetemek jogi státuszával kapcsolatos vitát.
A magyar kormány két hónapon belül 163,5 millió euróhoz juthat hozzá az EU által korábban befagyasztott forrásokból, a STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) keretében – írja a Hlavné Správy.
A cikk szerint
a támogatások teljes felszabadításához Magyarországnak még rendeznie kell az alapítványi egyetemek jogi státuszával kapcsolatos vitát, mivel Brüsszel továbbra is aggódik az akadémiai szabadság miatt.
A platform lehetővé teszi akár 30 százalékos előfinanszírozást is digitális fejlesztésre, biotechnológiára és zöld energiára.
Ezt is ajánljuk a témában
Már a Politico sem titkolja tovább.
Nyitókép: AFP/Ida Marie Odgaard
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.