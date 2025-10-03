Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
10. 03.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
STEP Brüsszel Magyarország alapítványi egyetem EU uniós források

Eddig bírta az Európai Bizottság: pénzt szabadít fel Magyarországnak, már azt is tudjuk, mikor

2025. október 03. 10:52

A magyar kormány két hónapon belül 163,5 millió euróhoz juthat hozzá az EU által korábban befagyasztott forrásokból, ám a támogatások teljes felszabadításához még rendeznie kell az alapítványi egyetemek jogi státuszával kapcsolatos vitát.

2025. október 03. 10:52
null

A magyar kormány két hónapon belül 163,5 millió euróhoz juthat hozzá az EU által korábban befagyasztott forrásokból, a STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) keretében – írja a Hlavné Správy.

A cikk szerint

a támogatások teljes felszabadításához Magyarországnak még rendeznie kell az alapítványi egyetemek jogi státuszával kapcsolatos vitát, mivel Brüsszel továbbra is aggódik az akadémiai szabadság miatt.

A platform lehetővé teszi akár 30 százalékos előfinanszírozást is digitális fejlesztésre, biotechnológiára és zöld energiára.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Ida Marie Odgaard

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mr-nem-semmi
2025. október 03. 13:16
163,5 millió euró? Hát, ez egy ország viszonylatában édeskevés. :(
Válasz erre
0
0
petronius50
2025. október 03. 13:15
"A magyar kormány két hónapon belül 163,5 millió euróhoz juthat hozzá az EU által korábban befagyasztott forrásokból" Ez parasztvakítás. Ameddig - nagyon helyesen - ott kezeljük Ukrajnát, ahova való, nem kapunk további forrást.
Válasz erre
2
0
Chekke-Faint
2025. október 03. 13:13
Természetesen egy sarok nem lesz derékszög megint a történetben....DDDD
Válasz erre
0
0
reepcze-2
2025. október 03. 13:02
Várom, mikor fogja az EU megkövetelni a mozdonyvezetők fülkéjének bővítését.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!