Eddig bírta az Európai Bizottság: pénzt szabadít fel Magyarországnak, már azt is tudjuk, mikor

A magyar kormány két hónapon belül 163,5 millió euróhoz juthat hozzá az EU által korábban befagyasztott forrásokból, a STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) keretében – írja a Hlavné Správy.

A cikk szerint

a támogatások teljes felszabadításához Magyarországnak még rendeznie kell az alapítványi egyetemek jogi státuszával kapcsolatos vitát, mivel Brüsszel továbbra is aggódik az akadémiai szabadság miatt.

A platform lehetővé teszi akár 30 százalékos előfinanszírozást is digitális fejlesztésre, biotechnológiára és zöld energiára.