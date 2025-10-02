Ft
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
vétó Magyarország Ukrajna Ursula von der Leyen Orbán Viktor eu Európai Bizottság

Lebukott az Európai Bizottság, kiderült az igazság: ezért nem fizeti ki a Magyarországnak járó százmilliókat

2025. október 02. 10:21

Bár Ursula von der Leyenék rendszeresen hivatkoznak a jogállamiságra, valójában Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásának vétója miatt fagyasztotta be a Magyarországnak tényszerűen járó uniós forrásokat.

2025. október 02. 10:21
null

Az Európai Bizottság elutasította a magyar kormány javaslatát, amely 545 millió eurónyi befagyasztott EU-forrás felszabadítására irányult; mindössze 163,5 millió eurót engedélyeztek előlegként – írja a Politico.

A brüsszeli lap azt állítja:

a döntés hátterében Orbán Viktor miniszterelnök »oroszbarát álláspontja« és az ukrán EU-csatlakozás blokkolása miatti növekvő uniós elégedetlenség áll.

Az ügy kiemelt téma volt a koppenhágai informális csúcson is, ahol egyes tagállamok Orbán vétójogának korlátozásáról tárgyaltak, ám végül hatalmasat buktak az ötlettel.

Nyitókép: AFP/Emil Helms

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
tapir32
2025. október 02. 12:00
Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott összegekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól? Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki.
Dixtroy
2025. október 02. 11:48
"a döntés hátterében Orbán Viktor miniszterelnök »oroszbarát álláspontja« és az ukrán EU-csatlakozás blokkolása miatti növekvő uniós elégedetlenség áll" Hagyjuk a dagadt ruhát másra, éppen mikor mi áll a háttérben, volt már az alkotmány, a migránsok, a jogállat, a kutyafasza, ami éppen eszükbe jut hazudozni az áll a háttérben, áll meredten.
Galsó Atya
2025. október 02. 11:47
Szerintem inkább Von der Leyen legyen a bizotság elnöke, mert ő többgyermekes családanya. Adómentességet neki!
massivement5
2025. október 02. 11:45
Fake news. A jogállamisági követelményeket, amik a többi tagországra is érvényesek - nem csak a narancsbindzsi orkszopó hazudozó cigányokra és nerjobbágyokra - sikerült már reljesíteni? Ja, hogy nem, ellenben van hisztike és toporzék.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!