Lebukott az Európai Bizottság, kiderült az igazság: ezért nem fizeti ki a Magyarországnak járó százmilliókat

Újabb kulcsállam lépett Magyarország mellé – ezt a határt már nem léphetik át Brüsszelben
Korábban Emmanuel Macron francia elnök is elutasította ezt a javaslatot.
Bár Ursula von der Leyenék rendszeresen hivatkoznak a jogállamiságra, valójában Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásának vétója miatt fagyasztotta be a Magyarországnak tényszerűen járó uniós forrásokat.
Az Európai Bizottság elutasította a magyar kormány javaslatát, amely 545 millió eurónyi befagyasztott EU-forrás felszabadítására irányult; mindössze 163,5 millió eurót engedélyeztek előlegként – írja a Politico.
A brüsszeli lap azt állítja:
a döntés hátterében Orbán Viktor miniszterelnök »oroszbarát álláspontja« és az ukrán EU-csatlakozás blokkolása miatti növekvő uniós elégedetlenség áll.
Az ügy kiemelt téma volt a koppenhágai informális csúcson is, ahol egyes tagállamok Orbán vétójogának korlátozásáról tárgyaltak, ám végül hatalmasat buktak az ötlettel.
Nyitókép: AFP/Emil Helms
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.