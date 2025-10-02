Lebukott az Európai Bizottság, kiderült az igazság: ezért nem fizeti ki a Magyarországnak járó százmilliókat

Az Európai Bizottság elutasította a magyar kormány javaslatát, amely 545 millió eurónyi befagyasztott EU-forrás felszabadítására irányult; mindössze 163,5 millió eurót engedélyeztek előlegként – írja a Politico.

A brüsszeli lap azt állítja:

a döntés hátterében Orbán Viktor miniszterelnök »oroszbarát álláspontja« és az ukrán EU-csatlakozás blokkolása miatti növekvő uniós elégedetlenség áll.

Az ügy kiemelt téma volt a koppenhágai informális csúcson is, ahol egyes tagállamok Orbán vétójogának korlátozásáról tárgyaltak, ám végül hatalmasat buktak az ötlettel.