Újabb kulcsállam lépett Magyarország mellé – ezt a határt már nem léphetik át Brüsszelben

2025. október 02. 09:57

Az osztrák kancellár nem támogatja, hogy Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása ügyében megkerüljék a magyar vétót – korábban Emmanuel Macron francia elnök is elutasította ezt a javaslatot.

2025. október 02. 09:57
Christian Stocker osztrák kancellár az EU-csúcs előtt figyelmeztetett a drónok okozta légtérsértések veszélyére, melyek szerinte Oroszországhoz köthetők, és provokációnak minősülnek. Hangsúlyozta: Európának növelnie kell védelmi képességeit, Ausztria is fejleszti haderejét – írja a Die Presse.

A politikus reagált António Costa, az Európai Tanács elnökének javaslatára, amely célja Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétójának megkerülése. Stocker pragmatikus hozzáállást sürgetett az ukrán és moldovai EU-csatlakozás gyorsításában, de kiemelte:

a végső döntésnél maradjon meg az egyhangúság elve.

Nem Ausztria az első ország, amely Magyarország mellé állt ebben az ügyben: a Politico szerint a háttérben sok vezető számára Orbán Viktor fellépése kényelmes hivatkozási alap saját érdekeik védelméhez.

Nyitókép: AFP/Emil Helms

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

szilvarozsa
2025. október 02. 11:39
Orbán kaparja a gesztenyét, ezek a szarzsákok meg ott állnak mögötte tátott pofával, késsel, villával a kezükben, szalvétával a nyakukban. Kivéve a tótokat, mert ők csak a sarokból kunyerálnak, még a sorba sem mernek beállni.
Válasz erre
1
0
makapaka2
2025. október 02. 10:56
Talán még nem vesztette el az eszét az összes EU vezető.
Válasz erre
1
0
orokkuruc-2
2025. október 02. 10:35
De legalább minden megszólalásban rámutatnánk erre a patkányságra! Vagy rámutatnánk a többi ország adófizetőinek, hogy " *szátok meg, az embereitek éppen most szavaznak ki benneteket az életből!"
Válasz erre
3
0
a straight cold player
•••
2025. október 02. 10:29 Szerkesztve
,,a Politico szerint a háttérben sok vezető számára Orbán Viktor fellépése kényelmes hivatkozási alap saját érdekeik védelméhez" Magyarul az EU-ban sok vezető politikus ért egyet Orbánnal, csak gyenge lábakon áll a kormánytöbbségük, vagy gerinctelen ócska emberek akik nem merik a saját álláspontjukat vagy az országuk alapvető érdekét nyilvánosan felvállalni, de nagyon örülnek hogy van aki igen, mert így nekik nem kell. ADDIG AMÍG VAN EGYHANGÚSÁG! Én pontosan ezért akár támogatnám is a Magyarország megkerülésére kitalált egyhangúság eltörlését. Onnantól senki nem sumákolhat és nem bújhat az egyetlen potens és egyenes politikus, Orbán Viktor háta mögé!
Válasz erre
3
0
