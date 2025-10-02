Újabb kulcsállam lépett Magyarország mellé – ezt a határt már nem léphetik át Brüsszelben

Christian Stocker osztrák kancellár az EU-csúcs előtt figyelmeztetett a drónok okozta légtérsértések veszélyére, melyek szerinte Oroszországhoz köthetők, és provokációnak minősülnek. Hangsúlyozta: Európának növelnie kell védelmi képességeit, Ausztria is fejleszti haderejét – írja a Die Presse.

A politikus reagált António Costa, az Európai Tanács elnökének javaslatára, amely célja Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétójának megkerülése. Stocker pragmatikus hozzáállást sürgetett az ukrán és moldovai EU-csatlakozás gyorsításában, de kiemelte:

a végső döntésnél maradjon meg az egyhangúság elve.

Nem Ausztria az első ország, amely Magyarország mellé állt ebben az ügyben: a Politico szerint a háttérben sok vezető számára Orbán Viktor fellépése kényelmes hivatkozási alap saját érdekeik védelméhez.