„Durva nap lesz holnap” – Szijjártó Péter lerántotta a leplet a hétfői tanácsülésekről

Az unióban ismét Európa energiabiztonsága ellen szavaztak – a képviselőket az se zavarja, hogy ezzel sok ország gázellátása veszélybe kerül
Csütörtökön szavazott az Európai Parlament két bizottsága az orosz gáz- és olajimport teljes tilalmáról.
Sok forog kockán.
„Durva nap lesz holnap: egyszerre ülésezik Luxembourgban az EU Külügyminiszteri Tanácsa és az Energiatanács is” – írta Facebook-oldalán Szijjártó Péter külügyminiszter, aki szerint várhatóan mindkét helyen ki kell majd állni, és meg kell védelmi a magyarok érdekeit.
„A külügyi tanácson tovább akarják szítani a háborús hangulatot azzal, hogy még több pénzt és még több fegyvert akarnak adni az ukránoknak, az energiatanácson pedig tönkre akarják tenni az energiaellátásunk biztonságát azzal, hogy megtiltják a földgáz és a kőolaj vásárlását Oroszországból” – figyelmeztetett.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, csütörtökön az európai parlament két bizottsága is megszavazta a teljes orosz olaj- és gázimport tilalmát az unió területére, amit ha a tagállamok kormányai is jóváhagynak, több ország is súlyos energiaválságba kerülhet, az állampolgárokat pedig jelentős áremelkedés sújthat.
Nyitókép: KKM / MTI
