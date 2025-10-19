„Durva nap lesz holnap” – Szijjártó Péter lerántotta a leplet a hétfői tanácsülésekről

„Durva nap lesz holnap: egyszerre ülésezik Luxembourgban az EU Külügyminiszteri Tanácsa és az Energiatanács is” – írta Facebook-oldalán Szijjártó Péter külügyminiszter, aki szerint várhatóan mindkét helyen ki kell majd állni, és meg kell védelmi a magyarok érdekeit.

„A külügyi tanácson tovább akarják szítani a háborús hangulatot azzal, hogy még több pénzt és még több fegyvert akarnak adni az ukránoknak, az energiatanácson pedig tönkre akarják tenni az energiaellátásunk biztonságát azzal, hogy megtiltják a földgáz és a kőolaj vásárlását Oroszországból” – figyelmeztetett.

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, csütörtökön az európai parlament két bizottsága is megszavazta a teljes orosz olaj- és gázimport tilalmát az unió területére, amit ha a tagállamok kormányai is jóváhagynak, több ország is súlyos energiaválságba kerülhet, az állampolgárokat pedig jelentős áremelkedés sújthat.