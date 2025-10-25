Donald Trump nagyon szeret titeket – hallja vissza külföldi kollégáitól a magyar külügyminiszter

Puzsér Róbertnek elgurult a gyógyszere: szerinte nem lesz itt semmiféle budapesti békecsúcs (VIDEÓ)
„Orbán most már tényleg úgy hazudozik, mint Gyurcsány a fénykorában” – jelentette ki a kritikus az Önkényes Mérvadó című műsorban.
Szijjártó Péter szerint ennek az alapja az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök közötti erős személyes barátság.
Szijjártó Péter Facebook-oldalára töltött fel egy videót, amelyben a „rendkívül stabil” magyar-amerikai kapcsolatokról beszél. Elmondja, Donald Trump köztudottan nagyon jó véleménnyel van Magyarországról és a magyar kormányról, ami több helyzetben is megmutatkozott már.
Felidézi, ahogy Trump a Sarm-es-Sejk-i békekonferencián nyilvánosan beszélt Orbán Viktorról, vagy éppen a Zelenszkij elnökkel közösen megtartott nyilvános sajtóeseményen.
Elmondta, több külföldi kollégájától visszahallotta már, hogy a Fehér Házban tett látogatásuk során Trump Magyarországot dicsérte.
„Nagyon dicsért titeket, nagyon szeret titeket, elképesztő ahogy beszél rólatok”
– idézi fel a miniszter.
Szijjártó szerint ennek a jó kapcsolatnak az alapja egyértelműen a személyes barátság Donald Trump és Orbán Viktor között. Hozzáteszi, mindkét vezető politikust nagyon durva támadások érték az elmúlt időszakban, és minden egyes alkalommal kiálltak egymás mellett, ami miatt mély, kölcsönös bizalom alakult ki köztük.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala