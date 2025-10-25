Donald Trump nagyon szeret titeket – hallja vissza külföldi kollégáitól a magyar külügyminiszter

Szijjártó Péter Facebook-oldalára töltött fel egy videót, amelyben a „rendkívül stabil” magyar-amerikai kapcsolatokról beszél. Elmondja, Donald Trump köztudottan nagyon jó véleménnyel van Magyarországról és a magyar kormányról, ami több helyzetben is megmutatkozott már.

Felidézi, ahogy Trump a Sarm-es-Sejk-i békekonferencián nyilvánosan beszélt Orbán Viktorról, vagy éppen a Zelenszkij elnökkel közösen megtartott nyilvános sajtóeseményen.

Elmondta, több külföldi kollégájától visszahallotta már, hogy a Fehér Házban tett látogatásuk során Trump Magyarországot dicsérte.