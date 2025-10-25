Ft
10. 25.
szombat
külügyminiszter Donald Trump Szijjártó Péter békekonferencia

Donald Trump nagyon szeret titeket – hallja vissza külföldi kollégáitól a magyar külügyminiszter

2025. október 25. 08:13

Szijjártó Péter szerint ennek az alapja az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök közötti erős személyes barátság.

2025. október 25. 08:13
null

Szijjártó Péter Facebook-oldalára töltött fel egy videót, amelyben a „rendkívül stabil” magyar-amerikai kapcsolatokról beszél. Elmondja, Donald Trump köztudottan nagyon jó véleménnyel van Magyarországról és a magyar kormányról, ami több helyzetben is megmutatkozott már.

Felidézi, ahogy Trump a Sarm-es-Sejk-i békekonferencián nyilvánosan beszélt Orbán Viktorról, vagy éppen a Zelenszkij elnökkel közösen megtartott nyilvános sajtóeseményen.

Elmondta, több külföldi kollégájától visszahallotta már, hogy a Fehér Házban tett látogatásuk során Trump Magyarországot dicsérte.

„Nagyon dicsért titeket, nagyon szeret titeket, elképesztő ahogy beszél rólatok” 

– idézi fel a miniszter.

Szijjártó szerint ennek a jó kapcsolatnak az alapja egyértelműen a személyes barátság Donald Trump és Orbán Viktor között. Hozzáteszi, mindkét vezető politikust nagyon durva támadások érték az elmúlt időszakban, és minden egyes alkalommal kiálltak egymás mellett, ami miatt mély, kölcsönös bizalom alakult ki köztük.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

chief Bromden
2025. október 25. 09:44
Hitegették az ukránokat is, látjuk hova jutottak. :(
kimirszen
2025. október 25. 09:34
Ha ulti helyett golfozni tudna a felcsúti......... :)))))))))))))))))))
elfújta az ellenszél
2025. október 25. 09:30
Sokkal durvábban próbálnának csesztetni minket a brüsszeliták, ha nem kéne emiatt Trumppal szembenézni. Diplomaták finomabban szokták kifejezni magukat, de Trump nem is titkolja kit szeret és kit utál. Úgyhogy a képlet elég egyszerű: akik támadják Magyarországot olyan dolgok miatt, ami része Trump politikájának - mint például a békeprojekt - azok diplomáciai retorzióra számíthatnak.
angie1
2025. október 25. 08:41
A hitelesség mindig utat tör magának!
