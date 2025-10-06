Brutális csapás érte az egyik stratégiai jelentőségű olajraktárat a Krímben (VIDEÓ)

Hétfő hajnalban dróntámadás érte a Krímben található egyik stratégiai olajraktárat – számolt be a hírről a Sky News. Az ukrán hadsereg közlése szerint célzott akciót hajtottak végre egy, az oroszok által használt üzemanyagraktár ellen. Az X platformon megjelent, helyi médiumok által közzétett felvételek szerint

hatalmas lángok csaptak fel a feodoszijai raktárból, jól érzékeltetve a támadás pusztítását.

A krími üzemanyaghiány máris arra kényszerítette a hatóságokat, hogy csökkentsék a tömegközlekedési járatok számát. A hiány már a kereslet 56%-át éri el, és a benzinadagokat is korlátozzák – személyenként csak 20 liter áll rendelkezésre – olvasható a tájékoztatásban.

A videót a lángoló olajraktárról alább tekinthetik meg: