10. 06.
hétfő
dróntámadás olajraktár hadsereg

Brutális csapás érte az egyik stratégiai jelentőségű olajraktárat a Krímben (VIDEÓ)

2025. október 06. 18:07

Hatalmas lángokkal égett az objektum.

2025. október 06. 18:07
null

Hétfő hajnalban dróntámadás érte a Krímben található egyik stratégiai olajraktárat – számolt be a hírről a Sky News. Az ukrán hadsereg közlése szerint célzott akciót hajtottak végre egy, az oroszok által használt üzemanyagraktár ellen. Az X platformon megjelent, helyi médiumok által közzétett felvételek szerint 

hatalmas lángok csaptak fel a feodoszijai raktárból, jól érzékeltetve a támadás pusztítását.

A krími üzemanyaghiány máris arra kényszerítette a hatóságokat, hogy csökkentsék a tömegközlekedési járatok számát. A hiány már a kereslet 56%-át éri el, és a benzinadagokat is korlátozzák – személyenként csak 20 liter áll rendelkezésre – olvasható a tájékoztatásban.

A videót a lángoló olajraktárról alább tekinthetik meg:

Nyitókép: X

 

szantofer
2025. október 06. 18:38
Putyin mérges lesz. Már megint.
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2025. október 06. 18:25
saját magukat bombázzák ezek a kretének, amennyiben a Krímet vissza akarják foglalni de a latirállamnak csak az esztelen rombolás és önpusztítás a célja, Pol Potot meghaladó mértékben
Válasz erre
1
0
gyzoltan-2
2025. október 06. 18:24
"Brutális csapás érte az egyik stratégiai jelentőségű olajraktárat a Krímben" Elégedettek lehetünk! Szép NATO siker! Külön dicséret illeti meg az USA-t ki vállán hordozza a zsidóság ukrajnai háborúját, és biztosítja annak sikeres megvívását! -remélhetem, hogy köszönő, elismerő soraimban osztoztok..?!
Válasz erre
2
0
wadcutter
2025. október 06. 18:19
Nehéz éjszakája lesz Klicskonak.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!