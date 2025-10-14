Brüsszel folytatja a hadjáratot: ismét Magyarországra lő, méghozzá nehéztüzérséggel

Nem indult jól az október sem Magyarország, sem a Patrióták szempontjából. Október első hetében a Bizottság Brüsszelben bemutatta huszonnégy oldalas LMBTQ-stratégiáját, de a magyarverő antifa Ilaria Salis mentelmijogának fenntartását is megszavazta a Parlament.

Brüsszel a magyarverő Ilaria Salis mellé állt

Képernyőfotó



A héten folytatódhat az őrület, Brüsszel számára még mindig fontosabb a politikai ideológiák terjesztése, Ukrajna feltétel nélküli támogatása és Oroszország megbüntetése, mint saját tagállamai lakosságának anyagi és energetikai biztonsága.

Összeszedtük, mi várható a héten uniós szinten, ami Magyarországot is érinti.

Ez történt a múlt héten