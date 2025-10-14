Brüsszel folytatja a hadjáratot: ismét Magyarországra lő, méghozzá nehéztüzérséggel

Hivatalos jelentés: itt a vége, beszakadt Ukrajna támogatása
A hangzatos ígérgetés dacára az Európából érkező katonai segélyek 57 százalékkal csökkentek.
Orosz gáz, LMBTQ, jogállamiság. Brüsszelben továbbra sem tudnak leszállni Magyarországról, de egy másik tagállam is kezdi bökni az uniós vezetés csőrét.
Nem indult jól az október sem Magyarország, sem a Patrióták szempontjából. Október első hetében a Bizottság Brüsszelben bemutatta huszonnégy oldalas LMBTQ-stratégiáját, de a magyarverő antifa Ilaria Salis mentelmijogának fenntartását is megszavazta a Parlament.
A héten folytatódhat az őrület, Brüsszel számára még mindig fontosabb a politikai ideológiák terjesztése, Ukrajna feltétel nélküli támogatása és Oroszország megbüntetése, mint saját tagállamai lakosságának anyagi és energetikai biztonsága.
Összeszedtük, mi várható a héten uniós szinten, ami Magyarországot is érinti.
Magyar szempontból az előző hét legfontosabb történése az Európai Parlament mentelmi jogokról szóló szavazása volt, amelyen végül Dobrev Klára, Magyar Péter, és a magyarverő olasz antifa politikusnő, Ilraia Salis mentelmijogának megvonását is leszavazták. Utóbbi végül egy szavazat különbségen múlt, Magyar Péter nem szavazott.
Hadja Lahbib esélyegyenlőségért felelős uniós biztos ugyanezen a héten mutatta be azt az LMBTQ-stratégiát, amellyel gyakorlatilag totális kontroll alá helyeznék az európai unió polgárainak életét és jelentősen csorbítanák a szólásszabadsághoz való jogukat.
A dokumentumban, amely például célként tűzi ki, hogy kötelezzenek minden tagállamot a „szivárványcsaládok” jogainak elismerésére, Magyarországot egyedüliként név szerint is megemlítik. Azt írják, hogy az Európai Bizottság 2022 júliusában az Európai Bíróság elé vitte Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt, mert az „diszkriminálja az embereket szexuális irányultságuk és nemi identitásuk alapján”.
A tagállamokon belüli LMBTQ-jogok érvényesítésének kérdése, és a nem eléggé LMBTQ-barát országok elleni fellépés lehetőségeinek megtárgyalása a héten több uniós szakbizottság ülésén előkerül. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) előtt hétfőn mutatták be az „Alapvető emberi jogok helyzete az Európai Unióban 2024-2025-ben” nevet viselő dokumentumot, amelyben több ponton is elítélik Magyarországot és Szlovákiát az LMBTQ személyek elleni diszkrimináció, valamint „LMBTQ-ellenes propaganda” terjesztése miatt. A jelentéstervezet elfogadásról majd csak tavasszal fog dönteni a szakbizottság.
A héten csütörtökön délután az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága is ülésezni fog, hogy megtárgyalják és megszavazzák a jövő évre vonatkozó költségvetés elemeit. A költségvetés sorsa azért is lesz kiemelten fontos Magyarország számára, mert többek között szó lesz benne a hazánknak járó források felfüggesztéséről, valamint a migrációs paktum pénzügyi hozadékairól is.
A 2026-os évi költségvetésre azonban nemcsak magyar szempontból lesz érdemes odafigyelni. A tervezetből ugyanis kiderül, hogy a bizottság több olyan szervezetet is készül támogatni, amelyek versenyképességi vagy technológiai szempontból egyértelműen nem hajtanak hasznot az EU számára, egyetlen érdemük, hogy az LMBTQ- és a woke-ideológia támogatói. Olyan programokra adnának euromilliós támogatásokat, mint „A transznacionális anti-gender politika elleni queer feminista interszekcionális ellenállás támogatá” (Fostering Queer Feminist Intersectional Resistances against Transnational Anti-Gender Politics), „A queer állampolgárság időbeli alakulásának nyomon követése: öregedés, életkorral kapcsolatos diszkrimináció és az életkorral kapcsolatos LGBTI+ politika Európában” (Tracing Queer Citizenship over Time: Ageing, ageism and age-related LGBTI+ politics in Europe), vagy éppen az „A queer rokonság újragondolása: gyermekes LGBTIQ* családok Közép- és Kelet-Európában” (Rethinking Queer Kinship: LGBTIQ* Families with children in Central and Eastern Europe).
Végül, de nem utolsó sorban a külügyi és a fejlesztési bizottságok csütörtökön szavaznak a Szaharov-díj három döntőséről, akik közül a végső győztest a politikai csoportok vezetői és Roberta Metsola, a Parlament elnöke fogják kiválasztani.
A Szaharov-díj a gondolatszabadságért „1988 óta olyan személyeket és szervezeteket ismer el, amelyek az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat védik” – írják a programot bemutató uniós weboldalon. A díj esélyes jelöltjei között szerepel a Zöldek által jelölt Budapest Pride is, amelyet így jellemeznek: „A kormány által bejelentett tilalom ellenére megrendezett 2025-ös Budapest Pride menet a rendezvény történetének legnagyobb résztvevőit vonzotta, és Európa hetedik legnagyobb Pride menetévé vált.
A rendőrségi beavatkozás, a bírságok és a bebörtönzés kockázata ellenére a menet a gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságát hangsúlyozta.
A növekvő kormányzati korlátozások közepette az esemény az LMBTQ-aktivizmust és a civil szervezetek támogatását ötvözve fontos szerepet játszott a demokratikus értékek és a polgári szabadságjogok védelmében Magyarországon” – olvasható a hivatalos weboldalon, közvetlenül Charlie Kirk neve fölött, akit a Szuverén Nemzetek Európája csoport jelölt a díjra.
Az LMBTQ+ kérdések mellett szintén nagy szerepet kap a héten Ukrajna háborús támogatása, valamint az orosz gáztól való függetlenedés szorgalmazása.
Hétfőn és kedden a bel- és igazságügyi tanács Luxemburgban ülésezik, amely előtt több uniós tagállam is felvetette, hogy létre kéne hozni egy törvényszéket, kifejezetten az ukrajnai háborúval kapcsolatos bűncselekmények vizsgálatára. Magyarország óvatosan áll a kérdéshez.
Ami viszont még ennél is aggasztóbb, hogy csütörtökön a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban (INTA) és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságban (ITRE) is az orosz vezetékes gáz kivezetéséről szóló rendelkezésről fognak szavazni. Ráadásul a korábbi javaslathoz képest több módosítás is történt: egyrészt az eredeti javaslat szerint 2027 végétől szüntették volna meg az új szerződéskötéseket az orosz féllel, ezt a határidőt azonban az új javaslatban előre hozták 2026 végére. Másrészt az új javaslat értelmében a szabályozás nemcsak a közvetlenül, hanem a közvetetten, harmadik országon keresztül érkező csővezetékes gázra is érvényes.
A bizottság után várhatóan az Európai Parlament is megszavazhatja a javaslatot, ami így a Tanács elé kerül. Ebben a kérdésben nincs szükség egyhangú szavazásra.
A héten, szerdán ül össze a Külügyek Tanácsa is, ahol várhatóan az lesz a legfőbb kérdés, melyik tagállam mennyit fektetett a katonai kiadásokba, és ebből mennyit juttatott el Ukrajna számára.
Mi, magyarok kezdjük megszokni, hogy az európai intézmények ülésein rendszeresen szóba kerül Magyarország szuverenista, békepárti vagy éppen hagyományos családbarát politikája miatt.
A jogállamisági kérdések tárgyalásakor ugyanakkor most már egyre gyakrabban szóba kerül Szlovákia is,
ahol nemrég szavazta meg a parlament az alkotmány módosítását, amely ezentúl csak két nemet ismer el: a férfit és a nőt. Továbbá kimondja, hogy „kulturális és etikai kérdésekben” a szlovák nemzet érdekei megelőzik az uniós érdekeket.
Miközben Brüsszelben azért szurkolnak, hogy áprilisban Magyarországon leváltsák a Fideszt, és végre a magyar kormány is támogassa az unió intézkedéseit, amelyekkel könnyedén háborúba sodorhatja magát, Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban, a Közel-Keleti Békemegállapodás aláírásának helyszínén nem győzte dicsérni Orbán Viktort.
„Támogattam őt a legutóbbi választáson, és 28 százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. 100 százalékban mögöttetek állunk!” - jelentette ki az amerikai elnök.
Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP