Bosszút állnának Kadhafiért: halálos fenyegetést kapott a börtönben Nicolas Sarkozy (VIDEÓ)

A francia ügyészség nyomozást indított azt követően, hogy felbukkant egy videó, amelyen a párizsi La Santé börtön egyik fogvatartottja halálos fenyegetéseket intézett Nicolas Sarkozy volt elnökhöz, aki ezen a héten kezdte meg ötéves büntetésének letöltését illegális kampányfinanszírozás miatt – írta csütörtökön a France24 állami hírtelevízió a honlapján.

Megbosszúljuk Kadhafit! Mindent tudunk, Sarko! Add vissza a milliárdokat!”

– hallható a videóban.

„2025. október 22-én a párizsi ügyészséget a La Santé börtön igazgatója értesítette egy közösségi médiában keringő videóról, amelyet egyértelműen egy fogvatartott forgatott, és amelyben fenyegetéseket intézett Nicolas Sarkozy érkezése után a létesítménybe” – közölte az ügyészség a Reutersnek brit hírügynökségnek küldött e-mailben. A nyomozás részeként három fogvatartottat hallgattak ki, és a börtön átkutatásakor két mobiltelefont foglaltak le – tette hozzá.