Nicolas Sarkozy börtön Franciaország Moammer el-Kadhafi Líbia

Bosszút állnának Kadhafiért: halálos fenyegetést kapott a börtönben Nicolas Sarkozy (VIDEÓ)

2025. október 23. 10:21

Nehéz öt év elé néz a volt a francia elnök.

2025. október 23. 10:21
null

A francia ügyészség nyomozást indított azt követően, hogy felbukkant egy videó, amelyen a párizsi La Santé börtön egyik fogvatartottja halálos fenyegetéseket intézett Nicolas Sarkozy volt elnökhöz, aki ezen a héten kezdte meg ötéves büntetésének letöltését illegális kampányfinanszírozás miatt – írta csütörtökön a France24 állami hírtelevízió a honlapján.

Nicolas Sarkozy volt francia elnök halálos fenyegetéseket kapott egy fogvatartottól a párizsi La Santé börtönben, ahol a héten kezdte meg büntetésének letöltését, az ügyben nyomozás kezdődött – közölte szerdán a párizsi ügyészség.

Megbosszúljuk Kadhafit! Mindent tudunk, Sarko! Add vissza a milliárdokat!”

– hallható a videóban.

„2025. október 22-én a párizsi ügyészséget a La Santé börtön igazgatója értesítette egy közösségi médiában keringő videóról, amelyet egyértelműen egy fogvatartott forgatott, és amelyben fenyegetéseket intézett Nicolas Sarkozy érkezése után a létesítménybe” – közölte az ügyészség a Reutersnek brit hírügynökségnek küldött e-mailben. A nyomozás részeként három fogvatartottat hallgattak ki, és a börtön átkutatásakor két mobiltelefont foglaltak le – tette hozzá.

Sarkozy, aki 2007 és 2012 között vezette Franciaországot, kedden kezdte meg öt év börtönbüntetésének letöltését, miután elítélték Líbiától származó kampánypénzek gyűjtésére irányuló összeesküvés vádjával. Sarkozy tagadta a vádakat, és azt állítja, hogy azok politikai indíttatásúak. A volt elnököt két fegyveres rendőr védi bebörtönzése alatt, ami miatt panaszt tett a börtönőrök szakszervezete.

(MTI / Mandiner) 

Nyitókép forrása: JULIEN DE ROSA / AFP

