Donald J Trump belbiztonsági miniszter Nemzeti Gárda Portland szégyen

Bíró állította meg Trump katonáit, miközben Portland lángokban – az elnök kiakadt

2025. október 06. 06:31

Az elnök szégyennek tartja a Nemzeti Gárda portlandi bevetését ideiglenesen tiltó döntést.

2025. október 06. 06:31
null

Donald Trump szerint Portland városa „lángokban áll” a bevándorlási hatóság elleni tüntetések miatt, a helyi politikusok pedig félnek beismerni a bajt. Az amerikai elnök a Fehér Ház előtt vasárnap újságírói kérdésekre válaszolva hangsúlyozta, hogy „felkelőkről” és „agitátorokról” van szó, köztük az Antifa mozgalom tagjaival. Az elnök szerint 

az érintett városok és államok polgármesterei és kormányzói a »félelemtől dermedten az életüket féltik«, és csak azért állítják, hogy városaikban »semmi nem történik«.

Az elnök arra reagált, hogy Portlandben a hétvégén több százan vonultak a bevándorlási hatóság létesítményéhez az illegális bevándorlók kitoloncolása ellen tiltakozva. A megmozduláson a rendőrségnek könnygázt kellett bevetnie, amikor egyes tüntetők erőszakossá váltak. Többeket előállítottak.

Donald Trump kérdésre válaszolva szégyennek nevezte azt a bírói döntést, ami a hétvégén átmenetileg megtiltotta a Nemzeti Gárda katonáinak kivezénylését az oregoni nagyváros utcáira. „Nagy kár” – fogalmazott az elnök, aki arra reagált, hogy általa 6 éve kinevezett oregoni bíró nem szolgálja jól az országot és őt mint elnököt.

Karin Immergut szövetségi bíró szombaton kiadott végzésében átmenetileg leállította a Trump-adminisztráció intézkedését a Nemzeti Gárda 200 tagjának átirányítására Portlandbe. A bíró az alkotmányosságra hivatkozott a döntését indokolva, és úgy ítélte meg, hogy a „viszonylag kis” tüntetés nem indokol katonai erőt. A Nemzeti Gárda kivezénylésének terve ellen Portland város és Oregon állam demokrata vezetése fordult a bírósághoz. A bírói döntés megváltoztatására a Fehér Ház fellebbezést nyújtott be magasabb szintű bírósághoz.

Chicagóban a szövetségi hatóságok a hétvégén különleges egységeket vezényeltek ki, miután az ott tartott tüntetésen a bevándorlási hatóság ügynökeit tüntetők gépkocsikkal zárták körbe. A hatósági erősítést Kristi Noem belbiztonsági miniszter jelentette be.

A beszámolók szerint a Chicagóhoz tartozó Broadview-ban a Bevándorlási és Vám-végrehajtás (ICE) létesítménye előtt napok óta tüntető tömeg tagjai 10 gépkocsival 5 szövetségi ügynököt zártak körbe annyira, hogy azok kénytelenek voltak figyelmeztető lövést leadni.

Tricia McLaughlin belbiztonsági miniszter-helyettes arról számolt be, hogy a támadók egyike, egy nő, fél-automata fegyvert viselt. Chicagóban a rendőrség péntek óta 10 embert vett őrizetbe a tüntetéseken elkövetett cselekmények miatt.

(MTI)

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

