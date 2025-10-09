Babiš komoly kihívás előtt áll – a kicsiknek megjött az étvágyuk

Két dolog volt biztosra vehető a múlt hét péntekjén és szombatján tartott csehországi parlamenti választás előtt: az egyik, hogy Andrej Babiš győzni fog, a másik pedig, hogy egyedül nem lesz többsége – ahogy arról előző lapszámunkban is írtunk. Végül a várakozásoknak megfelelő nagyságrendű győzelmet arattak Babišék – azzal a különbséggel, hogy mind az ő pártja, mind a fő ellenfél, az eddig kormányzó centrista Együtt (Spolu) szövetség néhány százalékkal több voksot kapott a korábbi felmérésekhez képest,

vagyis a két fő erő szívott magához szavazatokat.

Az Elégedetlen Emberek Akciója (ANO) végül 34,5 százalékkal 80 képviselőt tud küldeni a 200 fős parlamentbe, ez a cseh demokrácia történetében a valaha volt legnagyobb támogatottságú győzelem egy pártnál. A Spolu 23,3 százalékot elérve 52 képviselővel rendelkezik majd. Fő szövetségese, a Polgármesterek és Függetlenek 11, a Kalózpárt 9, a radikális jobboldali Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) 7,8, az Autósok Önmagukért nevű új jobbos tömörülés pedig mintegy 7 százalékot szerzett.

A választás nagy vesztese a cseh–morva kommunistákból és az összeomlott szocdemekből alakult Elég! (Stačilo!) szövetség,

amely az 5 százalékos küszöb alatt végzett, így nem került be a parlamentbe, és nem is állhat be potenciális szövetségese, Andrej Babiš mellé.