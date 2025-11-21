Kiderült: Ukrajna miatt akadályozza a cseh elnök Orbán Viktor szövetségesének kinevezését (VIDEÓ)

Kegyelmet adott Lukasenka az ukránoknak – Donald Trump keze van a dologban
Szombat délben adták át őket.
A Mathias Corvinus Collegium igazgatója szerint Prágában azt beszélik: Ukrajna támogatása miatt maradhat a régi kormány a döntő szavazásig.
Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője késő este jelentkezett be az MCC-ből, miután Prágából visszatérve beszámolt a cseh politikai helyzetről.
Elmondta, hogy a cseh fővárosban átadták a neves Cseh Szólásszabadságért díjat, amelyet ő maga az ADF Internationalnek nyújthatott át.
Közlése szerint Csehország jelenleg a kormányalakítás lázában ég.
Andrej Babiš pártja, az ANO nyerte a legutóbbi választást és a koalíció is összeállt, ám a köztársasági elnök blokkolja, késlelteti a kormány felállását.
Szalai hozzátette: a „rossz nyelvek” alapján mindezt azért teszik, hogy a december közepén sorra kerülő európai tanácsi csúcsig húzzák az időt.
Így az Ukrajnáról és az Ukrajnának nyújtandó támogatásról szóló szavazáson még a korábbi kormány vehessen részt.
Nyitókép: Lukas Kabon / AFP