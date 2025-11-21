Kiderült: Ukrajna miatt akadályozza a cseh elnök Orbán Viktor szövetségesének kinevezését (VIDEÓ)

Közlése szerint Csehország jelenleg a kormányalakítás lázában ég.

Andrej Babiš pártja, az ANO nyerte a legutóbbi választást és a koalíció is összeállt, ám a köztársasági elnök blokkolja, késlelteti a kormány felállását.

Szalai hozzátette: a „rossz nyelvek” alapján mindezt azért teszik, hogy a december közepén sorra kerülő európai tanácsi csúcsig húzzák az időt.