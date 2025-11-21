Ft
Prágában Szalai Zoltán Ukrajna Babiš ANO Mandiner

Kiderült: Ukrajna miatt akadályozza a cseh elnök Orbán Viktor szövetségesének kinevezését (VIDEÓ)

2025. november 21. 14:32

A Mathias Corvinus Collegium igazgatója szerint Prágában azt beszélik: Ukrajna támogatása miatt maradhat a régi kormány a döntő szavazásig.

2025. november 21. 14:32
null

Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője késő este jelentkezett be az MCC-ből, miután Prágából visszatérve beszámolt a cseh politikai helyzetről. 

Elmondta, hogy a cseh fővárosban átadták a neves Cseh Szólásszabadságért díjat, amelyet ő maga az ADF Internationalnek nyújthatott át.

Közlése szerint Csehország jelenleg a kormányalakítás lázában ég. 

Andrej Babiš pártja, az ANO nyerte a legutóbbi választást és a koalíció is összeállt, ám a köztársasági elnök blokkolja, késlelteti a kormány felállását.

Szalai hozzátette: a „rossz nyelvek” alapján mindezt azért teszik, hogy a december közepén sorra kerülő európai tanácsi csúcsig húzzák az időt. 

Így az Ukrajnáról és az Ukrajnának nyújtandó támogatásról szóló szavazáson még a korábbi kormány vehessen részt.

Nyitókép: Lukas Kabon / AFP

 

