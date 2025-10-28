Ft
10. 28.
kedd
10. 28.
kedd
Szergej Lavrov Budapesti békecsúcs Magyarország Oroszország Szijjártó Péter

Az oroszok is megerősítették: csak Budapesten jöhet számításba a békecsúcs (VIDEÓ)

2025. október 28. 19:28

Szergej Lavrov szerint a vezetők megfelelő előkészítés után találkozhatnak.

2025. október 28. 19:28
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videójában számolt be moszkvai tárgyalásáról Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. A megbeszélésen áttekintették a regionális biztonsági helyzetet és Magyarország energiaellátásának kérdéseit. A miniszter hangsúlyozta:

Oroszország kész a magas szintű párbeszéd fenntartására, és nem kérdés, hogy egy esetleges békecsúcs Budapesten kerülne megrendezésre.

Szijjártó Péter a múlt heti washingtoni megbeszélései után pozitív fejleményként értékelte, hogy Lavrov megerősítette: Oroszország készen áll a magas szintű párbeszéd fenntartására. „Készen állnak arra, hogy megfelelő előkészítés után a vezetők is találkoznak egymással” – fogalmazott a miniszter. Kiemelte továbbá, hogy „nem kérdés az, hogy ha lesz békecsúcs, akkor az Budapesten kerül megrendezésre”

Energiaellátás biztonsága

A tárgyaláson külön kitértek Magyarország energiaellátási helyzetére. Szijjártó Péter leszögezte: „Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy Magyarország energiaellátásának biztonságát garantáljuk. E cél érdekében Oroszország kész az együttműködésre” – fogalmazott Szijjártó. A miniszter hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos kérdéseket az amerikai partnerekkel jövő héten vitatják meg.

Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala

***

 

kalyibagaliba
2025. október 28. 20:41
Vetés után aratás? :)
states-2
2025. október 28. 20:28
A komcsi csürhét és pszichopatáját megüti a laposguta.
5m007h 0p3ra70r
2025. október 28. 20:05
»szantofer 2025. október 28. 19:37 NERtársak, ne csüggedjetek! Senki nem mondta hogy soha nem lesz békecsúcs.« Persze hogy nem, hiszen már volt. »Egyébként is, hol máshol lenne, mint egy háborús vészhelyzetben lévő országban?« A “vészhelyzet” egy televíziós sorozat volt. A magyar jog VESZÉLYHELYZETet ismer. »Olyan meg csak egy van rajtunk kívül, Ukrajna« Ezt is rosszul tudod Szántó Feri elvtárs. 😆😆😆😆 Nem. Ukrajnában HADIÁLLAPOT van. »Van még kérdés, Ildikó?« Van. Budapesten mindenki ilyen súlyosan aluliskolázott? 😆😆😆😆
rikage
2025. október 28. 19:52 Szerkesztve
Ha ajánlanának valami sokkal kedvezőbbet az orosz olajnál, azt megfontoljuk. Az orosz olaj mellett. Mert nem életbiztosítás számunkra a kizárólagos USA forrás, ahol bármikor jöhet egy demokrata vezetés, ami azt fegyverként vagy zsarolási alapként használhatja ellenünk. Az Európai Unióba pedig pláne nem bízhatunk, hisz kerek-perec kijelentették, hogy nem érdekli őket a magyarok energiaellátása és energiabiztonsága, és azzal nem foglalkoznak. Az egyetlen megbízható forrásunk Oroszország.
