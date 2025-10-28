Az oroszok is megerősítették: csak Budapesten jöhet számításba a békecsúcs (VIDEÓ)

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videójában számolt be moszkvai tárgyalásáról Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. A megbeszélésen áttekintették a regionális biztonsági helyzetet és Magyarország energiaellátásának kérdéseit. A miniszter hangsúlyozta:

Oroszország kész a magas szintű párbeszéd fenntartására, és nem kérdés, hogy egy esetleges békecsúcs Budapesten kerülne megrendezésre.

Szijjártó Péter a múlt heti washingtoni megbeszélései után pozitív fejleményként értékelte, hogy Lavrov megerősítette: Oroszország készen áll a magas szintű párbeszéd fenntartására. „Készen állnak arra, hogy megfelelő előkészítés után a vezetők is találkoznak egymással” – fogalmazott a miniszter. Kiemelte továbbá, hogy „nem kérdés az, hogy ha lesz békecsúcs, akkor az Budapesten kerül megrendezésre”