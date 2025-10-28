Az m4sport.hu volt főszerkesztője fulladt patakba túrázás közben a Magas-Tátrában

Tragikus balesetben életét vesztette a hétvégén Török Viktor, ismert magyar sportújságíró a Magas-Tátrában. A 41 éves férfit szombaton egy az esőzések miatt megáradt patak sodorta el, holttestét a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt csak másnap, vasárnap találták meg a mentőegységek. Török párjával kirándult Szlovákiában, amikor a végzetes baleset bekövetkezett.

„Tudomásom szerint csak a párjával ment Szlovákiába. Viktor nagy túrázó volt, sok helyen járt, és a nehezebb útvonalaknak is bátran nekivágott. Az élete volt a sport, rengeteget biciklizett is. Rendkívül segítőkész embernek ismertük, a barátai nagyon fontosak voltak számára” – mondta a Blikknek egyik ismerőse.

A szlovák Hegyimentő Szolgálat közlése szerint a keresés azonnal megkezdődött, ám a rossz időjárás miatt helikoptert nem tudtak bevetni, ezért a mentők a patak medrét kutatták át lépésről lépésre. „Sajnos a mentők késő estig nem találták meg a férfit, így a keresést éjjel félbe kellett szakítani. A magyar turista utáni kutatás másnap, kora reggel folytatódott” – írták.

A keresésben lengyel hegyimentők is részt vettek, drónokkal és speciális eszközökkel pásztázták a területet. Török Viktor holttestét végül szombat reggel találták meg. A Blikk információi szerint a férfi először egy kijelölt átkelőhelyen próbált átkelni a vízen, de túl veszélyesnek ítélte, ezért egy másik pontot keresett – ekkor történhetett a tragédia.

Török Viktorra az M4 Sport szerkesztősége is megható sorokkal emlékezett: „Szakmai tudására, elhivatottságára és emberi kvalitásaira mindig hálával és tisztelettel emlékezünk. Kollégái szerettek vele együtt dolgozni, hiánya mélyen érint mindannyiunkat.”