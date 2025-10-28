Ft
Ft
12°C
5°C
Ft
Ft
12°C
5°C
10. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
halálhír M4 Sport Török Viktor

Az m4sport.hu volt főszerkesztője fulladt patakba túrázás közben a Magas-Tátrában

2025. október 28. 11:05

Tragikus balesetben vesztette életét Török Viktor.

2025. október 28. 11:05
null

Tragikus balesetben életét vesztette a hétvégén Török Viktor, ismert magyar sportújságíró a Magas-Tátrában. A 41 éves férfit szombaton egy az esőzések miatt megáradt patak sodorta el, holttestét a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt csak másnap, vasárnap találták meg a mentőegységek. Török párjával kirándult Szlovákiában, amikor a végzetes baleset bekövetkezett. 

„Tudomásom szerint csak a párjával ment Szlovákiába. Viktor nagy túrázó volt, sok helyen járt, és a nehezebb útvonalaknak is bátran nekivágott. Az élete volt a sport, rengeteget biciklizett is. Rendkívül segítőkész embernek ismertük, a barátai nagyon fontosak voltak számára” – mondta a Blikknek egyik ismerőse.

A szlovák Hegyimentő Szolgálat közlése szerint a keresés azonnal megkezdődött, ám a rossz időjárás miatt helikoptert nem tudtak bevetni, ezért a mentők a patak medrét kutatták át lépésről lépésre. „Sajnos a mentők késő estig nem találták meg a férfit, így a keresést éjjel félbe kellett szakítani. A magyar turista utáni kutatás másnap, kora reggel folytatódott” – írták. 

A keresésben lengyel hegyimentők is részt vettek, drónokkal és speciális eszközökkel pásztázták a területet. Török Viktor holttestét végül szombat reggel találták meg. A Blikk információi szerint a férfi először egy kijelölt átkelőhelyen próbált átkelni a vízen, de túl veszélyesnek ítélte, ezért egy másik pontot keresett – ekkor történhetett a tragédia.

Török Viktorra az M4 Sport szerkesztősége is megható sorokkal emlékezett: „Szakmai tudására, elhivatottságára és emberi kvalitásaira mindig hálával és tisztelettel emlékezünk. Kollégái szerettek vele együtt dolgozni, hiánya mélyen érint mindannyiunkat.”

A sportújságíró 2016 és 2017 között dolgozott először az MTVA kötelékében, majd 2021-től az m4sport.hu meghatározó szerkesztője volt. 

Nyitókép: m4sport.hu

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
counter-revolution
2025. október 28. 11:19
Isten nyugosztalja!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!