Az aktuális szelfikirály nem biztos, hogy jó vezető is – az MCC Vezetői Konferenciáján jártunk

Mark Khater, az MCC Vezetőképző Akadémiájának vezető akadémiai mentora amellett tett hitet, hogy egy jó vezetőnek

rendelkeznie kell világos céllal,

egyértelműnek,

rugalmasnak és

alkalmazkodónak kell lennie.

Kitért a mesterséges intelligencia (MI) szerepére is, és hangsúlyozta:

Nem igaz az, amitől manapság sokan tartanak, hogy az MI helyettesítheti az emberi vezetőket.”

Mark Khater

Forrás: MCC

Szerinte az emberi döntéseket és ítélőképességet nem tudja pótolni a gép, ahogy a generációk között sem tudja megképezni a szükséges hidat, illetve a kellő kulturális alapértékeket sem tudja megőrizni.

Szerinte egy jó vezetőnek van morális iránytűje és integritása, ami egy-egy viharon keresztül tudja segíteni, a legénységet pedig arra kell inspirálnia, hogy bízzanak benne és merjenek vele együtt hajózni, és biztosan partot is érjenek.

Józan paraszti ész sok szerencse

Csepregi Gábor, az MCC Vezetőképző Akadémiájának vezető akadémiai mentora arra mutatott rá, hogy néha nem baj, ha figyelmen kívül hagyjuk a válságkezelési útmutatókat és az ösztöneinkre hagyatkozunk.

Szerinte fontos „valóságpróba” az, amikor ellenállásba ütközünk, mert ez teszi próbára a képességeinket, az erre adott válaszaink pedig megmutatják, ki, mennyire jó vezető.

Csepregi Gábor

Forrás: MCC

Szerinte a sikeres vezető egyeztet, sosem veszíti szem elől a saját értékeit és célját, türelmes marad, képes várni, jó humora van, józan paraszti ésszel, gyakorlatiasan cselekszik és a váratlan helyzetek mellett arra is készen áll, hogy megoldások is érkezhetnek váratlanul.

De úgy véli, emellett nem árt, ha valakinek szerencséje is van.

Mennyire forgatja fel a munkaerőpiacot az MI?

Az alcímben szereplő kérdést járta körül az Erdei Katalin, a Richter Gedeon Nyrt. HR és műszaki igazgatója; Daniel Dan, a bécsi Modul Egyetem adjunktusa; Szolnoki Szabolcs, a Nemzetgazdasági Minisztérium technológiáért felelős helyettes államtitkára és Mark Khater részvételével lezajlott kerekasztal-beszélgetés.

Mark Khater, Szolnoki Szabolcs, Daniel Dan, Erdei Katalin és Urbancsek János moderátor

Forrás: MCC

Szolnoki Szabolcstól megtudhattuk, hogy a magyar törvényhozás ma tárgyalja, illetve ma fog szavazni a hazai MI-törvény utolsó részleteiről. Ennek kapcsán kiemelte, hogy a magyar állam számára is nagyon fontos lesz, hogy minél több, a mesterséges intelligenciával bánni tudó szakembert alkalmazzon, így az, hogy országosan egymillió embert szeretnének ilyen irányban tovább képezni, ebből a szempontból is fontos.

Hangsúlyozta, hogy az MI kormánybiztos intenzíven dolgozik azon, hogy bevezessék az MI-t az oktatásban és a KRÉTA rendszerben is.

Szerinte az MI ugyan át fogja alakítani a munkaerőpiacot, de nem fogja elvenni az emberek munkáját, de a hozzá nem értők nagyobb eséllyel kerülnek miatta versenyhátrányba. Az MI gyakorlati alkalmazása kapcsán arra a buktatóra is kitért, hogy nem szabad ellenőrzés nélkül használni az általa generált adatokat. Ezek felülvizsgálata pedig sokszor több időt vesz igénybe, mint az emberi munka ellenőrzése, így sok esetben valójában nem egyszerűsíti a folyamatokat.

Mark Khater arra hívta fel a figyelmet, hogy sokan dobálóznak a mesterséges intelligencia kifejezéssel, de sok esetben nem értik, hogy miről beszélnek. Szerinte a jelenlegi formájában létező MI csupán nagy nyelvi modell, nem nevezhető intelligenciának.

Rámutatott, hogy az MI körül keletkező felhajtás sok esetben mesterséges, és maga a munkaerőpiac sincs igazán tisztában azzal, mit is jelent a fogalom.

A jövő kulcsát a stratégiai kombinációban látja, amely a gépi intelligencia emberi képességekkel való integrálását jelenti. Figyelmeztetett arra is, hogy nem szabad túlságosan perszonalizálnunk az MI-t, nem szabad megbíznunk benne, az általa generált tartalmakat pedig mindig emberi szakértőkkel kell ellenőriztetni.

Daniel Dan a múlt századi írni és olvasni tudás alapkészségeihez hasonlította az MI-használat elsajátítását, amit akár az óvodában is megszerezhetnek a digitális bennszülött generációk.

Szerinte a mesterséges intelligenciára segítségként és nem fenyegetésként kell tekinteni, de ő is óva intett attól, hogy mindent kritikátlanul elhiggyük a gépnek, és hogy túlzottan humanizálni akarjuk.

Daniel Dan és Erdélyi Katalin

Forrás: MCC

Erdélyi Katalin hangsúlyozta a kritikai gondolkodás és az elemzőkészség szerepének fontosságát abban, hogy meg tudjuk különböztetni a hasznos adatot a haszontalantól, a megfelelő MI-szaktudást pedig hiánycikknek nevezte a jelenlegi magyar munkaerőpiacon.

Arra is kitért, hogy az adatirányított, adatalapú döntéshozatal, történetmesélés vagy döntéselőkészítés központi szerepet fog játszani a jövőben, ami miatt államilag és céges szinten is szükség lesz a folyamatos tanulás elősegítésére, a továbbképzések biztosítására.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy nem szabad teljesen az adatokra hagyatkoznunk, ezektől függenünk, az MI-t pedig nem szabad arra használnunk, hogy kiváltsa a készségek elsajátítási folyamatait.

Erdélyi Katalin felvetette, hogy milyen feszültségeket okozhat a munkahelyeken a technológia ilyen gyors fejlődése és a tempó tartásának kényszere. Szerinte a fiatalabb és az idősebb generációk kompetenciaeltérési miatt megfontolandó életkori kvóták alkalmazása a vállalatoknál. Mark Khater ezzel kapcsolatban azzal az ellenvetéssel élt, hogy ez a módszer versenyhátrányba juttathatja a nyugati országokat Kínával és Indiával szemben, ahol nincsenek ilyen megfontolások.

Daniel Dan az MI-ügynökök és -botok kapcsán felmerülő felelősség kérdését vetette fel, amikor arról beszélt, hogy egyes országokban már van jogi precedens arra, hogy bizonyos vállalatoknak be kellett nyelniük az ilyen eszközök hibás üzleti döntései által keletkezett veszteségeket.

Azzal kapcsolatban, hogy az MI technológia fejlődése forradalomnak tekinthető-e, a résztvevők nagyjából egyetértettek abban, hogy egy mindent felforgató folyamatnak lehetünk tanúi, ugyanakkor annak tempójában és mértékében voltak mérsékeltebb és radikálisabb vélemények. Daniel Dan egyértelműen forradalomként definiálta a körülöttünk zajló folyamatokat, amelyben van "könny és fájdalom", illetve ami megzavarja a rendszerek normál működését.

Mark Khater és Szolnoki Szabolcs

Forrás: MCC

Erdélyi Katalin szerint annyiban tekinthető annak a technikai fejlődés, hogy főleg a kevés hozzáadott értékkel járó irodai munkások félnek tőle, hogy elveszítik miatta az állásukat, a szakemberek pedig nem merik magabiztosan használni, mert félnek tőle, hogy valami kárt csinálnak, mert rossz információkat visznek be a rendszerekbe.

Mark Khater szerint ugyanakkor a forradalom mindig káoszt és felfordulást hoz, amit most nem tapasztalunk, mert ez egy nagy részt irányított, szervezett átalakulás. Az MI pedig szerinte hiába felforgató, tanulható technológia, ez pedig egy megfontoltabb átalakulást fog eredményezni, még ahhoz képest is, amit most érzékelünk belőle. Ugyanakkor reméli, hogy a folyamat nem is fog átcsapni valódi forradalomba, mert az minden eddigi hasonló tendenciánál pusztítóbb lehet.