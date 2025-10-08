Andrej Babis bejelentette: Csehország az állami költségvetésből már nem ad pénzt Ukrajnának

Megremegtek a falak Brüsszelben: mindenki berezelt Orbán szövetségesétől
Nem sok lehetősége maradt Németországnak a Die Welt szerint.
„Egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának” – szögezte le az ANO elnöke.
Amennyiben az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) tagja lesz a jövőbeni kormánynak, Csehország az állami költségvetésből már nem ad pénzt Ukrajnának fegyverekre – jelentette ki Andrej Babis, az ANO elnöke szerdán Prágában sajtótájékoztatón.
A múlt hétvégi képviselőházi választásokon győztes mozgalom vezetője azt mondta:
Csehország az Európai Unión keresztül fogja segíteni Ukrajnát, másfelől pedig a cseh fegyvergyárak továbbra is szállíthatnak fegyvert Ukrajnának.
A nagy kaliberű lőszerek beszerzésével kapcsolatos cseh kezdeményezésről Andrej Babis azt mondta, hogy az jó volt, de az ilyen dolgokkal közvetlenül a NATO országoknak kellene foglalkozniuk, s a kezdeményezésnek transzparensnek kellene lennie. Babis szerint egy magáncég tízmilliókat keresett a cseh kezdeményezésen.
„Ha kormányon leszünk, akkor a cseh fegyvergyáraknak feltesszük a kérdést: akarnak fegyvereket szállítani Ukrajnába? Ezzel nincs gondunk” – jegyezte meg Andrej Babis. Rámutatott, hogy Csehország évente 60 milliárd koronát fizet be az Ukrajnát segítő Európai Unió kasszájába. „Egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának” – szögezte le.
Csehország számára sincs pénzünk. Úgy gondolom, hogy eddig közvetlen módon segítettünk Ukrajnának, most pedig az Európai Unión keresztül fogjuk ezt tenni”
– tette hozzá.
A választáson győztes politikus már korábban több ízben kétségeket fogalmazott meg a lőszerbeszerzési kezdeményezéssel kapcsolatban; azt állította, hogy nem átlátható, s csak magáncégek keresnek rajta. Jan Lipavsky cseh külügyminiszter visszautasította a bírálatokat. A cseh kezdeményezés által eddig mintegy 3,5 millió darab nagy kaliberű lőszert kapott az orosz agresszió ellen küzdő Ukrajna – mutatott rá a CTK hírügynökség.
