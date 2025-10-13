Ft
Európai Néppárt (EPP) Ursula von der Leyen Manfred Weber Emmanuel Macron Republikánusok Európai Néppárt

Alaposan megremegett Manfred Weber trónja, elindult a Néppártban a francia forradalom

2025. október 13. 21:56

A Patrióták mellé álltak a legérzékenyebb ügyben.

2025. október 13. 21:56
null

Most értékeli ki az Európai Néppárt (EPP) az Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök elleni múlt heti bizalmatlansági szavazás eredményeit,

s különösen nagy nyomás alá került Manfred Weber elnök-frakcióvezető a francia tagpárt lázadása miatt – írja az Euractiv.

A szavazási jegyzőkönyvből ugyanis világosan kiderül, hogy a Republikánusok, a Néppárt francia tagpártjának hat képviselője François-Xavier Bellamy vezetésével nem szavazott bizalmat Von der Leyennek, s megszavazta a Jordan Bardella patrióta pártcsaládi elnök, a Nemzeti Tömörülés elnökének bizalmatlansági indítványát. Tették mindezt úgy, hogy Bellamy a frakció alelnöke és kincstárnoka egyben.

Az Euractiv Bellamy irodájából úgy értesült, hogy a francia politikus előzetesen jelezte Webernek, hogyan fog szavazni.

Weber ugyanakkor a szavazás előtt egy zárt frakcióülésen egységes és egyértelmű kiállást követelt meg Ursula von der Leyen mellett, valamint előírta a megjelenést teljes számban.

„Teljesen világossá tette, hogy egyetlen EPP-tagnak sem szabad támogatnia az indítványt, és aláhúzta a csoporton belül az egység és fegyelem jelentőségét” – mondta az Euractivnak egy vezető néppárti forrás.

Bellamy lázadása különösen fájhatott Webernek, aki személyesen nevezte ki korábban a párt kincstárnokának még azután is, hogy a francia tagpárt ellenezte Von der Leyen jelölését a bizottsági elnöki pozícióra. A döntéssel Weber megkísérelte enyhíteni a párton belüli feszültségeket, ugyanis a francia tagpárt már korábban is egyre kritikusabban viszonyult a Bizottság néppárti elnökéhez – leginkább azért, mert az a Republikánusok helyett Emmanuel Macron köztársasági elnökkel egyeztette pozícióit, azzal a politikussal, akit a francia néppártiak saját gyengülésük legfőbb okának tartanak.

A franciák mellett ellenszegült Weber akaratának még az RMDSZ EP-képviselője, Vincze Loránt,

a tiszás Kollár Kinga, valamint a Szlovén Demokrata Párt két képviselője, Branko Grims és Milan Zver, akik megjelentek ugyan a szavazáson, de nem szavaztak. A Republikánusok további egy képviselője szintén nem szavazott, egy másik francia néppárti politikus pedig tartózkodott a Patrióták indítványáról történő szavazáson, de a másik bizalmatlansági indítvány kapcsán már támogatta Von der Leyent.

Nyitókép: JOSE JORDAN / AFP

polárüveg
2025. október 13. 23:09
Darth Weber haragszik, és ökölbe szorítja a fülét, majd elküldi a Halálcsillagot és a birodalmi lépegetőket a lázadók ellen.
doncamilla
2025. október 13. 22:49
a kollár kinga????? wtf???
Partikula
2025. október 13. 22:30
Ezek a törzsi villongások a semmibe vezetnek. Semmit nem oldanak meg, csak az EU agóniáját nyújtják el.
vogenac
•••
2025. október 13. 22:30 Szerkesztve
Mindenki arra szavaz, amivel a szavazói megbízták. Weber le van szarva. Semmi joga senkinek sem megmondania, hogy mire szavazzon vagy mire ne. Az európai parlamenti képviselőknek a választóikat kell képviselniük, nem Webert.
