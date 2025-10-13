Alaposan megremegett Manfred Weber trónja, elindult a Néppártban a francia forradalom

Az Euractiv Bellamy irodájából úgy értesült, hogy a francia politikus előzetesen jelezte Webernek, hogyan fog szavazni.

Weber ugyanakkor a szavazás előtt egy zárt frakcióülésen egységes és egyértelmű kiállást követelt meg Ursula von der Leyen mellett, valamint előírta a megjelenést teljes számban.

„Teljesen világossá tette, hogy egyetlen EPP-tagnak sem szabad támogatnia az indítványt, és aláhúzta a csoporton belül az egység és fegyelem jelentőségét” – mondta az Euractivnak egy vezető néppárti forrás.

Bellamy lázadása különösen fájhatott Webernek, aki személyesen nevezte ki korábban a párt kincstárnokának még azután is, hogy a francia tagpárt ellenezte Von der Leyen jelölését a bizottsági elnöki pozícióra. A döntéssel Weber megkísérelte enyhíteni a párton belüli feszültségeket, ugyanis a francia tagpárt már korábban is egyre kritikusabban viszonyult a Bizottság néppárti elnökéhez – leginkább azért, mert az a Republikánusok helyett Emmanuel Macron köztársasági elnökkel egyeztette pozícióit, azzal a politikussal, akit a francia néppártiak saját gyengülésük legfőbb okának tartanak.