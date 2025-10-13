Alaposan megremegett Manfred Weber trónja, elindult a Néppártban a francia forradalom

A nagy Manfred Weber-sztori – Weber célja mindenáron megbuktatni Orbánt
Manfred Weber ott keresi a fogást Magyarországon, ahol csak tudja. Most éppen Magyar Péteren keresztül akar beavatkozni az ország sorsába.
A Patrióták mellé álltak a legérzékenyebb ügyben.
Most értékeli ki az Európai Néppárt (EPP) az Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök elleni múlt heti bizalmatlansági szavazás eredményeit,
s különösen nagy nyomás alá került Manfred Weber elnök-frakcióvezető a francia tagpárt lázadása miatt – írja az Euractiv.
A szavazási jegyzőkönyvből ugyanis világosan kiderül, hogy a Republikánusok, a Néppárt francia tagpártjának hat képviselője François-Xavier Bellamy vezetésével nem szavazott bizalmat Von der Leyennek, s megszavazta a Jordan Bardella patrióta pártcsaládi elnök, a Nemzeti Tömörülés elnökének bizalmatlansági indítványát. Tették mindezt úgy, hogy Bellamy a frakció alelnöke és kincstárnoka egyben.
A francia Republikánusok EP-képviselője szerint a civilizáció és a kultúra megvédése és továbbadása az egyik legfőbb jobboldali célkitűzés. Interjúnk.
Az Euractiv Bellamy irodájából úgy értesült, hogy a francia politikus előzetesen jelezte Webernek, hogyan fog szavazni.
Weber ugyanakkor a szavazás előtt egy zárt frakcióülésen egységes és egyértelmű kiállást követelt meg Ursula von der Leyen mellett, valamint előírta a megjelenést teljes számban.
„Teljesen világossá tette, hogy egyetlen EPP-tagnak sem szabad támogatnia az indítványt, és aláhúzta a csoporton belül az egység és fegyelem jelentőségét” – mondta az Euractivnak egy vezető néppárti forrás.
Bellamy lázadása különösen fájhatott Webernek, aki személyesen nevezte ki korábban a párt kincstárnokának még azután is, hogy a francia tagpárt ellenezte Von der Leyen jelölését a bizottsági elnöki pozícióra. A döntéssel Weber megkísérelte enyhíteni a párton belüli feszültségeket, ugyanis a francia tagpárt már korábban is egyre kritikusabban viszonyult a Bizottság néppárti elnökéhez – leginkább azért, mert az a Republikánusok helyett Emmanuel Macron köztársasági elnökkel egyeztette pozícióit, azzal a politikussal, akit a francia néppártiak saját gyengülésük legfőbb okának tartanak.
A franciák mellett ellenszegült Weber akaratának még az RMDSZ EP-képviselője, Vincze Loránt,
a tiszás Kollár Kinga, valamint a Szlovén Demokrata Párt két képviselője, Branko Grims és Milan Zver, akik megjelentek ugyan a szavazáson, de nem szavaztak. A Republikánusok további egy képviselője szintén nem szavazott, egy másik francia néppárti politikus pedig tartózkodott a Patrióták indítványáról történő szavazáson, de a másik bizalmatlansági indítvány kapcsán már támogatta Von der Leyent.
