Vatikán Magyarország béke Ukrajna Orbán Viktor Pietro Parolin

A pápaválasztás legnagyobb esélyese kimondta: ezt várja Magyarországtól Ukrajna ügyében

2025. október 29. 11:20

Pietro Parolin bíboros az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott találkozóját „szép beszélgetésnek” nevezte, ahol mindkét fél kifejthette álláspontját.

2025. október 29. 11:20
null

Pietro Parolin bíboros, a Vatikán államtitkára hangsúlyozta, hogy az ukrajnai békéhez minden nemzetközi szereplő – köztük az Egyesült Államok, Európa és Kína – hozzájárulására szükség van.

A L'Osservatore Romano cikke szerint

a bíboros azt mondta, Magyarország is kulcsszereplő lehet az ukrajnai békében.

A pápaválasztás korábbi nagy esélyese az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott találkozóját „szép beszélgetésnek” nevezte, ahol mindkét fél kifejthette álláspontját.

Nyitókép: AFP/Matteo Pernaselci

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

templar62
2025. október 29. 14:02
Az utolsó valódi pápa , Benedek volt . Ferenc és Leó már nem abszolút monarcha .
neszteklipschik
•••
2025. október 29. 12:10 Szerkesztve
Nahát! A "Sátánt" fogadja a Szentszék? És még egyet is ért vele? Szegény lippsik, sz@r lehet most nektek...
wattafak
2025. október 29. 11:41
Ilyen lózungokat a komcsik/libsik, stb. szoktak mondani, mert nem mondhatják el, valójában mit is gondolnak.
templar62
2025. október 29. 11:37
Ó tempora , ó Mózes .
