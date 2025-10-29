A pápaválasztás legnagyobb esélyese kimondta: ezt várja Magyarországtól Ukrajna ügyében

Pietro Parolin bíboros, a Vatikán államtitkára hangsúlyozta, hogy az ukrajnai békéhez minden nemzetközi szereplő – köztük az Egyesült Államok, Európa és Kína – hozzájárulására szükség van.

A L'Osservatore Romano cikke szerint

a bíboros azt mondta, Magyarország is kulcsszereplő lehet az ukrajnai békében.

A pápaválasztás korábbi nagy esélyese az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott találkozóját „szép beszélgetésnek” nevezte, ahol mindkét fél kifejthette álláspontját.