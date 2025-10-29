A pápaválasztás legnagyobb esélyese kimondta: ezt várja Magyarországtól Ukrajna ügyében

A Vatikánban biztosak benne: Erdő Péter egyetlen mondata döntötte el a pápaválasztást
Az olasz bíboros a beszélgetés után fontos elhatározásra jutott.
Pietro Parolin bíboros az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott találkozóját „szép beszélgetésnek" nevezte, ahol mindkét fél kifejethette álláspontját.
Pietro Parolin bíboros, a Vatikán államtitkára hangsúlyozta, hogy az ukrajnai békéhez minden nemzetközi szereplő – köztük az Egyesült Államok, Európa és Kína – hozzájárulására szükség van.
A L'Osservatore Romano cikke szerint
a bíboros azt mondta, Magyarország is kulcsszereplő lehet az ukrajnai békében.
A pápaválasztás korábbi nagy esélyese az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott találkozóját „szép beszélgetésnek” nevezte, ahol mindkét fél kifejthette álláspontját.
Az olasz bíboros a beszélgetés után fontos elhatározásra jutott.
