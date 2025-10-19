Ft
házasság roma gyerek törvénytervezet Románia

A gyermekházasság betiltása ellen tüntet a roma közösség Romániában

2025. október 19. 17:50

A romák hagyományokra hivatkoznak, a képviselők szerint viszont a gyerekek jogai sérülnek ezekkel a hagyományokkal.

2025. október 19. 17:50
null

A dél-romániai Zsilvásárhelyen (Targu-Jiu) a roma közösség több mint száz tagja vonult utcára tiltakozásul a gyermekházasságot tiltó törvénytervezet ellen – számolt be a hírről vasárnap a román sajtó.

A tiltakozáson felszólalók – a Romák Pártja (Partida Romilor) Gorj megyei szervezetének képviselői – emlékeztettek, a roma közösségekben évszázados hagyomány, és bevett gyakorlat, hogy a 12-14 éves gyerekeket a szülők „összeházasítják”, és ezt követően a lány a fiú családjához költözik. A tüntetők szerint az új román törvénytervezet egyértelmű támadás a roma közösség ellen.

A bukaresti kormány roma nemzetiségű munkaügyi minisztere, Petre Florin Manole által is kezdeményezett 

törvénytervezet a gyerekek jogainak védelmére hivatkozva tiltaná és büntetné a 16 év alattiak házasságra kényszerítését.

A román médiában megjelenő felvételek tanúsága szerint a tüntetők arra hivatkoztak, hogy a kiskorúak közötti jegyesség még nem valódi házasság, arra csak évek múlva kerül sor.

A tüntetés résztvevői ilyen, és ehhez hasonló táblákkal vonultak: „Igazságos, és nem romaellenes törvényt akarunk!”, „A hagyományainkért és kultúránkért harcolunk, hogy azokat senki ne változtassa meg!”, és „Az eljegyzés a keresztény házasság alapja”. 

Petre Florin Manole munkaügyi miniszter és szociáldemokrata párti parlamenti képviselő október 13-án jelentette be, hogy törvénytervezetet dolgoztak ki a konzervatív roma közösségekben ma is tapasztalható gyerekházasságok betiltására. Úgy fogalmazott: a szokás 

„nem jó, nem korrekt, nem természetes a gyerekek egészségére és életére nézve”.

A parlamenti pártok tájékoztatása szerint a tervezet bevezetné a büntetőtörvénykönyvbe a kényszerházasság-kényszeregyüttélés fogalmát, és akár háromtól hét évig terjedő börtönnel büntetné a 16 év alatti gyerekeket házasságra kényszerítőket, illetve az ilyen szertartásokat levezető személyeket is szankcionálná.

(MTI)

A nyitóképen két roma kisgyerek, akiket a szüleik a kétezres évek elején házasítottak össze.
Forrás: DANIEL MIHAILESCU / AFP
 

Nagyvakond
2025. október 19. 18:37
"...a roma közösség több mint száz tagja vonult utcára tiltakozásul a..." 🥱🥱🥱
UpSalute
2025. október 19. 18:33
Pedig a nyugati iszlámmal milyen jól kijönnének. 8 évesen már házasodnak az uncsitesóval. A komcsi haverjaikkal nemrég ezért lobbiztak UK-ben.
kiazazsoltibacsi
2025. október 19. 18:27
Ízisz 2025. október 19. 17:58 • Szerkesztve Z. Bezzeg a román cigányok!!! Simán beleillenek hagyományaik az LMBTQA közösségbe... Már előbb gyakorolták a pedofiliát mint a nyugati korcsok!!! Náluk ez a normális erkölcs, ha a gyerekeiket kínoztathatják!!! Mert a ti cigányaitok különbek, te hülye picsa. Orbán gazdád is vonós. :)
kiazazsoltibacsi
2025. október 19. 18:25
Megy az 5 milliós pénzbírság a bajszos komcsi fasztól. Báncsák a külhoni szavazóbázisukat.
