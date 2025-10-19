A gyermekházasság betiltása ellen tüntet a roma közösség Romániában

Botrányos ítélet, kettős mérce: pénzbüntetést kaptak az életüket féltő magyarok, a románok megint megúszták
Nem először történt ilyen…
A romák hagyományokra hivatkoznak, a képviselők szerint viszont a gyerekek jogai sérülnek ezekkel a hagyományokkal.
A dél-romániai Zsilvásárhelyen (Targu-Jiu) a roma közösség több mint száz tagja vonult utcára tiltakozásul a gyermekházasságot tiltó törvénytervezet ellen – számolt be a hírről vasárnap a román sajtó.
A tiltakozáson felszólalók – a Romák Pártja (Partida Romilor) Gorj megyei szervezetének képviselői – emlékeztettek, a roma közösségekben évszázados hagyomány, és bevett gyakorlat, hogy a 12-14 éves gyerekeket a szülők „összeházasítják”, és ezt követően a lány a fiú családjához költözik. A tüntetők szerint az új román törvénytervezet egyértelmű támadás a roma közösség ellen.
A bukaresti kormány roma nemzetiségű munkaügyi minisztere, Petre Florin Manole által is kezdeményezett
törvénytervezet a gyerekek jogainak védelmére hivatkozva tiltaná és büntetné a 16 év alattiak házasságra kényszerítését.
A román médiában megjelenő felvételek tanúsága szerint a tüntetők arra hivatkoztak, hogy a kiskorúak közötti jegyesség még nem valódi házasság, arra csak évek múlva kerül sor.
A tüntetés résztvevői ilyen, és ehhez hasonló táblákkal vonultak: „Igazságos, és nem romaellenes törvényt akarunk!”, „A hagyományainkért és kultúránkért harcolunk, hogy azokat senki ne változtassa meg!”, és „Az eljegyzés a keresztény házasság alapja”.
Petre Florin Manole munkaügyi miniszter és szociáldemokrata párti parlamenti képviselő október 13-án jelentette be, hogy törvénytervezetet dolgoztak ki a konzervatív roma közösségekben ma is tapasztalható gyerekházasságok betiltására. Úgy fogalmazott: a szokás
„nem jó, nem korrekt, nem természetes a gyerekek egészségére és életére nézve”.
A parlamenti pártok tájékoztatása szerint a tervezet bevezetné a büntetőtörvénykönyvbe a kényszerházasság-kényszeregyüttélés fogalmát, és akár háromtól hét évig terjedő börtönnel büntetné a 16 év alatti gyerekeket házasságra kényszerítőket, illetve az ilyen szertartásokat levezető személyeket is szankcionálná.
(MTI)
A nyitóképen két roma kisgyerek, akiket a szüleik a kétezres évek elején házasítottak össze.
Forrás: DANIEL MIHAILESCU / AFP