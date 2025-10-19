A gyermekházasság betiltása ellen tüntet a roma közösség Romániában

A dél-romániai Zsilvásárhelyen (Targu-Jiu) a roma közösség több mint száz tagja vonult utcára tiltakozásul a gyermekházasságot tiltó törvénytervezet ellen – számolt be a hírről vasárnap a román sajtó.

A tiltakozáson felszólalók – a Romák Pártja (Partida Romilor) Gorj megyei szervezetének képviselői – emlékeztettek, a roma közösségekben évszázados hagyomány, és bevett gyakorlat, hogy a 12-14 éves gyerekeket a szülők „összeházasítják”, és ezt követően a lány a fiú családjához költözik. A tüntetők szerint az új román törvénytervezet egyértelmű támadás a roma közösség ellen.

A bukaresti kormány roma nemzetiségű munkaügyi minisztere, Petre Florin Manole által is kezdeményezett

törvénytervezet a gyerekek jogainak védelmére hivatkozva tiltaná és büntetné a 16 év alattiak házasságra kényszerítését.

A román médiában megjelenő felvételek tanúsága szerint a tüntetők arra hivatkoztak, hogy a kiskorúak közötti jegyesség még nem valódi házasság, arra csak évek múlva kerül sor.