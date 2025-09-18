Két újabb orosz offenzívára számítanak az ukránok, de Zelenszkij nem aggódik

Az orosz erők három sikertelen hadjárat után két újabb nagyszabású offenzívát készítenek elő, mondta Volodimir Zelenszkij elnök a Sky Newsnak adott interjúban - írja a Kyiv Independent.

Zelenszkij támadásra számít: Ukrán drónirányító katonák Donyeckben, amit Putyin csapatai még idén el akarnak foglalni. Fotó: Diego Herrera Carcedo / ANADOLU / Anadolu via AFP

Zelenszkij szerint az oroszok rosszul állnak

„Ősszel két újabb támadó hadműveletre készülnek”

– mondta az ukrán elnök. „Már három volt, és előttünk áll még két súlyos támadó hadjárat.”