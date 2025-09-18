Kamukivonulás Oroszországból: a nyugati cégek elképesztő profitot termelnek Putyinnál, és eszük ágában sincs elmenni
Újabb orosz előrenyomulási kísérleteket várnak Kijevben. Zelenszkij erről egy brit televíziós csatornának adott interjúban beszélt.
Az orosz erők három sikertelen hadjárat után két újabb nagyszabású offenzívát készítenek elő, mondta Volodimir Zelenszkij elnök a Sky Newsnak adott interjúban - írja a Kyiv Independent.
„Ősszel két újabb támadó hadműveletre készülnek”
– mondta az ukrán elnök. „Már három volt, és előttünk áll még két súlyos támadó hadjárat.”
A kijelentés azt követően történt, hogy arról érkeztek hírek, hogy
Vlagyimir Putyin orosz elnök amerikai tisztviselőknek azt mondta, hogy 2025 végéig meg akarja hódítani Ukrajna keleti részén fekvő teljes Donbász régiót. A Reuters forrásai szerint Putyin úgy véli, hogy csapataik jól állnak.
2022 novembere óta Moszkva kevesebb mint 1%-kal növelte területi nyereségét, annak ellenére, hogy 2025 nyári offenzívája a 2024 vége óta a leggyorsabb ütemben haladt előre.
Zelenszkij a Sky Newsnak azt állította, hogy az oroszok nem lesznek képesek elfoglalni Ukrajna keleti régióit.
Az ukrán vezető elutasította azokat az állításokat is, miszerint Oroszország elfoglalhatna olyan városokat, mint Szumi északkeleten, és ezeket „hazugságnak és manipulációnak” nevezte.
Az év elején az orosz hadsereg új frontot nyitott Szumi megyében, és májusban és júniusban több falut elfoglalt. .
„Úgy gondolom, hogy az oroszok rosszabbul teljesítenek, mint várták”
– tette hozzá. „Sokkal rosszabbul teljesítenek, mint amit Putyinnak mondtak. Ő nem tud erről.”
Az Economist becslése szerint Oroszország május 1. és július 9. között körülbelül 31 000 katonát vesztett.
Zelenszkij augusztusban azt mondta, hogy Oroszországnak további négy évbe telik, mire teljesen elfoglalja a Donbaszt, az Ukrajna keleti részén fekvő régiót, amely főként a megszállt Luhanszk megyéből és a részben megszállt Donyeck megyéből áll. Putyin ellenben azt tervezi a hírek szerint, hogy még idén elfoglalják a régiót.
