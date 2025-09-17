A Világgazdaság az ukrán Pravda terjedelmes cikkére hivatkozva leszögezi: tény, hogy az orosz–ukrán háború miatt

több nagy cég kivonult az országból, Oroszország gazdasága azonban szinte meg sem érezte a hiányukat.

Azok, akik maradtak – bőven a többség –, nagyon jól teljesítettek a piacon – teszik hozzá.

Emlékeztetnek: az orosz–ukrán háború 2022 februári kitörése nemcsak a biztonsági, hanem a nemzetközi gazdasági életet is gyökeresen megváltoztatta. A nyugati országok jelentős része szankciók sorát vezette be Oroszországgal szemben, ennek következtében, és néha ettől függetlenül is, jó néhány vállalat döntött úgy, hogy kivonul az országból. A Nike például azonnal kivonult, a Carlsberg és az IKEA több év alatt tudták csak leépíteni a helyi piacukat.

Hangsúlyozzák: sok egyéb cég azonban, mint