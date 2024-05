Eszük ágában sincs már kivonulni Oroszországból a nyugati multiknak

A szerző a Makronóm újságírója.

A háború kitörése óta mintegy 1600 külföldi vállalat hagyta el Oroszországot. A külföldi érdekeltségek felszámolása egy cég életében mindig sorsformáló, az ukrán szituáció azonban különösen fonák. Nemcsak azért, mert a távozó vállalatok önként mondtak le egy kiemelten fontos piaci területről, hanem azért, mert erre a döntésre az égvilágon senki nem kényszerítette őket. Nem létezett és a mai napig sem létezik olyan szabály, amely kötelezné a nyugati multikat az exodusra – hogy mégis megtörtént, az elsősorban a mesterségesen gerjesztett nyugati tömeghisztériának volt köszönhető, amely erkölcsi kötelességként várta el ezektől a cégektől, hogy óriási veszteséget szenvedve hagyják ott az orosz piacot.

Míg egyes vállalatok keserű szájízzel a Stand with Ukraine feliratú ládákba csomagolták a motyójukat, mások a maradás mellett döntöttek. Mint kiderült, ők voltak többen. Kétezernél több multi maradt az országban: nagy részük korlátozta tevékenységét, bizonyos termékeket nem forgalmazott tovább, de maradt. Ellenük indított bősz bosszúhadjáratot Ukrajna, azt hangoztatva, hogy tevékenységükkel és adózásukkal Putyin háborús gépezetét etetik. A cégek eleinte magyarázkodtak, majd apatikusan fogadták a hisztérikus támadásokat, és

miután látták, hogy a nyugati üzletmenetüket nem sokban befolyásolja, hogy mit kiabálnak a kijevi hatalom emberei háborús nyerészkedésről és árulásról, igyekeztek a körülményekhez képest a lehető leghiggadtabban folytatni az üzletet.

Ami az ukrán bosszút illeti: túl azon, hogy (eredménytelenül) az Oroszországban maradt nyugati cégek bojkottálására szólították fel a nyugati vásárlókat, létrehoztak egy nyilvános feketelistát is a „háborút finanszírozó” vállalatokról. Ezen szerepelt az OTP is – a húzást a magyar kormány olyannyira nehezen tolerálta, hogy meg is vétózta az 500 millió eurós ukrán hadisegélyt Kijevnek, válaszul a teljesen hamis alapokon álló támadásra. Az ukrán agresszív listázás aztán varázsütésre ért véget: a mágust Kínának hívták, amely úgy ráförmedt Kijevre, amikor az kínai vállalatokat is oroszbérencséggel vádolt meg, hogy a lista hirtelen eltűnt a nyilvánosság elől (valószínűleg a titkosszolgálatok körmölik tovább buzgón), megszüntetve ezzel a lejárató kampány egyik leglátványosabb eszközét.

Most, bő két évvel a konfliktus kezdete után úgy tűnik, egyre többen vállalják azt a véleményüket, hogy nekik volt igazuk a kivonulás megtagadásával, és az akkori döntésüket immár nyíltan vállalják. A moralizálás és a kényszerszolidaritás nyomai egyre inkább halványulnak, ami marad, az pedig a vegytiszta, érzelmi alapoktól mentes, piaci alapon működő üzletfilozófia – és persze rengeteg bevétel.