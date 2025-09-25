Zelenszkij kegyetlenül megfenyegette Moszkvát: „A Kreml tisztviselői tartsák észben, hol van a legközelebbi óvóhely”

Riadót fújt Zelenszkij embere: férfiak százezrei hagynák el Ukrajnát
Dmitro Kuharcsuk, az Ukrán Fegyveres Erők parancsnokhelyettese erős nyilatkozatot tett.
Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy amennyiben az Egyesült Államok nagy hatótávolságú fegyverekkel látja el Ukrajnát, azokat Moszkva ellen is bevetnék.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Axiosnak adott interjújában fenyegetőzött: azt javasolta a Kreml tisztviselőinek, hogy tartsák észben, hol található a legközelebbi óvóhely.
Ha Oroszország nem fejezi be invázióját, a Kreml tisztviselőinek nem árt észben tartaniuk, hol van a legközelebbi óvóhely”
– mondta. Az elnök kijelentette továbbá, hogy amennyiben az Egyesült Államok nagy hatótávolságú fegyverekkel látja el Ukrajnát,
azokat Moszkva ellen is bevetnék.
Zelenszkij szerint Donald Trump támogatja az ukrán csapásokat, amelyek célpontjai elsősorban az orosz energiaellátó infrastruktúra és hadiüzemek — ezeket a csapásokat a válaszlépések részeként indítanák az orosz támadásokkal szemben.
Ezt is ajánljuk a témában
Dmitro Kuharcsuk, az Ukrán Fegyveres Erők parancsnokhelyettese erős nyilatkozatot tett.
Zelenszkij azt is elmondta, hogy kedden konkrét, új fegyverrendszer beszerzését kérte Trumptól, amely szerinte olyan nyomást gyakorolna Vlagyimir Putyinra, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerüljön; ezzel kapcsolatban azonban nem részletezte a rendszer típusát vagy kapacitását. Hangsúlyozta továbbá, hogy Ukrajna nem tervezi civilek célba vételét:
mi nem vagyunk terroristák”
— fogalmazott.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy ágyhoz kötött idős bácsi maradt egyedül.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Dmitro Kuharcsuk szerint, ha megnyitnák a határokat, „Európa felvonítana”.
Még Donald Trump nyomására sem fogja megváltoztatni a véleményét a magyar miniszterelnök.
Alexander Stubb szerint Európának nyomást kell gyakorolnia Magyarországra és Szlovákiára.