Zelenszkij kegyetlenül megfenyegette Moszkvát: „A Kreml tisztviselői tartsák észben, hol van a legközelebbi óvóhely”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Axiosnak adott interjújában fenyegetőzött: azt javasolta a Kreml tisztviselőinek, hogy tartsák észben, hol található a legközelebbi óvóhely.

Ha Oroszország nem fejezi be invázióját, a Kreml tisztviselőinek nem árt észben tartaniuk, hol van a legközelebbi óvóhely”

– mondta. Az elnök kijelentette továbbá, hogy amennyiben az Egyesült Államok nagy hatótávolságú fegyverekkel látja el Ukrajnát,

azokat Moszkva ellen is bevetnék.

Zelenszkij szerint Donald Trump támogatja az ukrán csapásokat, amelyek célpontjai elsősorban az orosz energiaellátó infrastruktúra és hadiüzemek — ezeket a csapásokat a válaszlépések részeként indítanák az orosz támadásokkal szemben.