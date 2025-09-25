Ft
09. 25.
csütörtök
háború mozgósítás Ukrajna botrány

Újabb botrányos mozgósítás Ukrajnában: ágyhoz kötött idős férfi maradt magára, miután egyetlen fiát elhurcolták

2025. szeptember 25. 13:38

Egy ágyhoz kötött idős bácsi maradt egyedül.

2025. szeptember 25. 13:38
null

Lviv megyei Szasziv faluban egy ágyhoz kötött idős férfi maradt teljesen magára, miután egyetlen fia, aki korábban gondoskodott róla és egyben a gyámja volt, mozgósítás alá került – számolt be róla a TCH hírportál. A helyzet súlyosságát tovább fokozza, hogy a család háztartása teljesen felügyelet nélkül maradt: két tehén, három bika, valamint kacsák és tyúkok egyaránt gondozatlanná váltak.

A helyi vezető elmondta, hogy a férfi eddig minden alkalommal megkapta a felmentést a mozgósítás alól. Ezúttal azonban augusztus 6-án lejárt dokumentumait nem tudta időben meghosszabbítani, mivel Ukrajnában késnek a rokkantsági státuszt igazoló dokumentumok kiállításai.

Bár a férfi további igazoló dokumentumokat nyújtott be édesapja állapotáról, a helyi toborzóközpont ezeket nem fogadta el.

A 44 éves férfit szeptember 18-án hívták be a központba, ahonnan már nem tért haza. Ennek következtében a beteg édesapja jelenleg egyedül maradt, gondozás nélkül, ami azonnali és súlyos kockázatot jelent az életkörülményeire nézve.

Nyitókép forrása: lviv.tsn.ua

