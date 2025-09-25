Riadót fújt Zelenszkij embere: férfiak százezrei hagynák el Ukrajnát
Dmitro Kuharcsuk, az Ukrán Fegyveres Erők parancsnokhelyettese erős nyilatkozatot tett.
Egy ágyhoz kötött idős bácsi maradt egyedül.
Lviv megyei Szasziv faluban egy ágyhoz kötött idős férfi maradt teljesen magára, miután egyetlen fia, aki korábban gondoskodott róla és egyben a gyámja volt, mozgósítás alá került – számolt be róla a TCH hírportál. A helyzet súlyosságát tovább fokozza, hogy a család háztartása teljesen felügyelet nélkül maradt: két tehén, három bika, valamint kacsák és tyúkok egyaránt gondozatlanná váltak.
A helyi vezető elmondta, hogy a férfi eddig minden alkalommal megkapta a felmentést a mozgósítás alól. Ezúttal azonban augusztus 6-án lejárt dokumentumait nem tudta időben meghosszabbítani, mivel Ukrajnában késnek a rokkantsági státuszt igazoló dokumentumok kiállításai.
Bár a férfi további igazoló dokumentumokat nyújtott be édesapja állapotáról, a helyi toborzóközpont ezeket nem fogadta el.
A 44 éves férfit szeptember 18-án hívták be a központba, ahonnan már nem tért haza. Ennek következtében a beteg édesapja jelenleg egyedül maradt, gondozás nélkül, ami azonnali és súlyos kockázatot jelent az életkörülményeire nézve.
