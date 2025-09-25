Riadót fújt Zelenszkij embere: férfiak százezrei hagynák el Ukrajnát

Amennyiben Ukrajna megnyitná a határokat minden férfi számára, százezrek távoznának az országból – jelentette ki Dmitro Kuharcsuk, az Ukrán Fegyveres Erők 3. hadtestének parancsnokhelyettese. A katonai vezető becslése szerint a kiutazás engedélyezése havonta akár 350 ezer fős elvándorlást is eredményezhetne – írja a Strana hírportál.

Kuharcsuk számításai azokra az adatokra épülnek, hogy a 18–22 éves korosztály számára biztosított utazási lehetőség első hetében körülbelül 10 ezer fiatalember hagyta el Ukrajnát. Ezt az arányt a teljes férfi lakosságra vetítve a parancsnokhelyettes hetente mintegy 90 ezer távozóval számol.

A katonai vezető szerint egy ilyen mértékű migrációs hullám komoly kihívások elé állítaná Európát.

Így, ha egy hónap alatt 350 ezer ember távozik, azt kapjuk, hogy Európa lassan elkezd felvonyítani, megértve, hogy Ukrajnából már ilyen gyorsan menekülnek az emberek

– idézte a parancsnokhelyettes szavait a portál.