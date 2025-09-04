Ft
unió Lengyelország Európai Bizottság Donald Tusk miniszterelnök

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

2025. szeptember 04. 06:22

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

2025. szeptember 04. 06:22
null
Bánó Attila
Bánó Attila
Magyar Nemzet

„Az európai határkerítések az illegális behatolóktól védik az adott országokat és magát az Európai Uniót. E tekintetben nincs köztük különbség. Nem mindegy azonban, hogy patrióta vagy globalista kormányzat alatt áll-e az az ország, amely ilyen kerítéssel rendelkezik. 

Mert amíg a magyarokat napi egymillió euróra büntetik az illegális migráció elleni határvédelmi rendszere miatt, addig a balliberális kormánnyal »büszkélkedő« lengyelek ugyanezért dicséretben és támogatásban részesülnek.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke minap meglátogatta a lengyel–belarusz határnál található Krynkit, ahol Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában megtekintette az ottani határkerítést. Ebből az alkalomból kijelentette: 

Lengyelország »határon átnyúló hibrid támadásokkal szembesül«.

Ezt a rejtélyes kifejezést megtoldotta azzal, hogy az Oroszországgal és Belarusszal közvetlenül határos tagállamok további uniós támogatást kapnak, méghozzá nem is keveset, mivel az új európai költségvetésben ötszörösére emelkednek a védelmi beruházások. Vagyis az történt, hogy az EB elnöke összefüggést talált a határkerítés és a határvédelem között. Ezt a felfedezést nyilván az motiválta, hogy az Ukrajnát ész nélkül támogató EU élesen szemben áll az oroszokkal és a fehéroroszokkal.”

Nyitókép: JANEK SKARZYNSKI / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

rizotto
2025. szeptember 04. 09:07
Az Oroszország felől érkező migráns hódító az EU gazdái szerint. A más irányból , Balkán, Észak-Afrika, érkező migráns a jó migráns, vasárlóerő, munkaerő, demográfia javító. Igaz hogy nagy részük a muszlim hódítás és az európai jóléti és szociális rendszer lehetőségeinek munka nélküli kihasználása céljával érkezik, fenntartva az otthoni társadalmi és vallási viszonyokat. Dehát az egybeesik a nyílt társadalom eszméit ránk erőltető háttérhatalom társadalom és kultúra bomlasztó céljaival.
statiszta
2025. szeptember 04. 08:55
Há' ja a "demokratikus" lengyel kerítésnek esélye sincs megállítani az orosz hyperszonikus rakétákat, de a "csúnya náci" magyar kerítés nem engedi be az ingyenélőket, akik a 75. biztonságos országig "menekülnek a háború elől", de az ukránokat azért első biztonságos országból toloncoljuk vissza Ukrajnába megdögölni. Ugyanitt Brüsszelbe elmeorvosok tömkelege kerestetik...
optimiska-2
2025. szeptember 04. 08:14
Az oroszok végleg megzavarták a GP-eszét. Előtte is visszataszító némber volt, de most már egyre zavarodottabb is.
states-2
2025. szeptember 04. 07:36
Brüsszeli kommunista csürhe, élén egy neobrezsnyevvel.
