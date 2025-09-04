Nagy bajban lehet az Európai Unió: mindenkit ész nélkül belerángatna egy újabb üzletbe Von der Leyen
Az Európai Bizottság elnöke természetesen csak az üzlet előnyös oldalát mutatta be.
Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.
„Az európai határkerítések az illegális behatolóktól védik az adott országokat és magát az Európai Uniót. E tekintetben nincs köztük különbség. Nem mindegy azonban, hogy patrióta vagy globalista kormányzat alatt áll-e az az ország, amely ilyen kerítéssel rendelkezik.
Mert amíg a magyarokat napi egymillió euróra büntetik az illegális migráció elleni határvédelmi rendszere miatt, addig a balliberális kormánnyal »büszkélkedő« lengyelek ugyanezért dicséretben és támogatásban részesülnek.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke minap meglátogatta a lengyel–belarusz határnál található Krynkit, ahol Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában megtekintette az ottani határkerítést. Ebből az alkalomból kijelentette:
Lengyelország »határon átnyúló hibrid támadásokkal szembesül«.
Ezt a rejtélyes kifejezést megtoldotta azzal, hogy az Oroszországgal és Belarusszal közvetlenül határos tagállamok további uniós támogatást kapnak, méghozzá nem is keveset, mivel az új európai költségvetésben ötszörösére emelkednek a védelmi beruházások. Vagyis az történt, hogy az EB elnöke összefüggést talált a határkerítés és a határvédelem között. Ezt a felfedezést nyilván az motiválta, hogy az Ukrajnát ész nélkül támogató EU élesen szemben áll az oroszokkal és a fehéroroszokkal.”
Nyitókép: JANEK SKARZYNSKI / AFP
***