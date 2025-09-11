Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Charlie Kirk reakció baloldal

Vita helyett golyó – visszatért a nyugati világba a politikai merényletek kora

2025. szeptember 11. 10:22

Robert Fico és Donald Trump elleni merényletkísérletek után egy merénylő célba talált: sikeresen meggyilkolta Charlie Kirk konzervatív aktivistát. Az interneten tömegek ünnepelték Charlie Kirk megölését, amely szörnyű korképet ad az amerikai baloldalról.

2025. szeptember 11. 10:22
null

Mélyén megrázta a nyugati világot a harmincegyesztendős Charlie Kirk politikai aktivista meggyilkolása, aki éppen egy egyetemi rendezvényt tartott, mikor egy eddig azonosítatlan merénylő nyakon lőtte. A merénylet újra rávílágított arra, hogy egyre többen vannak olyanok, akik a konzervatív oldal ellen nem érvekkel hanem fegyverrel akarnak harcolni. 

California Wildfires
Trump és Charlie Kirk 2019-ben. Fotó: AFP 

A balosok ünnepelnek

A reakció is sokat elárul az amerikai politikai baloldal erkölcsi állapotáról, a Federalist nevű konzervatív lap összegyűjtötte, hogy miként reagáltak az interneten a liberálisok a szörnyű és értelmetlen gyilkosságra. 

  • Egy felhasználó azt írta: „Charlie Kirk vitába keveredett egy fegyverrel, és vesztett.”
  • Egy Papahrf nevű felhasználó azt írta: „Charlie Kirk lelövése pontosan az, amit Charlie Kirk akart.”
  • Andrew felhasználó ezt írta: „Remélem, Charlie Kirk ugyanolyan sok támogatást kap, mint amennyit a fegyveres erőszak áldozatainak szorgalmazott.”
  • Sheryl Weikal felhasználó ezt írta: „Kívánok Charlie Kirknek egy nagyon kellemes napot.”
  • Felhasználó Psycho Pete: „Emlékeztető: Charlie Kirk náci.”
  • Felhasználó J.R. azt írta: „Charlie Kirknak egyszerűen csak el kellett volna kötnie a vérző artériáját a csizmája pántjával.”
  • HerRoyalThighness ezt írta: „Charlie Kirk karrierjét a fasiszta propaganda terjesztésével építette fel, és leszarom, hogy van-családja.”

Az ilyen kommenteket még tömegével lehetne gyűjteni, ezek csak egy csokor belőle. 

Ez a reakció idézi a Trump és a Fico elleni sikertelen merényletkísérelt utáni reakciókat, amelyek tömegével bagatelizálták a merényletet, és siratták annak sikertelenségét. 

Ezt is ajánljuk a témában

A politikai erőszak kultúrája

Éppen idén látott napvilágot egy ijesztő amerikai felmérés arról, hogy egyre többen vannak annak a pártján, hogy egy merénylet lehet indokolt. 

A Network Contagion Research Institute áprilisi jelentésében a kutatók megállapították, hogy jelentős számú ,magát  „baloldalinak” tartozó amerikai támogatja a Trump elnök és Elon Musk elleni erőszakot.

A felmérés a „baloldali” kategóriába azokat sorolta, akik a szélsőbaloldali, liberális és enyhén liberális opciót választották. Az eredmények azt mutatják, hogy ebben a csoportban kialakulóban van az „merényletkultúra”.

A válaszadók összesen 38%-a szerint „bizonyos mértékben indokolt” lenne meggyilkolni Trump elnököt, míg 31% ugyanezt mondta Elon Musk-ról. Azonban azok között, akik magukat inkább baloldalinak tartják, ezek a számok 48%-ra, illetve 55%-ra emelkedtek azok száma, akik indokoltnak tartották az elnök és Musk megölését. 

Az elmúlt években általános lett a konzervatívokat „fasisztáknak, náciknak, és szélsőségesnek” bélyegezni, amiben olyan demokrata politikusok is részt vettek, akik most részvétet nyilvánítanak Charlie Kirk halála miatt. 

Nyitókép: Melissa MAJCHRZAK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2025. szeptember 11. 10:55
Elmebeteg Amerika,egy bohóc-pojácával az élen...
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 11. 10:52
Polgárháború lesz hamarosan arrafelé.
Válasz erre
0
0
Egyszeriember
•••
2025. szeptember 11. 10:44 Szerkesztve
Az álliberálisok mérhetetlen aljasságához és gyűlölködéséhez talán semmi sem fogható. A Sátán már nem is dörzsöli a kezeit, hanem szorgalmasan jegyzetel.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!