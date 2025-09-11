Vita helyett golyó – visszatért a nyugati világba a politikai merényletek kora

Idáig jutott Amerika: leüvöltötték a képviselőt, aki merészelt egyperces néma csendet kérni Charlie Kirkért (VIDEÓ)
Válaszul megkapták a demokrata politikusok, ami járt nekik.
Robert Fico és Donald Trump elleni merényletkísérletek után egy merénylő célba talált: sikeresen meggyilkolta Charlie Kirk konzervatív aktivistát. Az interneten tömegek ünnepelték Charlie Kirk megölését, amely szörnyű korképet ad az amerikai baloldalról.
Mélyén megrázta a nyugati világot a harmincegyesztendős Charlie Kirk politikai aktivista meggyilkolása, aki éppen egy egyetemi rendezvényt tartott, mikor egy eddig azonosítatlan merénylő nyakon lőtte. A merénylet újra rávílágított arra, hogy egyre többen vannak olyanok, akik a konzervatív oldal ellen nem érvekkel hanem fegyverrel akarnak harcolni.
A reakció is sokat elárul az amerikai politikai baloldal erkölcsi állapotáról, a Federalist nevű konzervatív lap összegyűjtötte, hogy miként reagáltak az interneten a liberálisok a szörnyű és értelmetlen gyilkosságra.
Az ilyen kommenteket még tömegével lehetne gyűjteni, ezek csak egy csokor belőle.
Ez a reakció idézi a Trump és a Fico elleni sikertelen merényletkísérelt utáni reakciókat, amelyek tömegével bagatelizálták a merényletet, és siratták annak sikertelenségét.
Ezt is ajánljuk a témában
Válaszul megkapták a demokrata politikusok, ami járt nekik.
Éppen idén látott napvilágot egy ijesztő amerikai felmérés arról, hogy egyre többen vannak annak a pártján, hogy egy merénylet lehet indokolt.
A Network Contagion Research Institute áprilisi jelentésében a kutatók megállapították, hogy jelentős számú ,magát „baloldalinak” tartozó amerikai támogatja a Trump elnök és Elon Musk elleni erőszakot.
A felmérés a „baloldali” kategóriába azokat sorolta, akik a szélsőbaloldali, liberális és enyhén liberális opciót választották. Az eredmények azt mutatják, hogy ebben a csoportban kialakulóban van az „merényletkultúra”.
A válaszadók összesen 38%-a szerint „bizonyos mértékben indokolt” lenne meggyilkolni Trump elnököt, míg 31% ugyanezt mondta Elon Musk-ról. Azonban azok között, akik magukat inkább baloldalinak tartják, ezek a számok 48%-ra, illetve 55%-ra emelkedtek azok száma, akik indokoltnak tartották az elnök és Musk megölését.
Az elmúlt években általános lett a konzervatívokat „fasisztáknak, náciknak, és szélsőségesnek” bélyegezni, amiben olyan demokrata politikusok is részt vettek, akik most részvétet nyilvánítanak Charlie Kirk halála miatt.
Nyitókép: Melissa MAJCHRZAK / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Charlie Kirk nemcsak az amerikai konzervatívok egyik legnépszerűbb aktivsitája volt, hanem egy olyan ember, aki azt hirdette: mindenkivel szóba kell állni, és mindenkivel érdemes politikai vitákat folytatni.
***