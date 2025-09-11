Vita helyett golyó – visszatért a nyugati világba a politikai merényletek kora

Mélyén megrázta a nyugati világot a harmincegyesztendős Charlie Kirk politikai aktivista meggyilkolása, aki éppen egy egyetemi rendezvényt tartott, mikor egy eddig azonosítatlan merénylő nyakon lőtte. A merénylet újra rávílágított arra, hogy egyre többen vannak olyanok, akik a konzervatív oldal ellen nem érvekkel hanem fegyverrel akarnak harcolni.

Trump és Charlie Kirk 2019-ben. Fotó: AFP

A balosok ünnepelnek

A reakció is sokat elárul az amerikai politikai baloldal erkölcsi állapotáról, a Federalist nevű konzervatív lap összegyűjtötte, hogy miként reagáltak az interneten a liberálisok a szörnyű és értelmetlen gyilkosságra.