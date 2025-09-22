Vészjósló elemzésre derült fény: titkos NATO-konfliktusra készülhet Oroszország

A washingtoni Hadtudományi Intézet (ISW) legfrissebb jelentése szerint Oroszország 2025 júliusa óta stratégiai tartalékos haderőt toboroz. 2025 eleje és szeptember 15. között körülbelül 292 ezer személy írt alá szerződést az orosz védelmi minisztériummal, ami heti átlagban mintegy 7 900, havonta pedig 31 600 új katonát jelent. A toborzottak egy része a stratégiai tartalékba kerülhetett, a pontos számok azonban nem ismertek – írja a Sky News.

Az orosz katonai vezetés valószínűleg azért döntött a tartalék létrehozása mellett, mert 2025 nyarán csökkenni kezdtek a veszteségeik.

Januártól júliusig havonta 32–48 ezer főt veszítettek – ami meghaladta a toborzási rátát –, míg augusztusban 29 ezer, szeptember első felében pedig csupán 13 ezer főnyi veszteséget könyvelhettek el. Az ISW elemzői szerint a stratégiai tartalék felállítása azt jelzi, hogy a Kreml nem a háború mielőbbi lezárásában érdekelt, hanem inkább az offenzív műveletek fokozását tervezi közép- és hosszú távon.

A tartalék létrehozása egy esetleges NATO-val szembeni jövőbeli konfliktusra való felkészülés része is lehet, különösen annak fényében, hogy Oroszország fokozza a fiatalokat célzó katonai és hazafias programokat. Az elemzők szerint a Kreml „agresszív kampányt folytat a NATO légvédelmének és politikai akaratának tesztelésére”, hogy értékes hírszerzési információkat gyűjtsön egy lehetséges NATO elleni konfliktushoz.