háború ISW NATO Oroszország konfliktus

Vészjósló elemzésre derült fény: titkos NATO-konfliktusra készülhet Oroszország

2025. szeptember 22. 18:51

Friss jelentést tett közzé a washingtoni Hadtudományi Intézet.

2025. szeptember 22. 18:51
null

A washingtoni Hadtudományi Intézet (ISW) legfrissebb jelentése szerint Oroszország 2025 júliusa óta stratégiai tartalékos haderőt toboroz. 2025 eleje és szeptember 15. között körülbelül 292 ezer személy írt alá szerződést az orosz védelmi minisztériummal, ami heti átlagban mintegy 7 900, havonta pedig 31 600 új katonát jelent. A toborzottak egy része a stratégiai tartalékba kerülhetett, a pontos számok azonban nem ismertek – írja a Sky News.

Az orosz katonai vezetés valószínűleg azért döntött a tartalék létrehozása mellett, mert 2025 nyarán csökkenni kezdtek a veszteségeik.

Januártól júliusig havonta 32–48 ezer főt veszítettek – ami meghaladta a toborzási rátát –, míg augusztusban 29 ezer, szeptember első felében pedig csupán 13 ezer főnyi veszteséget könyvelhettek el. Az ISW elemzői szerint a stratégiai tartalék felállítása azt jelzi, hogy a Kreml nem a háború mielőbbi lezárásában érdekelt, hanem inkább az offenzív műveletek fokozását tervezi közép- és hosszú távon.

A tartalék létrehozása egy esetleges NATO-val szembeni jövőbeli konfliktusra való felkészülés része is lehet, különösen annak fényében, hogy Oroszország fokozza a fiatalokat célzó katonai és hazafias programokat. Az elemzők szerint a Kreml „agresszív kampányt folytat a NATO légvédelmének és politikai akaratának tesztelésére”, hogy értékes hírszerzési információkat gyűjtsön egy lehetséges NATO elleni konfliktushoz.

Nyitókép: Alexey NIKOLSKY / POOL / AFP

nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 22. 19:27
Irak vegyifegyvereit megtaláltátok már?!?! Mer, addig szerintem ne elemezgessetek. :)))))))))))))))))))))
Zsolt75
2025. szeptember 22. 19:25
Bizony! Oroszországnak területre van szüksége, mar alig férnek el otthon! Mondjuk a balti csivavák bánhatnának emberként az orosz kisebbségükkel....
bucka
2025. szeptember 22. 19:18
Miután UVL bejelentette, hogy az eu háborúban áll, a ruszkik ezt komolyan veszik. Most mit csodálkozunk? Én úgy gondolom, hogy az a terv, hogy a ww3-at itt vívják meg Európában. Addig provokálják az oroszokat, amíg el nem durran az agyuk. Sajnos ez már nagyon közel van.
SzaboGeza
•••
2025. szeptember 22. 19:14 Szerkesztve
A VÉSZJÓSLÓ AMERIKAI JELENTÉSEKTŐL MENTSEN, MEG MINKET AZ ÚR!!!! csak még egyszer!!!:)))
