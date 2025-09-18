Veszedelmes lejtőre került Amerika – nagy kérdés, hogy innen még van-e visszaút
2025. szeptember 18. 08:32
Miközben az Egyesült Államokban milliók gyászolják Charlie Kirk konzervatív véleményvezért, tömegek ünneplik a meggyilkolását.
Amikor bejelentették Charlie Kirk őszi egyetemi turnéjának az időpontjait, az érintett intézmények progresszív aktivistái petíciót szerveztek a fellépések megakadályozásáért. Az amerikai kampuszok, különösen az elitegyetemek az utóbbi tíz évben ellenséges övezetté váltak a konzervatív diákok és előadók számára, rendszeresen zajlottak tüntetések a konzervatív vendégelőadók ellen, sőt időnként elérték, hogy az iskola elutasítsa a szereplésüket. 2019-ben például Ann Coulter népszerű író és kommentátor ellen több mint ezren tüntettek a Berkeley-i Egyetemen, elbarikádozva az épületet, ahol az előadása zajlott, a rendőrség pedig többeket letartóztatott. A zavargók „Menj haza, náci!” feliratú táblákat emeltek a magasba. Hasonló fogadtatásban részesültek más konzervatív előadók is, például Ben Shapiro kommentátor vagy Riley Gaines genderideológia-ellenes aktivista. Ez aztán ahhoz vezetett, hogy sokan csak biztonsági stábbal merészkedtek be előadást tartani az egyetemekre.
Ilyen közhangulatban jelent meg a színen az 1993-as születésű Charlie Kirk. A 2024-es választás előtt kezdte járni a kisebb-nagyobb kampuszokat, hogy beszélgetést és vitát kezdeményezzen a diákokkal. Nem előadást tartott, hanem az egyetemek kertjében állított fel asztalt, ahol sorba lehetett állni, és beszélni vagy vitatkozni lehetett vele. Ezekből aztán népszerű TikTok-klipek lettek, amelyeket milliók osztottak meg, és amelyek nagy szerepet játszottak a fiatalok mozgósításában a 2024-es választáson.
Őszi turnéjának első állomása volt a Utah-völgyi Egyetemen tartott esemény. Néhány diák tiltakozása ellenére szeptember 10-én felállították a sátrat, amelyen az állt nagy betűkkel: „Bizonyítsd be, hogy nincs igazam!” Az influenszer a fehér pólója alatt golyóálló mellényt viselt, mert rendszeresen kapott halálos fenyegetést. Alig negyedórája tartott az esemény, amikor lövedék süvített át a tömeg felett, és nyakon találta Kirköt. A férfit azonnal kórházba szállították, de nem tudták megmenteni az életét.
A halálhír futótűzként söpört végig a sajtón. A merényletről készült videó bejárta az internetet, és két ellentétes reakciót váltott ki: irtózatot és örömünnepet. Egyrészt tömegek fejezték ki megrendülésüket, és támogatásukról biztosították a férfi özvegyét és két kisgyermekét, köztük olyan baloldali kommentátorok is, akik többször vitatkoztak Kirkkel. Másrészt sokan örömmel vették tudomásul, hogy a „fasiszta”, „náci” férfi örökre elhallgatott, többen videókat töltöttek fel arról, ahogy Kirk halálhírére táncolnak. A gyilkosságot karaktergyilkosság is követte: több főáramú újság szélsőségesnek festette le az aktivistát.
Kirk halála olyan szempontból egyedülálló az amerikai politikatörténelemben, hogy nem politikust ért támadás, hanem egy médiaszemélyiséget, egy mozgalom kiemelkedő alakját, és éppen akkor ölték meg, amikor egy vele egyet nem értő személlyel beszélgetett. Mindössze harmincegy esztendős volt, de már több mint egy évtizede részt vett az amerikai politikai életben. Tizenkilenc évesen alapította meg egy barátjával a Turning Point USA nevű szervezetet, amely ma már 850 egyetemen van jelen, és rengeteg rendezvényt tart, hogy népszerűsítse a konzervatív ügyeket a túlnyomóan liberális felsőoktatási közegben.
Az évek során Kirk részt vett az egyetemeken a szólásszabadságért vívott harcban, mivel az oktatási intézmények vezetői gyakran akadályt gördítettek a Turning Point eseményeinek útjába. Sokszor csak bojkott és tüntetés közepette tudták megtartani a vitákat vagy előadásokat. Kirk már 2016-ban is támogatta Donald Trump kampányát mint tanácsadó, és aktív volt a republikánus körökben. Egyike volt azoknak, akik a 2020-as választás után is Trump támogatói között maradtak, majd a 2024-es kampány egyik legsikeresebb mozgósítója lett.
Hatásos szónokként rendkívüli népszerűségre tett szert a fiatalok körében,
és elindított egy mozgalmat, hogy az egyetemisták a kampuszokon is vállalják konzervatív és keresztény nézeteiket. Charlie Kirk nemcsak politikai aktivista volt, hanem egy prominens evangéliumi keresztény személyiség is, aki a hagyományos házasságot és értékrendet hirdette, és rendszeresen bizonyságot tett hitéről. Halála megrendülést okozott az amerikai keresztény körökben. Donald Trump a merénylet után bejelentette, hogy posztumusz kitünteti a legmagasabb civil elismeréssel, az Elnöki Szabadság-érdemrenddel „a szabadság bajnokát, nemzedéke óriását”. Trumpot azért is megrázta fiatal támogatója halála, mert bő egy évvel ezelőtt hasonló sorsra juthatott volna ő is, ha nem fordítja el a fejét az utolsó pillanatban.
Hamar kiderült, hogy Kirk feltételezett gyilkosa szélsőséges baloldali ideológiáknak hódolt. A huszonkét esztendős Tyler Robinson a hatóságok jelentése szerint republikánus értékrendű családban nőtt fel, de az utóbbi években radikális eszmék követője lett, és ideje nagy részét internetes fórumokon töltötte. Egy magát transzként azonosító férfival élt együtt, a szomszédok híresztelése szerint romantikus viszonyban állt vele. Charlie Kirk éppen arról beszélt, hogy egyre több a transznemű iskolai lövöldöző, amikor eldördült a lövés. Az említett lakótárs aztán együttműködött az FBI-jal. A gyanúsított a családtagok vallomása szerint úgy gondolta, hogy Kirk gyűlöletet terjeszt: a helyszínen talált töltényhüvelyeken antifasiszta jelmondatok, valamint egy szőrös lényekhez vonzódó szexuális közösség jelmondata is olvasható volt, ezek az online játékos szubkultúrában széles körben használatosak. Robinsont az FBI közlése szerint a saját apja adta fel.
Az Egyesült Államok vezető politikusai elítélték a történteket, beleértve minden korábbi elnököt, azonban hamar vita alakult ki annak kapcsán, hogy ki a felelős a merényletekig fokozódó politikai erőszakért. Többen rámutattak, hogy mindkét oldalon vannak erőszakos elemek, hiszen a demokraták is voltak támadások célpontjai, júniusban egy demokrata párti minnesotai képviselőt, Melissa Hortmant és férjét lőtte agyon egy támadó. Mindkét párt részéről hangsúlyozták, hogy le kell hűteni az indulatokat.
Ám a konzervatívok szerint addig nem lehet lehűteni semmit, amíg a Demokrata Párt prominens alakjai nem néznek szembe azzal, hogy az utóbbi években fasisztának és veszélyesnek nevezték Donald Trumpot és támogatóit, és most tömegek visszhangozzák ezt. Michael Shellenberger újságíró egy interjúban úgy fogalmazott: „A médiának, a baloldalnak, különösen az egyetemeknek be kell ismerniük, hogy részt vettek abban a dehumanizációban, amelyet évtizedekig kritizáltak, amikor a jobboldaliak tették. (…) Nem hiszem, hogy lehetséges a gyógyulás, amíg nem ismerik el, hogy az ország nagyjából felét egy évtizeden át dehumanizálták.” Victor Davis Hanson amerikai történész úgy vélekedett, a baloldalon normalizálták az erőszakot, és mindig megtalálják a módját, hogy ne ítéljék el. Szerinte olyan légkört teremtenek, amelyben az elkövetők arra számítanak, hogy hősök lesznek, hiszen ők csak a „következő Hitlert” ölték meg.
Erika Kirk, Charlie Kirk özvegye azt ígérte, hogy folytatják a munkát, és nem engedik, hogy a férje öröksége elvesszen. Az eredeti turné is folytatódik, várhatóan prominens személyek is részt vesznek rajta. A konzervatívok tehát visszatérnek az egyetemekre, és igyekeznek teljesíteni a küldetésüket. Fogadtatásuk várhatóan jelzi majd, van-e esély a vita folytatására, vagy olyan fordulóponthoz érkezett az Egyesült Államok, ahol a politikai erőszak válik normává.
Az erőszak spirálja
Rajcsányi Gellért
Épp előző lapszámunkban közöltünk cikket a fokozódó nyugati politikai erőszakról – van mit feleleveníteni egy héttel később is. A napokban Andrej Babiš, a korábbi – és potenciális jövőbeli – cseh kormányfő ellen követtek el erőszakot. Babiš kórházba került, miután a sziléziai Dobrá községbeli kampányállomásán egy hatvan év körüli férfi a tömegből kilépve a mankójával ütlegelni kezdte a fejét és a hátát. 2024 tavaszán Szlovákiában egy idős férfi, Juraj Cintula több lövést adott le a Nyitrabányán kampányoló Robert Ficóra. Az elkövető eltalálta a kormányfő hasát, a mellkasát és a karját is. Ficót helikopterrel kellett a besztercebányai kórházba vinni, hogy megmentsék az életét. 2024. július 13-án Donald Trump amerikai elnökjelölt ellen kíséreltek meg merényletet a pennsylvaniai Butler közelében. A húszéves elkövető, Thomas Matthew Crooks egy háztetőről lőtt nyolcszor a republikánus elnökjelölt felé félautomata fegyverrel. Az egyik golyó eltalálta az éppen szónokló Trump fülét, ami után a politikus lebukott – és ez mentette meg az életét. Szó szerint 1-2 milliméteren múlott, hogy a merénylő eltalálja. A támadót a helyszínen likvidálták. Németországban 2025 első hat hónapjában 68 alkalommal támadtak rá fizikailag az AfD politikusaira és 30 alkalommal az összes többi párt képviselőire. Hat éve a CDU egyik Merkel-párti politikusát, Walter Lübckét ölte meg egy szélsőjobboldali elkövető.
Nyitókép: Charlie Kirk szónokol Donald Trump 2024-es kampányeseményén Fotó: AFP/Laura Segall
Charlie Kirk nemcsak az amerikai konzervatívok egyik legnépszerűbb aktivsitája volt, hanem egy olyan ember, aki azt hirdette: mindenkivel szóba kell állni, és mindenkivel érdemes politikai vitákat folytatni.
Meg akarták ölni Kathleen Stock feminista filozófust, akit sokan transzellenesnek tekintenek. A Charlie Kirk elleni merénylet kapcsán ő maga számolt be arról, hogy a megöléséről és feldarabolásáról fantáziáltak.