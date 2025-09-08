Érdemes volna azonban eltöprengeni azon, hogy vajon mi is húzódik meg az európai elitek, az egyes nemzetállamok szintjén és az európai integrációs uralmi szinten is átélhető önpusztító magatartása mögött, mert Donald Trump elnökké válásáig még talán magyarázható volt ez a magatartás azzal, hogy az amerikai birodalom agresszív permanens világháborúban érdekelt szárnyának akaratával szembe szegülni nem lett volna éppen bölcs dolog. (Néhány példa, legfőképpen Herrhausern esete elég egyértelműen jelezte, hogy a birodalom azonnal leszámol bárkivel, akár amerikai elnökökkel, vagy esélyes elnökjelöltekkel is, ha úgy véli, hogy »útban vannak«.) Ám Trump megválasztása azt jelezte, hogy a birodalom belátta vereségét az Oroszország ellen viselt háborújában, ahol ezt az Ukrajna nevű országot csak katonai platformként használta, és az új elnök fő feladata, hogy e vereség nyomán az amerikai birodalmat átvezesse a Háromtest Birodalomba, vagyis az új világhatalmi struktúra csak Amerika, Kína és Oroszország hármas birodalmi konzorciumának létrehozásával lehet életképes.