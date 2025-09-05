Trump csúnyán odapörkölt az álszent európai vezetőknek, akik Magyarországot akarták bemártani

Steve Witkoff Trump különmegbízottja erre azzal reagált, hogy az EU többi országa is orosz olajat vásárol, csak ezt Indián keresztül teszi. Érdemes kiemelni azt is, hogy Magyarország és Szlovákia az EU külön engedélyével kap orosz olajat, miután nincs tengeri kapcsolata. Azonban az a vád jogosan merül fel az EU-val szemben, hogy az Indián keresztül vásárolt finomított orosz termék nem ellátásbiztonsági, hanem árpolitikai kérdés.

Az EU vezetői felajánlották, hogy 48 órán belül küldöttséget menesztenek Washingtonba, hogy közösen hozzanak létre egy munkacsoportot az Oroszország elleni szankciók kidolgozására. Az azonban nem biztos, hogy Trump ezeket a felajánlásokat elfogadta. A BILD információi szerint az európai fél sem számít arra, hogy Trump valóban komoly szankciókat fog bevezetni Oroszország ellen.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

