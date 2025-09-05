Ft
09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
olaj Magyarország Donald Trump vád EU Szlovákia

Trump csúnyán odapörkölt az álszent európai vezetőknek, akik Magyarországot akarták bemártani

2025. szeptember 05. 10:24

Nagyon nem kellett volna.

2025. szeptember 05. 10:24
null

A BILD információi szerint csütörtökön heves hangvételű telefonbeszélgetés zajlott le Donald Trump amerikai elnök és több európai állam- és kormányfő között – köztük Friedrich Merz német kancellárral.

Trump azzal vádolta meg az európaiakat, hogy továbbra is orosz olajat vásárolnak, és ezzel segítik az orosz hadigépezetet.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke próbált válaszolni a vádakra, és elmondta, hogy az EU az orosz támadás óta jelentősen csökkentette az olajimportját Oroszországból.

A beszélgetés során tájékoztatták Trumpot arról, hogy jelenleg csak Magyarország és Szlovákia importál orosz olajat.

Steve Witkoff Trump különmegbízottja erre azzal reagált, hogy az EU többi országa is orosz olajat vásárol, csak ezt Indián keresztül teszi. Érdemes kiemelni azt is, hogy Magyarország és Szlovákia az EU külön engedélyével kap orosz olajat, miután nincs tengeri kapcsolata. Azonban az a vád jogosan merül fel az EU-val szemben, hogy az Indián keresztül vásárolt finomított orosz termék nem ellátásbiztonsági, hanem árpolitikai kérdés.

Az EU vezetői felajánlották, hogy 48 órán belül küldöttséget menesztenek Washingtonba, hogy közösen hozzanak létre egy munkacsoportot az Oroszország elleni szankciók kidolgozására. Az azonban nem biztos, hogy Trump ezeket a felajánlásokat elfogadta. A BILD információi szerint az európai fél sem számít arra, hogy Trump valóban komoly szankciókat fog bevezetni Oroszország ellen.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

***

salátás
2025. szeptember 05. 11:43
"Az EU vezetői felajánlották, hogy 48 órán belül küldöttséget menesztenek Washingtonba, hogy közösen hozzanak létre egy munkacsoportot az Oroszország elleni szankciók kidolgozására." azt a bürokratikus szájbabaszott kurva anyátokat :DDDDDDDDDDD
zsocc44
2025. szeptember 05. 11:43
kimirszen 2025. szeptember 05. 10:44 Eleg ránézni egy térképre és rögtön világos, hogy miért az orosz kőolaj és földgáz a nyerő… de ha az USA repesztéses olajat és gázt vásároljuk akkor máris minden rendben… igaz 3-6x drágább, de sebaj! Az is csak jót tesz az EU gazdaságnak…
rejszmano
2025. szeptember 05. 11:39
Ízisz ezt írta: 2025. szeptember 05. 11:27 Z. "Ausztria kőolajszükségletének jelentős részét nem külföldről szerzi be, hanem belföldi kitermelésből fedezi, főként Felső-Ausztria, Salzburg és Alsó-Ausztria területéről. A RAG nevű vállalat 2008-ig hatalmas mennyiségű kőolajat termelt ki saját ausztriai lelőhelyeiből, és jelenleg is több olajkutat üzemeltet az országban." E helyett a valóság: "Austria's crude oil consumption was reported as 234,051 barrels per day in December 2023 and has historically averaged around 234,000 barrels per day from 1965 to 2023. The country relies heavily on imports to meet its energy needs, with less than 5% of its crude oil demand met by domestic production, and has focused on diversifying its energy sources and suppliers."
Ízisz
2025. szeptember 05. 11:28
Z. "rejszmano 2025. szeptember 05. 10:58 "Magyarország és Szlovákia az EU külön engedélyével kap orosz olajat, miután nincs tengeri kapcsolata." Mandi, kimaradt Witkoff válasza: "Uraim, Ausztriának és Csehországnak sincs tengeri kapcsolata, mégis megtudták oldani. Mi ez a kettős mérce, Irgum-burgum???" Ízisz rejszmano 2025. szeptember 05. 11:27 Z. Ausztria kőolajszükségletének jelentős részét nem külföldről szerzi be, hanem belföldi kitermelésből fedezi, főként Felső-Ausztria, Salzburg és Alsó-Ausztria területéről. A RAG nevű vállalat 2008-ig hatalmas mennyiségű kőolajat termelt ki saját ausztriai lelőhelyeiből, és jelenleg is több olajkutat üzemeltet az országban. Az osztrák cég képviselője azt mondta, az OMV osztrák schwechati és német burghauseni finomítóiban mindig is meglehetősen csekély volt az orosz kőolaj részesedése." Jujjj!!! Nagyon nehéz dolguk van pótolni azt a keveset!!" 💯❗🖕🖕🖕
