kormány háború ecuadori Mexikó Amerika bűnszervezet fegyver bűnbanda Egyesült Államok

Trumpnál betelt a pohár: kijelentette, hogy háborút akar indítani

2025. szeptember 05. 09:55

Kész a fegyveres erők bevonásával felszámolni a külföldi bűnszervezeteket az Egyesült Államok.

2025. szeptember 05. 09:55
null

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere bejelentette, „Amerika kész – ha kell fegyverrel – lecsapni a Laton-Amerikai bűnszervezetekre” – számolt be a BBC.

A külügyminiszter szerint az Egyesült Államok –  ha erre szükség van – „meg fogja semmisíteni” a külföldi bűnszervezeteket, akár más országokkal együttműködve is.

Azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok két ecuadori bűnbandát – Los Lobos-t és Los Choneros-t – külföldi terrorszervezetként fog célpontba venni. A két bűnbanda terrorszervezetté nyilvánítását az ecuadori elnök, Daniel Noboa is kezdeményezte, aki a bűnszervezetek elleni fellépését „háborúnak” nevezte. Hozzátette: 

azt szeretné, ha amerikai és európai hadseregek is csatlakoznának a harcához.

Noboa alkotmánymódosítást kezdeményezett annak érdekében is, hogy ismét lehessenek külföldi katonai bázisok Ecuadorban – miután az utolsó amerikai támaszpontot 2009-ben bezárták. A terrorszervezeti besorolás lehetővé teszi az USA számára, hogy lefoglalja a csoportokhoz kapcsolódó vagyonokat, és korlátozások nélkül osszon meg hírszerzési adatokat az ecuadori kormánnyal – akár „halálos kimenetelű” akciókhoz is.

A kijelentések néhány nappal azután hangzottak el, hogy – ahogy arról már lapunk is beszámolt –  az amerikai haderő csapást mért egy drogkereskedő hajóra a Karib-tengeren.

Az egyesült államok azt reméli, hogy az „együttműködő kormányok” segíteni fognak a csempészek azonosításában.

Trump kijelentette, hogy háborút akar indítani ezek ellen a csoportok ellen, mert ezek már 30 éve háborút vívnak ellenünk, és senki sem reagált rá.”

– fogalmazott Rubio.

„De sok esetben erre nem lesz szükség a baráti kormányokkal, mert a baráti kormányok segíteni fognak nekünk” – egészítette ki a nyilatkozatát a külügyminiszter. Azonban eddig Ecuador és Mexikó sem jelezte, hogy hajlandó lenne kooperálni Amerikával egy katonai hadművelet esetén.

Szintén csütörtökön Rubio bejelentette, hogy az Egyesült Államok 13,5 millió dolláros biztonsági segélyt és 6 millió dollár értékű dróntechnológiát biztosít Ecuador számára, hogy segítse a drogkereskedelem elleni harcot.

Az utóbbi években drámaian nőtt az erőszak a Latin-Amerikai országban, mivel a bűnbandák a kokain-kereskedelem jövedelmező útvonalai feletti ellenőrzésért harcolnak.

Amerikai kormányzati adatok szerint ma a világ kokainkészletének körülbelül 70%-a Ecuadoron keresztül halad át.

Nyitókép: Doug MILLS / POOL / AFP

