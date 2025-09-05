Trumpnál betelt a pohár: kijelentette, hogy háborút akar indítani

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere bejelentette, „Amerika kész – ha kell fegyverrel – lecsapni a Laton-Amerikai bűnszervezetekre” – számolt be a BBC.

A külügyminiszter szerint az Egyesült Államok – ha erre szükség van – „meg fogja semmisíteni” a külföldi bűnszervezeteket, akár más országokkal együttműködve is.

Azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok két ecuadori bűnbandát – Los Lobos-t és Los Choneros-t – külföldi terrorszervezetként fog célpontba venni. A két bűnbanda terrorszervezetté nyilvánítását az ecuadori elnök, Daniel Noboa is kezdeményezte, aki a bűnszervezetek elleni fellépését „háborúnak” nevezte. Hozzátette:

azt szeretné, ha amerikai és európai hadseregek is csatlakoznának a harcához.

Noboa alkotmánymódosítást kezdeményezett annak érdekében is, hogy ismét lehessenek külföldi katonai bázisok Ecuadorban – miután az utolsó amerikai támaszpontot 2009-ben bezárták. A terrorszervezeti besorolás lehetővé teszi az USA számára, hogy lefoglalja a csoportokhoz kapcsolódó vagyonokat, és korlátozások nélkül osszon meg hírszerzési adatokat az ecuadori kormánnyal – akár „halálos kimenetelű” akciókhoz is.

A kijelentések néhány nappal azután hangzottak el, hogy – ahogy arról már lapunk is beszámolt – az amerikai haderő csapást mért egy drogkereskedő hajóra a Karib-tengeren.