Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
indítvány Patrióták Európa frakció Ursula von der Leyen szövetséges Románia

Ursula vesztett, ez abból is látszik, hogy a románok átálltak

2025. szeptember 17. 22:26

Minket minden esetre megnyugtat, hogy most az ütközet végén, és nem az elején állunk egy oldalon a vlach nemzet nagyjaival.

2025. szeptember 17. 22:26
null
Kertész Dávid
Kertész Dávid
Pesti Srácok

„Egyébként a Patrióták Európáért frakció korábban már benyújtott egy bizalmatlansági indítványt Von der Leyen ellen, így a román reakció történelmi szemszögből nézve adekvát: látják, hogy a nemzeti oldal fogja meghatározni Európa jövőjét, szóval most ugranak hátbaszúrni a szövetségeseket.

Minket minden esetre megnyugtat, hogy most az ütközet végén, és nem az elején állunk egy oldalon a vlach nemzet nagyjaival. Azonban azt jó lenne leszögezni, hogy ezúttal nem kapnak területet. Najó, ha jól viselkednek Molenbeek lehet az övék...”

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!