„Egyébként a Patrióták Európáért frakció korábban már benyújtott egy bizalmatlansági indítványt Von der Leyen ellen, így a román reakció történelmi szemszögből nézve adekvát: látják, hogy a nemzeti oldal fogja meghatározni Európa jövőjét, szóval most ugranak hátbaszúrni a szövetségeseket.

Minket minden esetre megnyugtat, hogy most az ütközet végén, és nem az elején állunk egy oldalon a vlach nemzet nagyjaival. Azonban azt jó lenne leszögezni, hogy ezúttal nem kapnak területet. Najó, ha jól viselkednek Molenbeek lehet az övék...”

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP