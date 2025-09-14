Ukrán vezető: létrejött az uniós megállapodás Magyarország kikerüléséről és Ukrajna fölvételéről

Özönlenek a lengyel önkéntesek katonának, Oroszország ellen harcolnának
Az Európai Bizottság azt mondja, hogy Ukrajna esetében nem szabad megállni.
Az Ukrajinszka Pravda arról ír, hogy az Európai Unió „egyedülálló megközelítést alkalmaz” Ukrajna esetében: a cél, hogy az ország integrációja akkor is folytatódjon az EU-ba, ha Magyarország fenntartja vétóját. Tarasz Kacska, az európai integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes elmondta:
uniós szinten már létezik megállapodás
minderről.
Kacska a kijevi Yalta European Strategy éves újságíróknak leszögezte: az EU Ukrajna és Moldova esetében
olyan módszert fogadott el, amelyet korábban a Nyugat-Balkán országainál nem alkalmaztak,
pedig azok is szembesültek szomszédos országok vétójával.
Az EU hagyományos politikája az, hogy meg kell győzni az adott tagországot, és amíg ezt nem sikerül, addig blokkolva vagy – írják.
„Nálunk egyedülálló a helyzet: a tagországok és az Európai Bizottság azt mondják, hogy Ukrajna esetében nem szabad megállni.
Konkrétan a tagországok meghatároznak bizonyos követelményeket anélkül, hogy megvárnák a magyarokat. Ez valóban egyedülálló történet” – mondta Kacska.
Hangsúlyozta:
„Amikor Magyarország megváltoztatja álláspontját, akkor lesz formális szavazás”.
Szerinte az EU arra is felkészül, hogy bizonyos döntéseket Budapest nélkül hozzanak meg.
A történteket Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sem hagyta szó nélkül, szerinte nem véletlen akció volt.