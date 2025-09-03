Ukrajna új drónjai már maguktól csapnak le: mesterséges intelligencia dönt életről és halálról

Ez a támadás példája annak, hogyan használja Ukrajna a mesterséges intelligenciát arra, hogy dróncsoportokat koordináljon orosz célpontok ellen

Katonai szakértők szerint az úgynevezett rajtechnológia a drónhadviselés következő nagy lépcsőfoka lehet, mivel lehetővé teszi tíz-, száz-, sőt akár ezerszámra is a drónok összehangolt bevetését, annak érdekében, hogy túlterheljék a célpontot. A rajtechnológia két gyorsan fejlődő területet egyesít a modern hadviselésben: az AI-t és a drónokat. Világszerte cégek és hadseregek dolgoznak olyan szoftvereken, amelyek mesterséges intelligencia segítségével kapcsolják össze és irányítják a pilóta nélküli légi járművek csoportjait, lehetővé téve, hogy ezek a drónok a kilövés után kommunikáljanak és koordinálják egymást.

Egy magas rangú ukrán tiszt és a szoftvert fejlesztő cég szerint Ukrajna már több mint egy éve alkalmaz rajtámadásokat a harctéren.

Egy tipikus hadművelet során egy felderítő és két bombázó drón dolgozik össze, hogy orosz árkokat támadjanak. Az operátor kijelöli a célzónát, ahol az ellenség feltételezhetően tartózkodik, majd parancsot ad a támadásra. A felderítő drón feltérképezi az útvonalat, a bombázó drónok pedig maguk döntenek arról, mikor és melyikük dobja le a bombát. Egy ilyen bevetéshez három ember szükséges: egy tervező, egy drónkezelő és egy navigátor. Ukrán tisztek szerint ugyanez a művelet korábban kilenc embert igényelt volna.

Nyitókép: Yuichi YAMAZAKI / AFP

