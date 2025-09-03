Ft
09. 03.
szerda
Ukrajna új drónjai már maguktól csapnak le: mesterséges intelligencia dönt életről és halálról

2025. szeptember 03. 11:34

Egyetlen operátor több drónt is irányíthat, de a támadás részleteiről már maguk a gépek döntenek.

2025. szeptember 03. 11:34
null

Egyre hevesebb drónháború zajlik Ukrajna és Oroszország között, amelyben mindkét fél próbál újabb eszközöket bevetni. Nemrégiben három olyan ukrán drónról számoltak be, amelyek összehangoltan támadták az orosz állásokat – írta a Wall Street Journal.

Ez a támadás példája annak, hogyan használja Ukrajna a mesterséges intelligenciát arra, hogy dróncsoportokat koordináljon orosz célpontok ellen

Katonai szakértők szerint az úgynevezett rajtechnológia a drónhadviselés következő nagy lépcsőfoka lehet, mivel lehetővé teszi tíz-, száz-, sőt akár ezerszámra is a drónok összehangolt bevetését, annak érdekében, hogy túlterheljék a célpontot. A rajtechnológia két gyorsan fejlődő területet egyesít a modern hadviselésben: az AI-t és a drónokat. Világszerte cégek és hadseregek dolgoznak olyan szoftvereken, amelyek mesterséges intelligencia segítségével kapcsolják össze és irányítják a pilóta nélküli légi járművek csoportjait, lehetővé téve, hogy ezek a drónok a kilövés után kommunikáljanak és koordinálják egymást.

Egy magas rangú ukrán tiszt és a szoftvert fejlesztő cég szerint Ukrajna már több mint egy éve alkalmaz rajtámadásokat a harctéren.

Egy tipikus hadművelet során egy felderítő és két bombázó drón dolgozik össze, hogy orosz árkokat támadjanak. Az operátor kijelöli a célzónát, ahol az ellenség feltételezhetően tartózkodik, majd parancsot ad a támadásra. A felderítő drón feltérképezi az útvonalat, a bombázó drónok pedig maguk döntenek arról, mikor és melyikük dobja le a bombát. Egy ilyen bevetéshez három ember szükséges: egy tervező, egy drónkezelő és egy navigátor. Ukrán tisztek szerint ugyanez a művelet korábban kilenc embert igényelt volna.

Nyitókép: Yuichi YAMAZAKI / AFP

***

eljolesz
2025. szeptember 03. 13:45
Megint egy csodafegyver a puccsránoknak. Már csak a MI tudja, hányadik.
ihavrilla
2025. szeptember 03. 13:43
A 618. csodafegyver.
ihavrilla
2025. szeptember 03. 13:29
Idétlen baromság. Az AI csak interneten, műholdon át működik. Ha komolyra fordul a dolog, akkor hiába vannak egyezmények, elkezdődik a műholdak kilövése. Ha durvul a helyzet, akkor az oroszok támadni fogják a műholdak földi állomásait, amit eddig nem tettek.
Squalline
2025. szeptember 03. 13:29
A AI drónok akár Vlagyivisztokig juthattak volna. Csak nem számoltak a napját fél üveg vodkával indító veterán Szergejjel, aki egy sörétes puskával kiment vadászni. Az AI egyelőre nem érti Szergej intelligenciáját. De dolgozik rajta.
