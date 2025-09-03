Ft
09. 03.
szerda
város létesítmény energiahálózat kár lövedék Oroszország drón ukrajna

Brutális éjszakai támadást indított Oroszország: Kárpátalja sem úszta meg

2025. szeptember 03. 09:38

Az ország szinte valamennyi régiójában légi riadót rendeltek el.

2025. szeptember 03. 09:38
null

Oroszország szeptember 3-án éjszaka drónokkal és rakétákkal mért csapásokat ukrán városokra, nyugati és középső régiókat célozva meg – írta a Kyiv Independent. Az ország szinte valamennyi régiójában légi riadót rendeltek el az éjszaka folyamán a beérkező drónok miatt.

Az ukrán légvédelem 430 drónt és 21 rakétát semmisített meg, azonban a fennmaradó csapások 14 helyszínt értek, és a lelőtt lövedékek roncsai további 14 helyen okoztak károkat 

– közölte az ukrán légierő.

A támadás során egy orosz drón Kárpátalja területére is berepült.

A hírt a Kárpátalja.ma oldala közölte. Jól bizonyítja ezt a hírportál által közzétett grafika, amelyen a szerdai orosz dróntámadások útvonalai látszanak.

A szeptember 3-i orosz dróntámadások. Jól látszik az ország keleti részébe, Kárpátaljára elérő drón. Forrás: Kárpátalja.ma

Öt ember megsérült Znamiankában, a közép-ukrajnai Kirovohradi területen található városban. A helyi hatóságok szerint az orosz dróntámadás 28 épületet pusztított el.

A támadások célpontja Ukrajna energiahálózata lehetett, mivel több régióban is infrastrukturális létesítményeket ért találat.

Csernyihivi területen közel 30 000 háztartás maradt áram nélkül, miután egy létfontosságú energetikai létesítményt ért találat. Egyelőre nem világos, hogy Oroszország célba vett-e más stratégiai vagy katonai létesítményeket is a támadások során, mivel az ukrán hatóságok biztonsági okokból nem közölnek részleteket. Ez megnehezíti a károk és az áldozatok számának megállapítását.

A támadás annak ellenére történt, hogy egyre nagyobb a nemzetközi felháborodás Oroszország folyamatos támadásai miatt. Donald Trump amerikai elnök szeptember 3-án elégedetlenségét fejezte ki a béketárgyalások terén elért előrehaladás hiánya miatt. 

Nagyon csalódott vagyok Putyin elnökben, és tenni fogunk valamit azért, hogy az emberek békében élhessenek”

 – mondta Trump.

Nyitókép: Oleksandr GIMANOV / AFP

***

 

Összesen 11 komment

Jospehe998
2025. szeptember 03. 11:09
Trump már tett a békéért! Küldött 3300 rakétát…
csalodtamafideszben
2025. szeptember 03. 10:43
Putyin háborús bűnös.
Tiszafa
2025. szeptember 03. 10:06
Trump: "Nagyon csalódott vagyok Putyin elnökben, és tenni fogunk valamit azért, hogy az emberek békében élhessenek” Igen? Hogy nem szakad rád az ég... Na nézzük eddig mit is tett az USA, hogy "az emberek békében élhessenek". Az USA által kirobbantott háborúk a második világháború óta: Korea és Kína (1950); Guatemala (1954); Indonézia (1958); Kuba (1959); Guatemala (1960); Kongó (1964); Laosz (1964) • Vietnám (1961) • Kambodzsa (1969) • Guatemala (1967) • Grenada (1983) • Libanon (1983) • Líbia (1986) • El Salvador (1980) • Nicaragua (1980) • Irán (1987) • Panama (1989) • Irak (1991 öbölháború) • Kuwait (1991) • Szomália (1993) • Bosznia (1994) • Szudán (1998) • Afganisztán (1998) • Szerbia és Montenegró (1999) • Jemen (2002) • Irak (1991 közös amerikai és brit csapatok) • Irak (2003–2015) • Afganisztán (2001–2015) • Pakisztán (2007–2015) • Szomália (2007–2008, 2011) • Jemen (2009, 2011) • Líbia (2011, 2015) • Szíria (2014–2015). És 2015 Majdan Ukrajnai háború kiprovokálása.
Ízisz
2025. szeptember 03. 09:55
Z. Ajánlom Musk Starlink műholdsereg leállítását ukrajna felett... Vagy érdekelt vagy mégis a háború folytatásában??? Mellébeszélés és Időhúzás amit Trump is csinál!!! 💯👎❗😡
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!