Brutális éjszakai támadást indított Oroszország: Kárpátalja sem úszta meg

Az ukrán légvédelem 430 drónt és 21 rakétát semmisített meg, azonban a fennmaradó csapások 14 helyszínt értek, és a lelőtt lövedékek roncsai további 14 helyen okoztak károkat

– közölte az ukrán légierő.

A támadás során egy orosz drón Kárpátalja területére is berepült.

A hírt a Kárpátalja.ma oldala közölte. Jól bizonyítja ezt a hírportál által közzétett grafika, amelyen a szerdai orosz dróntámadások útvonalai látszanak.

A szeptember 3-i orosz dróntámadások. Jól látszik az ország keleti részébe, Kárpátaljára elérő drón. Forrás: Kárpátalja.ma

Öt ember megsérült Znamiankában, a közép-ukrajnai Kirovohradi területen található városban. A helyi hatóságok szerint az orosz dróntámadás 28 épületet pusztított el.

A támadások célpontja Ukrajna energiahálózata lehetett, mivel több régióban is infrastrukturális létesítményeket ért találat.

Csernyihivi területen közel 30 000 háztartás maradt áram nélkül, miután egy létfontosságú energetikai létesítményt ért találat. Egyelőre nem világos, hogy Oroszország célba vett-e más stratégiai vagy katonai létesítményeket is a támadások során, mivel az ukrán hatóságok biztonsági okokból nem közölnek részleteket. Ez megnehezíti a károk és az áldozatok számának megállapítását.

A támadás annak ellenére történt, hogy egyre nagyobb a nemzetközi felháborodás Oroszország folyamatos támadásai miatt. Donald Trump amerikai elnök szeptember 3-án elégedetlenségét fejezte ki a béketárgyalások terén elért előrehaladás hiánya miatt.

Nagyon csalódott vagyok Putyin elnökben, és tenni fogunk valamit azért, hogy az emberek békében élhessenek”

– mondta Trump.

Nyitókép: Oleksandr GIMANOV / AFP

