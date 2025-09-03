Ft
09. 03.
szerda
Elnöki Hivatal Pavlo Palisza Ukrajna harc dandár érdek

Teljes abszurditás: Ukrajnában a harcok lezárulta után sem állna le a toborzás

2025. szeptember 03. 08:26

A döntés a „védelmi képessége fenntartása érdekében” szükséges az ukrán Elnöki Hivatal szerint.

2025. szeptember 03. 08:26
null

Pavlo Palisza, az ukrán Elnöki Hivatal helyettes vezetője szerint Ukrajna a védelmi képesség fenntartása érdekében az aktív harcok befejezése után is ideiglenesen fenntartja a mozgósítás rendszerét, miközben terv készül a hosszú ideje szolgálók fokozatos leszerelésére – írta meg az Unian.

Pavlo Palisza szerint a teljes hadkészültség fenntartása továbbra is elsődleges feladat a védelmi képesség biztosítása érdekében.

Palisza felidézte, hogy 2024 novemberéig a 93-as „Holodnij Jar” gépesített dandár parancsnokaként szolgált, és tapasztalatai alapján a magas harckészültségi szint nem tartható fenn azonnali, általános leszereléssel. Mint fogalmazott: a haderő stabil működését csak átgondolt, ütemezett lépések garantálják.

A tisztségviselő szerint gyors, tömeges leszerelés a 2022 óta szolgálók körében sem várható, mert az ő helyükre lépő állomány kiképzése és felkészítése időigényes. „Kell lenniük embereknek, akik a helyükre lépnek, hogy Ukrajna többi részén az élet legalább olyan formában folytatódhasson, mint most” – tette hozzá.

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

***

Összesen 9 komment

Ergit
•••
2025. szeptember 03. 11:12 Szerkesztve
Mert ők akarnak lenni az EU hadserege, Ursuláék megígérték Zselének!!! Nesze neked NATO!!! Ezzel az ukrán hadsereggel az EU azt büntetne, akit csak akarna!!! Katonai Egyesül Európa lenne!!!
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. szeptember 03. 11:03
re: Dixtroy "Hirtelen egymillió harcedzett katonát szélnek ereszteni...." nem kell szélnek ereszteni, maguktól elhúznak a szélrózsa minden irányába
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. szeptember 03. 09:38
Eljött a béke ideje. A felek megegyeztek. Az oroszok az EU leg gyengébb hadseregét szeretnék ukrajnában, az EU meg a leg erösebbet. 😀
Válasz erre
1
0
kbexxx
•••
2025. szeptember 03. 09:21 Szerkesztve
Most mondták ki a verdiktet a külföldre menekültek Verjenek gyökeret ott ahol vannak mert hazájukba nem érdemes vissza menni .. Akik még otthon maradtak ,kalitka foglyai nem engedik hogy szétspricceljenek a világba
Válasz erre
0
0
