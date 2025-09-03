Teljes abszurditás: Ukrajnában a harcok lezárulta után sem állna le a toborzás

Pavlo Palisza, az ukrán Elnöki Hivatal helyettes vezetője szerint Ukrajna a védelmi képesség fenntartása érdekében az aktív harcok befejezése után is ideiglenesen fenntartja a mozgósítás rendszerét, miközben terv készül a hosszú ideje szolgálók fokozatos leszerelésére – írta meg az Unian.

Pavlo Palisza szerint a teljes hadkészültség fenntartása továbbra is elsődleges feladat a védelmi képesség biztosítása érdekében.

Palisza felidézte, hogy 2024 novemberéig a 93-as „Holodnij Jar” gépesített dandár parancsnokaként szolgált, és tapasztalatai alapján a magas harckészültségi szint nem tartható fenn azonnali, általános leszereléssel. Mint fogalmazott: a haderő stabil működését csak átgondolt, ütemezett lépések garantálják.

A tisztségviselő szerint gyors, tömeges leszerelés a 2022 óta szolgálók körében sem várható, mert az ő helyükre lépő állomány kiképzése és felkészítése időigényes. „Kell lenniük embereknek, akik a helyükre lépnek, hogy Ukrajna többi részén az élet legalább olyan formában folytatódhasson, mint most” – tette hozzá.

