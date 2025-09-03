Az LMBTQ-tól Ukrajnán át a többkulcsos adóig – ezekről nem beszélhet őszintén a Tisza Párt
Az Alapjogokért Központ szerint Magyar Péterék tudatosan kerülik az olyan vitás ügyeket, de ez kezd egyre átlátszóbb lenni.
A döntés a „védelmi képessége fenntartása érdekében” szükséges az ukrán Elnöki Hivatal szerint.
Pavlo Palisza, az ukrán Elnöki Hivatal helyettes vezetője szerint Ukrajna a védelmi képesség fenntartása érdekében az aktív harcok befejezése után is ideiglenesen fenntartja a mozgósítás rendszerét, miközben terv készül a hosszú ideje szolgálók fokozatos leszerelésére – írta meg az Unian.
Pavlo Palisza szerint a teljes hadkészültség fenntartása továbbra is elsődleges feladat a védelmi képesség biztosítása érdekében.
Palisza felidézte, hogy 2024 novemberéig a 93-as „Holodnij Jar” gépesített dandár parancsnokaként szolgált, és tapasztalatai alapján a magas harckészültségi szint nem tartható fenn azonnali, általános leszereléssel. Mint fogalmazott: a haderő stabil működését csak átgondolt, ütemezett lépések garantálják.
A tisztségviselő szerint gyors, tömeges leszerelés a 2022 óta szolgálók körében sem várható, mert az ő helyükre lépő állomány kiképzése és felkészítése időigényes. „Kell lenniük embereknek, akik a helyükre lépnek, hogy Ukrajna többi részén az élet legalább olyan formában folytatódhasson, mint most” – tette hozzá.
Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Az Alapjogokért Központ szerint Magyar Péterék tudatosan kerülik az olyan vitás ügyeket, de ez kezd egyre átlátszóbb lenni.
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Az oroszok követelései világosak, de mit szólnak ehhez az ukránok?
Már az „oroszpárti” AfD-vel ért egyet az ukrán anya. Így megy ez.
Ukrajna az őt etető kézbe harap.