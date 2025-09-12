Ft
09. 12.
péntek
háború Európa Kreml (Moszkva) Ukrajna béke Zelenszkij Oroszország Donald Trump

Trump türelme fogy, Zelenszkij vádaskodik, Oroszország az EU-t okolja: ezért szünetelnek a béketárgyalások

2025. szeptember 12. 17:42

A Kreml szóvivője nyíltan elismerte, hogy az Ukrajnával folytatott béketárgyalások jelenleg inkább szünetelnek, mint előre haladnának.

2025. szeptember 12. 17:42
null

A Kreml is beismerte, hogy szünetelnek, mintsem haladnának az Ukrajnával folytatott béketárgyalások a háború kapcsán – számolt be a CNN.

Ez a megerősíti az Ukrán sajtó által régóta hangoztatott narratívát, miszerint a tárgyalások megrekedtek, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök próbálta előre mozdítani azokat.

„A kommunikációs csatornák léteznek és működnek. (...) Ugyanakkor jelenleg joggal mondhatjuk, hogy a folyamat inkább szünetel, mint aktív” – vallotta be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

A szóvivő Oroszország védelmében Donald Trump szavait idézte. Az amerikai elnök maga is elismerte, hogy eleinte ő is úgy gondolta, gyorsan le lehet majd zárni ezt a háborút, azonban később rájött, hogy ehhez több időre lesz szükség.

Peszkov megerősítette azt is, hogy Oroszország „továbbra is elkötelezett a békés párbeszéd mellett”.

A szóvivő nyilatkozatát az indokolta, hogy az elmúlt napokban mind Trump, mind Zelenszkij elnök nehezményezte Oroszország béketárgyalások felé tanúsított hozzáállását. Volodimir Zelenszkij elnök azzal vádolta Vlagyimir Putyint, hogy csak időt akar nyerni a gazdaságának és a háborús erőfeszítéseinek megerősítésére. Trump pedig pénteken úgy nyilatkozott, hogy türelme Putyinnal szemben „gyorsan fogy”

Ezen fenyegetések közepette a Kreml Európát okolja a béke akadályozásáért, ugyanis Oroszország elutasítja a NATO békefenntartó egységek bevonását egy esetleges tűzszünet esetében.

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

