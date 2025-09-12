Ft
09. 12.
péntek
Fehér Ház Charlie Kirk New York Donald Trump

Trump elszabadult: „Vannak odakint radikális baloldali őrültek, és egyszerűen ki kell verni belőlük a lelket is”

2025. szeptember 12. 16:15

Az elnök ugyanakkor hozzátette, hogy híveit arra buzdítaná, válaszuk legyen erőszakmentes a lövöldözésre.

2025. szeptember 12. 16:15
null

Donald Trump elnök csütörtökön azt mondta az újságíróknak, hogy „egyszerűen ki kell verni a lelket is” a „radikális baloldali őrültekből”, miután meggyilkolták Charlie Kirköt, a konzervatív kommentátort. Az elnök a Fehér Ház déli gyepén beszélt, miközben New Yorkba indult, és egy újságíró kérdésére válaszolt, aki azt tudakolta, mi az elnök üzenete azoknak a konzervatívoknak, akik úgy érzik, 

a „radikális csoportok” célkeresztjében vannak. 

Trump, aki körülbelül tízperces sajtótájékoztatója során mérsékeltebb megjegyzéseket is tett Kirk meggyilkolásáról, azt mondta: „Bátraknak kell lennünk az életben, minden igazság szerint, hiszen egy életünk van. Valószínűleg nem is kellene itt állnom önökkel beszélgetve, de bátrak leszünk. És nagyszerű országunk van. Vannak odakint radikális baloldali őrültek, és egyszerűen ki kell verni belőlük a lelket is” [„we just have to beat the hell out of them” az eredeti, angol nyilatkozatban].

Az elnök egy másik válaszában hozzátette, hogy híveit arra buzdítaná, válaszuk legyen erőszakmentes a lövöldözésre. „Ő [Kirk] a békés megoldás híve volt” – mondta Trump. „Én is azt szeretném, ha az emberek így reagálnának.” Kirk korábban hangsúlyozta, hogy az ő üzenete az erőszakmentességről szól, és hogy „az Antifa és a szélsőbaloldali aktivisták” miatt több előadását is le kellett mondania az egyetemi kampuszokon.

Nyitókép: Andrew Thomas / NurPhoto / NurPhoto via AFP

gyzoltan-2
2025. szeptember 12. 16:54
Amerika nem lesz újra Amerika egy öldöklő, megtisztító polgárháború nélkül! 100-120 év alatt a poklok kapujáig süllyesztették, ahonnét csak a polgárháború tisztító-tüze emelheti fel, a jók, az ártatlanok, az emberiség győzelmével..! -ha az emberiség nem győz, kitárulnak a poklok kapui.., s megtörténik az emberiséggel a leszámolás, ahonnét már nincs visszaút...
ThunderDan
2025. szeptember 12. 16:46
Mandiner, te állat... "Elszabadult" - az eszed tokja! Legalább ebben az ügyben próbálnátok nem TÉBOLYULT címeket adni...
Türelem
2025. szeptember 12. 16:39
bunkó mandi...Trump csak kifejezi a normalitás hangját, érzésvilágát.....bunkó mandi szerkesztő, láttad Te a két árván maradt kisgyermek fényképét? Nem kellene ezeket kirúgni a mandiból? lassan nem marad olvasójuk.....
sagirdilsiz-2
2025. szeptember 12. 16:33
Hogy is írta pár hete? Bela. Beat Every Liberal's Ass
