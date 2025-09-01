Ft
Ukrajna Kijev Oroszország

Térkép bizonyítja, hogy Oroszország nem áll le: brutális invázió várhat Kijevre

2025. szeptember 01. 20:44

A vezérkari főnök szerint a stratégiai kezdeményezés teljes mértékben az orosz csapatok kezében van.

2025. szeptember 01. 20:44
null

Oroszország továbbra is tervezi a két legnagyobb város, Odessza és Mikolajiv elfoglalását Ukrajna déli részén, hogy elvágja Kijevet a Fekete-tengertől – olvasható a Moscow Times cikkében. A lap szerint a védelmi minisztérium szombati, augusztus 30-i ülésén Valerij Geraszimov vezérkari főnök egy térkép előtt ült, amelyen a megszállt Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon régiók mellett 

Odessza és Mikolajiv régiók is az Orosz Föderáció részét képezték. 

Erre a Wall Street Journal újságírója, Jaroszlav Trofimov hívta fel a figyelmet. „A térkép a falon Gerasimov orosz vezérkari főnök irodájában valószínűleg Oroszország katonai céljait tükrözi Ukrajnában” – jegyezte meg Trofimov. (A térképet ide kattintva tekinthetik meg.)

A kezdeményezés orosz kézben van

Az ülésen a tavaszi-nyári hadjárat eredményeit vitatták meg, amelynek kapcsán Gerasimov kijelentette, hogy a stratégiai kezdeményezés 

teljes mértékben az orosz csapatok kezében van”. 

„A különleges katonai művelet feladatainak végrehajtása az egyesített csapatok (erők) által folytatódik támadó műveletekkel. Ma pontosítjuk a csapatcsoportok feladatait az őszi időszakra vonatkozóan” – mondta a vezérkari főnök. Hozzátette, hogy jelenleg a orosz hadsereg elfoglalta Luhanszk területének 99,7%-át, Donyeck területének 79%-át, Zaporizzsja területének 74%-át és Herson területének 76%-át.

Nyitókép:Sergei BOBYLYOV / POOL / AFP

 

 

