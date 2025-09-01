Térkép bizonyítja, hogy Oroszország nem áll le: brutális invázió várhat Kijevre

Oroszország továbbra is tervezi a két legnagyobb város, Odessza és Mikolajiv elfoglalását Ukrajna déli részén, hogy elvágja Kijevet a Fekete-tengertől – olvasható a Moscow Times cikkében. A lap szerint a védelmi minisztérium szombati, augusztus 30-i ülésén Valerij Geraszimov vezérkari főnök egy térkép előtt ült, amelyen a megszállt Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon régiók mellett

Odessza és Mikolajiv régiók is az Orosz Föderáció részét képezték.

Erre a Wall Street Journal újságírója, Jaroszlav Trofimov hívta fel a figyelmet. „A térkép a falon Gerasimov orosz vezérkari főnök irodájában valószínűleg Oroszország katonai céljait tükrözi Ukrajnában” – jegyezte meg Trofimov. (A térképet ide kattintva tekinthetik meg.)