A szlovákok nem akarnak több katonát látni, megvághatják a védelmi költségvetést

Szlovákia nem aggódik

Kalinák azt is állította, hogy Robert Fico kormányának külpolitikája – amelyet Brüsszel oroszbarátnak tart – miatt „kisebb a kockázata” annak, hogy Szlovákiát provokációk vagy támadások érjék.

„Ha jó kapcsolatokat ápolunk, senki sem támad meg minket” – mondta a védelmi miniszter.

Az Euractiv felidézte, hogy az elmúlt évben Fico háromszor találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, míg más miniszterek, például Juraj Blanár külügyminiszter, többször egyeztetett orosz hivatalnokokkal, köztük Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel.

Szlovák és magyar ellenzéki politikusok szerint ez a közelség magyarázza, miért maradt ki Szlovákia és Magyarország kezdetben a NATO keleti határára tervezett Drónfalról szóló hétvégi tárgyalásokból. Kalinák ezzel szemben azt állította, hogy Szlovákiát csupán azért hagyták ki, mert nem határos Oroszországgal. Később azonban kiderült, hogy mindkét országban álhírt terjesztett az ellenzék, hiszen mindkét ország csatlakozott a konferenciához.