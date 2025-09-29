A szlovákok nem akarnak több katonát látni, megvághatják a védelmi költségvetést

Robert Fico olyan dicséretet mondott Orbán Viktorról, ami sokáig visszhangzik majd
A szlovákok átsétáltak a receptért.
A védelmi minisztériumnak is hozzá kell járulnia a konszolidációs csomaghoz.
Robert Kalinák (Smer-SD) védelmi miniszter kijelentette, hogy Szlovákia jövőre a költségvetési konszolidáció miatt nem biztos, hogy a GDP 2 százalékát védelmi kiadásokra fordítja majd, de hangsúlyozta, hogy ha Szlovákia jó kapcsolatokat ápol mindenkivel, senki sem támadja meg.
Őszintén meg kell kérdeznünk magunktól, hogy tartható-e ez, mert a konszolidáció az első”
– mondta Kalinák vasárnap a JOJ24-nek a jövőbeli védelmi kiadásokra utalva.
A parlament a múlt héten elfogadta a harmadik konszolidációs csomagot. Kalinák szerint a védelmi minisztérium körülbelül 200 millió euróval járul hozzá ehhez.
Kalinák azt is állította, hogy Robert Fico kormányának külpolitikája – amelyet Brüsszel oroszbarátnak tart – miatt „kisebb a kockázata” annak, hogy Szlovákiát provokációk vagy támadások érjék.
„Ha jó kapcsolatokat ápolunk, senki sem támad meg minket” – mondta a védelmi miniszter.
Az Euractiv felidézte, hogy az elmúlt évben Fico háromszor találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, míg más miniszterek, például Juraj Blanár külügyminiszter, többször egyeztetett orosz hivatalnokokkal, köztük Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel.
Szlovák és magyar ellenzéki politikusok szerint ez a közelség magyarázza, miért maradt ki Szlovákia és Magyarország kezdetben a NATO keleti határára tervezett Drónfalról szóló hétvégi tárgyalásokból. Kalinák ezzel szemben azt állította, hogy Szlovákiát csupán azért hagyták ki, mert nem határos Oroszországgal. Később azonban kiderült, hogy mindkét országban álhírt terjesztett az ellenzék, hiszen mindkét ország csatlakozott a konferenciához.
Magyarország annak ellenére részt vett a pénteki találkozón, hogy korábban az a hír járta, hogy nem lesz ott.
