Betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre – ellopták a MIG-29-esek alkatrészeit
Ismeretlenek a kerítést átvágva jutottak be a reptérre.
Az Unian szerint az ukrán hadsereg Azerbajdzsánból származó MiG-29 vadászgépeket vet be, az alkatrészeket pedig titokban a magyarok szállítják.
Az Unian hírügynökség cikke szerint Ukrajna valószínűleg Azerbajdzsánból származó MiG-29 vadászgépeket vet be az orosz–ukrán háborúban, melyek egy része a 2022-es orosz támadás után maradt ukrán ellenőrzés alatt.
A szerző azt állítja, hogy
Magyarország titokban eladhatott MiG-29 alkatrészeket Ukrajnának – ezek eredetileg leselejtezett gépekhez tartoztak és katonai repülőtérről lopták el őket.
Az ukrán lap megjegyzi, egyáltalán nem zárható ki, hogy mindez a magyar kormány tudtával és támogatásával történt.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
