09. 05.
péntek
vadászgépek kormány MiG – 29 Magyarország Ukrajna Unian alkatrész

Szenzációs sztori terjed Ukrajnában: a magyar kormány lopta el a MiG–29-es alkatrészeket, hogy Kijevnek adhassa

2025. szeptember 05. 10:39

Az Unian szerint az ukrán hadsereg Azerbajdzsánból származó MiG-29 vadászgépeket vet be, az alkatrészeket pedig titokban a magyarok szállítják.

2025. szeptember 05. 10:39
null

Az Unian hírügynökség cikke szerint Ukrajna valószínűleg Azerbajdzsánból származó MiG-29 vadászgépeket vet be az orosz–ukrán háborúban, melyek egy része a 2022-es orosz támadás után maradt ukrán ellenőrzés alatt.

A szerző azt állítja, hogy

Magyarország titokban eladhatott MiG-29 alkatrészeket Ukrajnának – ezek eredetileg leselejtezett gépekhez tartoztak és katonai repülőtérről lopták el őket.

Az ukrán lap megjegyzi, egyáltalán nem zárható ki, hogy mindez a magyar kormány tudtával és támogatásával történt.



Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 15 komment

Sorrend:
Szamóca bácsi
2025. szeptember 05. 11:25
az is lehet, hogy az adott alkatrészek a vaterán már gazdát cseréltek, a műgyűjtők között (talán másra már nem is voltak jók?), ez a cikk pedig az ukrán propagandagépezet terméke a) segítség a Tiszának: indulhat MP új röfögése az ukrán-magyar háttéralkuról b) az ukránok puhítása Magyarországgal kapcsolatban: mégsem olyan gonosz a magyar állam b.1) békülési kísérlet b.1.1) Trump szólt, hogy ideje lenne b.1.2) maguktól jöttek rá, hogy túl messzire mentek, Orbán pozíciója (M.o.-on és az EU-ban egyaránt) erősebb, mint ahogy hazudták nekik b.2) már saját emberük (MP) hatalomba kerülésére készítik elő a közhangulatot c) aláásni a magyar-orosz partnerséget ...lehet, hogy mindezek együtt.
Válasz erre
0
0
Syr Wullam
2025. szeptember 05. 11:23
Akkor most már semmi akadálya a végső ukrán győzelemnek, ugye? 😏
Válasz erre
1
0
chief Bromden
2025. szeptember 05. 11:16
Még toka idején szerelhették ki. :D
Válasz erre
0
1
hexahelicene
2025. szeptember 05. 11:07
A MIG-29 alkatrészek leszerelése belső munka volt, külső betörést szimulálva. Az ott dolgozók között kell keresni az ukrán szálakat.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!